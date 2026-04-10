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Estudantes com pendências no Fies serão incluídos em programa de renegociação, diz Lula

Presidente disse que não se pode "tirar um sonho de um universitário, só porque ele está devendo"

Estadão Conteúdo

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10/04/2026 - 19h30
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 10, que o governo federal vai incluir estudantes com pendências do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) no programa de negociação de endividamentos que está sendo preparado pelo governo federal. A declaração do presidente foi feita durante uma agenda em Sorocaba (SP).

"Agora estamos com um problema porque está aumentando o endividamento dos meninos do Fies e nós vamos ter que colocar eles na nossa negociação de endividamento porque a gente não pode tirar o sonho de um universitário porque ele está devendo", disse Lula.

Lula ainda voltou a dizer que investimentos na educação não podem ser considerados como gastos. O presidente comparou os gastos do governo federal com um preso em segurança máxima que, segundo ele, é de R$ 40 mil anuais, com um estudante de um instituto federal, que é R$ 16 mil anuais.

"Um prisioneiro em um presídio federal de segurança máxima custa R$ 40 mil por ano. Nas outras cadeias, R$ 35 mil por ano. Um estudante no instituto federal custa R$ 16 mil por ano. Ou seja, metade do que custa um bandido. Significa que é muito mais barato investir em educação do que em bandido, e a gente investe em bandido quando não investe em educação", afirmou o presidente

Lula e o ministro da Educação, Leonardo Barchini, participaram da sede de um câmpus do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) em Sorocaba (SP). A unidade foi construída a partir de investimentos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

 

LOTERIA

Resultado da Quina de hoje, concurso 6998, sexta-feira (10/04)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/04/2026 20h00

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Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6998 da Quina na noite desta sexta-feira, 10 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 12 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6998 são:

  • 49 - 48 - 09 - 45 - 35

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6999

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 11 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 6999. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2943, sexta-feira (10/04)

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/04/2026 20h00

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Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2943 da Dupla Sena na noite desta sexta-feira, 10 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 450 mil.

Confira o resultado da Dupla-Sena de hoje!

Os números da Dupla Sena 2943 são:

Primeiro sorteio

  • 09 - 18 - 16 - 28 - 23 - 20

Segundo sorteio

  • 02 - 23 - 10 - 11 - 42 - 16

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2944

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 13 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 2944. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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