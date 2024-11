Shopping oferece mais de 100 vagas de emprego com contratação imediata

PROMOTOR DE JUSTIÇA

Inscrições foram prorrogadas até 10 de novembro e primeira prova será aplicada no dia 24

Inscrições do Concurso Público do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) foram prorrogadas.

Anteriormente, as inscrições seriam de 4 de outubro a 5 de novembro , mas, foram estendidas até o dia 10.

São 10 vagas para Promotor de Justiça substituto, sendo 7 para ampla concorrência, 1 para PcD e 2 para Negros. O salário é de R$ 32.260,69. O certame é aplicado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC).

O Concurso Público será realizado em fases sucessivas. Confira as etapas na seguinte ordem:

I – prova preambular;

II – provas escritas;

III – avaliação psicotécnica;

IV – investigação social sigilosa;

V – provas orais;

VI – prova de títulos; e

VII – exame de sanidade física e mental.

As inscrições vão de 4 de outubro a 10 de novembro. A taxa de inscrição deve ser paga de 4 de outubro a 11 de novembro. A solicitação para isenção da taxa de inscrição foi de 4 a 21 de outubro.

A prova preambular será aplicada em 24 de novembro de 2024, à tarde. Já a prova escrita será realizada de 19 de janeiro a 25 de janeiro de 2025. Os outros exames (oral, psicológico, de títulos e mental) ainda não têm data.

INSCRIÇÕES

As inscrições podem ser feitas, neste site , até domingo (10 de novembro). O valor da taxa de inscrição é de R$ 280, que deve ser paga até 11 de novembro.

Confira o passo a passo para realizar a inscrição:

Preencher a Ficha de Inscrição declarando estar ciente das condições exigidas para admissão no cargo, e submeter-se às normas expressas neste Edital Imprimir o boleto bancário gerado Efetuar o pagamento da taxa de inscrição

PROVA PREAMBULAR

A prova preambular será aplicada, em 24 de novembro, exclusivamente na cidade de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul.

Os locais de prova serão informados posteriormente no site da Fapec . O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de uma hora no local de prova, munido de caneta esferográfica transparente (tinta azul) e documento oficial com foto.

São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, cédulas de identidade fornecidas por ordens e conselhos de classe, que, por lei federal, valem como documento de identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos termos da Lei nº 9.503, de 23/9/1997, carteira de reservista com foto ou certificado de dispensa com foto.

REQUISITOS

Confira os requisitos para participar do certame:

I - ser brasileiro;

II – ter concluído o curso de bacharelado em Direito, em escola oficial ou reconhecida;

III – estar quite com o serviço militar e com as obrigações eleitorais;

IV – estar em gozo dos direitos políticos;

V – ter idoneidade moral atestada por 2 (dois) membros do Ministério Público, sem prejuízo das investigações a cargo da Comissão de Concurso;

VI – não registrar antecedentes criminais e cíveis incompatíveis com o exercício da função, mediante apresentação das certidões constantes do artigo 34, inciso VI da Resolução nº 2/2024-CSMP, de 27 de junho de 2024, expedidas pelos órgãos competentes das localidades onde o candidato tiver residido nos últimos 5 (cinco) anos, bem como não possuir punições por falta grave no exercício de profissão, cargo, ou função e

VII – contar com, no mínimo, três anos de efetivo exercício de atividade jurídica