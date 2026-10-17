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Enzo quer assumir operação da Mercedes-Benz em 26 cidades de MS

Negociação com a Rodobens envolve concessionária de Campo Grande e direitos comerciais em outros 25 municípios; Cade determina análise mais rigorosa da operação.

Welyson Lucas

17/10/2026 - 11h41
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A negociação que poderá transferir ao Grupo Enzo a operação de venda de caminhões, ônibus e vans da Mercedes-Benz em Campo Grande e outros 25 municípios de Mato Grosso do Sul passou a uma nova etapa de análise no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O órgão federal classificou a operação como complexa e determinou a realização de novas diligências antes de decidir sobre a transação.

A decisão foi publicada nesta sexta-feira (16), em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), por meio do Despacho nº 1.323, assinado pelo superintendente-geral interino do Cade, Felipe Leitão Valadares Roquete.

O negócio envolve a Enzo Caminhões Campo Grande Ltda., na condição de compradora, e a Rodobens Veículos Comerciais SP Ltda., como vendedora.

A proposta prevê a transferência integral dos direitos de concessão da Mercedes-Benz do Brasil e Mercedes-Benz Cars & Vans na área comercial de Campo Grande, incluindo atividades de comercialização e assistência técnica de veículos comerciais.

Embora a negociação tenha sido formalizada por contrato assinado em 24 de abril de 2026, a transferência ainda depende da análise concorrencial.

O Cade não aprovou nem rejeitou a operação no despacho publicado nesta semana, mas decidiu aprofundar a avaliação de seus possíveis efeitos sobre o mercado.

A decisão também determina o cumprimento de diligências previstas na Nota Técnica nº 12/2026 e admite a possibilidade de ampliação do prazo de análise, caso seja necessário.Negociação envolve 26 municípios de Mato Grosso do Sul

A documentação apresentada pelas empresas revela que a operação possui alcance regional e não está limitada à unidade comercial instalada em Campo Grande.

Ao todo, os direitos de concessão abrangem 26 municípios sul-mato-grossenses, incluindo Campo Grande, Corumbá, Aquidauana, Coxim, Costa Rica, Sidrolândia, São Gabriel do Oeste, Ribas do Rio Pardo e Miranda.

Também fazem parte da área comercial Anastácio, Alcinópolis, Bandeirantes, Bodoquena, Camapuã, Corguinho, Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Jaraguari, Ladário, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Sonora e Terenos.

Na prática, a aquisição permitirá que a Enzo assuma a representação da Mercedes-Benz nesses municípios para comercialização de caminhões, ônibus e vans Sprinter, além da oferta de peças e serviços especializados de manutenção.

O estabelecimento envolvido na negociação está localizado na Avenida Gury Marques, nº 3.441, no Parque Novo Século, em Campo Grande, onde atualmente funciona a concessionária da Rodobens.

Segundo o formulário apresentado ao Cade, após a conclusão da operação, a Enzo pretende continuar explorando a concessão a partir desse endereço.

A empresa compradora também deverá desenvolver atividades de assistência técnica especializada, incluindo manutenção preventiva, reparos mecânicos, conservação dos veículos e outros serviços de pós-venda.

O documento prevê ainda a possibilidade de comercialização de veículos seminovos, embora essa atividade deva representar uma parcela pequena das operações da concessionária.

Contrato foi assinado em abril, mas valor da compra é sigiloso

Os documentos analisados pela reportagem mostram que a negociação foi formalizada em 24 de abril de 2026, por meio de um contrato de cessão onerosa de direitos de exploração da concessão, envolvendo também a compra e venda de bens.

A operação não se resume à transferência do direito de comercializar veículos da Mercedes-Benz na região.

Também estão incluídos ativos utilizados no funcionamento da concessionária, como ferramentas, máquinas, elevadores, mobiliário, estruturas de identificação da fabricante e base de dados de clientes. Entretanto, o valor financeiro da transação não foi divulgado.

Na página 30 do formulário de notificação apresentado ao Cade, o campo destinado ao preço da operação aparece identificado como informação de acesso restrito às empresas envolvidas.

As condições de pagamento também foram mantidas sob sigilo, assim como a versão integral do contrato firmado entre a Enzo e a Rodobens.

Dessa forma, embora a existência do acordo esteja confirmada nos documentos oficiais, não é possível determinar publicamente quanto a Enzo pagará para assumir a operação da Mercedes-Benz na região de Campo Grande.

Cade identifica necessidade de análise mais aprofundada

A avaliação do Cade considera os possíveis efeitos da negociação sobre a concorrência no setor de veículos comerciais.

Isso ocorre porque o Grupo Enzo já mantém atividades no mercado automotivo regional, enquanto a operação que pretende adquirir também participa da comercialização de caminhões, ônibus e vans.

No processo, as próprias empresas reconhecem que existem atividades semelhantes entre seus negócios, tanto na venda de veículos comerciais novos quanto nos serviços de manutenção e comercialização de peças.

Dados apresentados ao Cade mostram que o Grupo Enzo e a operação da Rodobens somaram, em 2025, entre 60% e 70% dos emplacamentos de vans novas na área comercial de Campo Grande, que abrange 26 municípios de Mato Grosso do Sul.

Considerando todo o Estado, a participação conjunta ficou entre 40% e 50%. Os números integram a documentação utilizada na análise concorrencial da negociação, que passou a ser considerada complexa pelo órgão federal.

O segmento de vans recebeu atenção específica na documentação apresentada, com informações adicionais sobre a participação das empresas nesse mercado.

Na avaliação das requerentes, porém, a negociação não deverá provocar prejuízos à concorrência.

As companhias argumentam que o setor conta com fabricantes e concessionárias concorrentes, além de uma ampla rede de oficinas independentes e empresas especializadas em manutenção.

Também sustentam que a operação representa essencialmente a substituição da empresa responsável pela concessão da Mercedes-Benz na região, sem eliminar a presença da fabricante no mercado local.

Com base nesses argumentos, Enzo e Rodobens solicitaram ao Cade a aprovação da transação sem restrições.

O órgão federal, entretanto, decidiu classificá-la como complexa e aprofundar as verificações antes de apresentar uma conclusão definitiva.

A classificação não representa, por si só, a identificação de irregularidades ou a proibição da negociação.

Venda faz parte de reestruturação da Mercedes-Benz

Segundo informações apresentadas ao Cade, a venda integra um processo de reestruturação da rede Mercedes-Benz no Brasil, seguindo novas diretrizes comerciais da fabricante.

Para o Grupo Enzo, a aquisição representa uma oportunidade de ampliar sua presença no mercado de caminhões, ônibus e vans. A empresa já atua em Campo Grande, Dourados, Corumbá, Chapadão do Sul e Três Lagoas, além de municípios de São Paulo e Mato Grosso.

A Rodobens, com sede em São José do Rio Preto (SP), possui atuação nacional nos setores automotivo e financeiro, incluindo concessionárias, consórcios, crédito, seguros e locação de veículos.

Cade aprofunda análise da negociação

A compra dos direitos de concessão da Mercedes-Benz pela Enzo permanece sob análise da Superintendência-Geral do Cade, responsável por avaliar os efeitos da negociação sobre a concorrência no mercado automotivo.

No despacho publicado em 16 de outubro, o órgão classificou a operação como complexa e determinou novas diligências, conforme a Nota Técnica nº 12/2026.

A avaliação considera a atuação das empresas nos segmentos de caminhões, ônibus, vans e serviços de pós-venda, além da abrangência comercial da concessão, que alcança 26 municípios de Mato Grosso do Sul.

A decisão representa uma nova etapa da análise da transação, que ainda depende de aprovação do órgão federal para ser concluída.

Loterias

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 3021, sexta-feira (16/10): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

17/10/2026 09h15

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Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3021 da Dupla Sena na noite desta sexta-feira, 16 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 14 apostas ganhadoras (R$ 6.060,45)
  • 4 acertos - 668 apostas ganhadoras (R$ 145,16)
  • 3 acertos - 14.964 apostas ganhadoras (R$ 3,24)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 13 apostas ganhadoras (R$ 5.873,98)
  • 4 acertos - 813 apostas ganhadoras (R$ 119,27)
  • 3 acertos - 15.779 apostas ganhadoras (R$ 3,07)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 3021 são:

Primeiro sorteio

  • 35 - 03 - 50 - 44 - 04 - 37

Segundo sorteio

  • 24 - 49 - 28 - 02 - 21 - 05

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 3022

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 19 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 3022. O valor da premiação o valor da premiação está estimado em R$ 8,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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Loterias

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2988, sexta-feira (16/10): veja rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

17/10/2026 09h12

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2988 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 16 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 13 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 11 apostas ganhadoras, (R$ 31.498,29)
  • 18 acertos - 87 apostas ganhadoras, (R$ 2.489,09)
  • 17 acertos - 781 apostas ganhadoras, (R$ 277,27)
  • 16 acertos - 4720 apostas ganhadoras, (R$ 45,87)
  • 15 acertos - 20777 apostas ganhadoras, (R$ 10,42)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2988 são:

  • 17 - 47 - 97 - 21 - 29 - 85 - 13 - 80 - 23 - 08 - 04 - 28 - 70 - 92 - 89 - 75 - 79 - 95 - 78 - 30

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2989

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 19 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2989. O valor da premiação está estimado em R$ 14 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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