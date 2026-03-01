Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

feira agropecuária

Expoagro é lançada com expectativa de gerar mais de R$ 500 milhões em negócios

Feira agropecuária terá 80 estandes e shows com Bruno e Marrone, Murilo Huff, entre outros, em maio

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

01/03/2026 - 15h31
A 60ª edição da Expoagro será realizada de 8 a 17 de maio, no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, e Dourados. O lançamento oficial do evento ocorreu nesse sábado (28), com participação do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel PP), produtores rurais, autoridades e instituições parceiras.

A expectativa é gerar mais de R$ 500 milhões em negócios, com mais de 150 mil pessoas esperadas nos 10 dias da feira agropecuária, 

“Expoagro é um marco na história de Mato Grosso do Sul, sem dúvida nenhuma, uma das maiores feiras agropecuárias do Estado e representa muito, porque ela traduz toda uma região. Vem gente do Brasil inteiro. Ela reafirma nossos valores culturais, nossa tradição. A Expoagro é mais antiga que o próprio Estado”, afirmou o governador.

O governo é parceiro do evento, com investimento de R$ 1 milhão, em um convênio com o sindicato rural de Dourados.

A Expoagro terá 80 estandes de empresas, instituições financeiras e governamentais. São expositores da área agrícola, incluindo as principais marcas multinacionais de máquinas, implementos agrícolas e insumos rurais.

“Vamos entregar uma exposição a altura do agro douradense e sul-mato-grossense. Estamos com a feira praticamente montada, com a meta de fazer melhor do que antes”, destacou o presidente do Sindicato Rural de Dourados, Gino José Ferreira.

Além das exposições e leilões, também há shows com artistas nacionais e regionais. Entre as atrações nacionais confirmadas estão os shows de:

  • Bruno & Marrone (14/05)
  • Clayton & Romário e Felipe & Rodrigo (15/05)
  • Murilo Huff com Natanzinho Lima (16/05)

Sorteio

Mega-Sena acumula e apostadores de MS levam até R$ 12 mil na quadra

Ao todo, 133 apostas de MS acertaram quatro dezenas sorteadas

01/03/2026 08h00

Apostadores acertaram quatro dezenas e levaram o prêmio mínimo

Apostadores acertaram quatro dezenas e levaram o prêmio mínimo FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

O prêmio da Mega-Sena estimado em R$ 145 milhões acumulou para R$ 160 milhões por não haver acertadores das seis dezenas sorteadas. No entanto, 133 apostadores de MS acertaram quatro dezenas, levando o prêmio da quadra para casa. 

O valor da quadra por acertador foi de R$ 859,23, mas alguns sortudos que apostaram em bolão e levaram prêmios de R$ 5,5 mil e R$ 2,5 mil. Um sortudo de Dourados ganhou R$12.888,45. 

Os ganhadores são dos municípios de Amambai, Bandeirantes, Batayporã, Bela Vista, Campo Grande, Caracol, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Corumbá, Costa Rica, Deodápolis, Dourados, Fátima do Sul, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Sete Quedas, Sidrolândia e Três Lagoas. 

Os apostadores sul-mato-grossenses fazem parte dos 9.449 que levaram os prêmios da quadra da Mega. Outros 129 acertaram a quina e levaram R$ 38.181,97 para casa. 

Para retirar o prêmio, os ganhadores devem se dirigir a uma agência da CAIXA com documento de identificação e recibo do pagamento da aposta. 

Confira os números sorteados na Mega-Sena de ontem:

Os números da Mega-Sena 2978 são:

  • 06 - 13 - 50 - 09 - 42 - 20

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2979

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 3 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 2979. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

loteria

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 333, sábado (28/02); veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

01/03/2026 07h32

Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 333 da + Milionária na noite deste sábado, 28 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 26 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 76.778,24)
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 10 apostas ganhadoras, (R$ 10.237,10)
  • 4 acertos + 2 trevos - 37 apostas ganhadoras, (R$ 2.075,09)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 648 apostas ganhadoras, (R$ 169,26)
  • 3 acertos + 2 trevos - 809 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 6910 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 7526 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 59042 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 333 são:

  • 43 - 20 - 28 - 37 - 01 - 40
  • Trevos sorteados: 2 - 6

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 334

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 4 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 334. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

