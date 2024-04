Com presença de Doria, Riedel e empresários discutem expansão empresarial de MS

Com a presença do ex-governador de São Paulo, João Doria, o cenário de estratégico de negócios sul-mato-grossenses foi tratado por Eduardo Riedel e o presidente da Fiems, Sérgio Longen, durante lançamento oficial, nesta quinta-feira (25), do LIDE - Grupo de Líderes Empresariais em Campo Grande.

João Doria inclusive usou sua conta no antigo Twitter para comunicar a vinda à Campo Grande para evento com as lideranças empresarias e políticas de Mato Grosso do Sul.

"Ao lado do Governador do Mato Grosso do Sul, do Presidente da FIEMS, e do Presidente do LIDE MS, Aurélio Rocha, discutimos estratégias para impulsionar o desenvolvimento econômico e promover novas oportunidades de negócios no Mato Grosso do Sul", disse.

Ela apontou para índices positivos de Mato Grosso do Sul, que cresce a um Produto Interno Bruto (PIB) de quase 7% ao ano, o que ele citou como "exemplo de gestão pública e participação privada".

Na Casa da Indústria em Campo Grande, foi detalhada a proposta do Grupo de conectar e fortalecer os empresários locais, fomentando discussões ligadas ao desenvolvimento econômico e também social de Mato Grosso do Sul.

Como detalha material da própria Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS), entre esse "momento positivo" do Estado cabe citar:

Altos índices de crescimento econômico,

Baixas taxas de desocupação e

Cerca de R$ 60 bi em investimentos privados somente no setor industrial

Longen destaca a chegada do Grupo à MS como uma possível expansão dos negócios sul-mato-grossenses para além dos limites do Estado, argumentando ser necessário chegar "ao mundo inteiro".

"E integrar o que temos aqui com o resto do Brasil e outros países, apresentando as potencialidades de Mato Grosso do Sul. Cada vez mais a indústria se consolida, e precisamos dar sequência a isso. Sem sombra de dúvidas, o LIDE vai somar esforços conosco para manter o Estado em desenvolvimento", pontua Longen em nota da casa.

Oportunidades

Sendo o co-presidente [tradução livre do termo em inglês "co-chairman"] do LIDE, o ex-governador paulista destaca o possível impulso por parte do Grupo à economia local, no que Doria considerou "um conjunto de boas notícias" que devem resultar em investimentos, novos empregos e ampliação da oferta econômica.

"Inserção do Estado com cada vez com mais força na economia do país. No plano internacional, também atraindo investimentos importantes que vão gerar mais empregos, oportunidades e prosperidade ao Estado. Não tenho dúvidas que esse Estado será sempre um campeão de crescimento no PIB e na geração de oportunidade de emprego e redução da pobreza", disse ele na abertura.

Desde 2003 o Lide reúne os mais variados setores em fortalecimento à livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social, sendo formado por líderes de empresas locais e internacionais.

Presente em 18 países além do Brasil, são cerca de 1,7 mil empresas que compõe o grupo, com mais de quatro mil filiados, atuando em 34 áreas distintas, sendo que, agora, o LIDE MS deve captar ainda mais interessados num processo de filiação.

No Estado, Aurélio Rocha aparece como presidente do LIDE MS e já chamou empresários a participarem do grupo, alegando que "Mato Grosso do Sul é a bola da vez".

"Grandes investimentos estão vindo para cá. E esses investimentos, para serem recebidos, precisam de um debate com toda a classe empresarial. O LIDE propicia isso. Além disso, o LIDE será mais uma plataforma para a promoção de investimentos e também a promoção do nosso Estado perante o Brasil e o mundo", alega Rocha.

Riedel ainda pontuou que, enquanto a iniciativa privada investe, cabe à política pública atender aos diversos segmentos da sociedade, gerando através do desenvolvimento econômico o que a população precisa: educação, saúde de qualidade, segurança pública, infraestrutura.

"O LIDE vai apoiar essas iniciativas junto com as federações, associações aqui presentes, e vai reunir lideranças. É disso que a gente precisa aqui no Estado", conclui.



