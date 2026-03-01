Expoagro é lançada com expectativa de gerar mais de R$ 500 milhões em negócios

Sorteio

Ao todo, 133 apostas de MS acertaram quatro dezenas sorteadas

Apostadores acertaram quatro dezenas e levaram o prêmio mínimo FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

O prêmio da Mega-Sena estimado em R$ 145 milhões acumulou para R$ 160 milhões por não haver acertadores das seis dezenas sorteadas. No entanto, 133 apostadores de MS acertaram quatro dezenas, levando o prêmio da quadra para casa.

O valor da quadra por acertador foi de R$ 859,23, mas alguns sortudos que apostaram em bolão e levaram prêmios de R$ 5,5 mil e R$ 2,5 mil. Um sortudo de Dourados ganhou R$12.888,45.

Os ganhadores são dos municípios de Amambai, Bandeirantes, Batayporã, Bela Vista, Campo Grande, Caracol, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Corumbá, Costa Rica, Deodápolis, Dourados, Fátima do Sul, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Sete Quedas, Sidrolândia e Três Lagoas.

Os apostadores sul-mato-grossenses fazem parte dos 9.449 que levaram os prêmios da quadra da Mega. Outros 129 acertaram a quina e levaram R$ 38.181,97 para casa.

Para retirar o prêmio, os ganhadores devem se dirigir a uma agência da CAIXA com documento de identificação e recibo do pagamento da aposta.

Confira os números sorteados na Mega-Sena de ontem:

Os números da Mega-Sena 2978 são:

06 - 13 - 50 - 09 - 42 - 20

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2979

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 3 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 2979. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

