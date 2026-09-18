Expogenética vira vitrine para negócios além do agro

A Expogenética MS chega à sua terceira edição como uma vitrine comercial que vai além da pecuária e da genética bovina. Com expectativa de superar 100 mil visitantes e movimentar mais de R$ 200 milhões em negócios, a feira aposta na concentração de público e na presença de diferentes segmentos para aproximar empresas de potenciais clientes, fechar vendas e também prospectar negócios que podem ser concretizados depois do evento.



Realizada de 29 de outubro a 8 de novembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, a feira terá aproximadamente 25 leilões, exposição e julgamento de animais, provas equestres, rodada de negócios e participação de empresas de diferentes áreas.



A organização projeta negócios não apenas com animais, mas também envolvendo máquinas e equipamentos, consórcios, serviços e operações financeiras.



Segundo o presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore-MS), Paulo César de Matos Oliveira, a estrutura da feira funciona como uma oportunidade para empresas apresentarem produtos e serviços a um público diversificado, formado tanto por produtores rurais quanto por consumidores interessados nas demais atrações.



Entre os expositores estão empresas de maquinário, automóveis, insumos, bancos, seguros, consórcios e até o setor imobiliário.



A estratégia, segundo o dirigente, não se limita à venda durante os 11 dias da programação. A feira também é utilizada para formação de carteira de clientes, de olho nos negócios que podem ser fechados posteriormente.

“É uma vitrine para o empreendedor também. É uma forma de fazer o negócio dele ser visto e transformar isso em resultado”, afirmou Paulo de Matos em entrevista ao Correio do Estado.



A possibilidade de concretizar negócios é reforçada por condições comerciais criadas especificamente para o período da feira. Conforme o presidente da associação, instituições financeiras podem oferecer condições diferenciadas, enquanto empresas de insumos e outros segmentos lançam campanhas e descontos exclusivos para os dias do evento, o que costuma render bons frutos.



“O banco cria uma taxa de juros específica e prazo diferenciado para o evento, por exemplo. Empresa de insumos faz desconto especial para aquele período. Isso tudo ajuda a movimentar”, explicou.



A expectativa é de que a combinação entre circulação de público, presença de compradores de outras regiões e condições comerciais específicas transforme parte desses contatos em negócios durante e depois da feira.

SHOWS E ATRAÇÕES



A programação reúne shows, etapa oficial da Professional Bull Riders (PBR), festival cultural, queima do alho, provas equestres e outras atividades ao longo da feira. Entre as atrações já confirmadas estão apresentações musicais e o circuito mundial da PBR.

Os shows confirmados até o momento incluem a dupla Jads & Jadson, no dia 30 de outubro, Leonardo, no dia 31 de outubro, Léo & Raphael e Fiduma & Jeca, no dia 1º de novembro, Japa NK, no dia 6 de novembro) e Mari Fernandez e CountryBeat, no dia 7 de novembro.

A organização ainda prepara o anúncio de mais uma atração de peso, que será confirmada em breve.

AÇÕES DE INCLUSÃO



A Expogenética também manterá a proposta de promover uma programação inclusiva. A edição de 2025 contou com atividades voltadas a crianças atípicas, salas sensoriais e parcerias com instituições sociais. Para este ano, a organização afirma que pretende manter as iniciativas e ampliar a participação de pessoas com deficiência e mães atípicas.

Também está previsto um leilão beneficente no dia 7 de novembro, além de ações sociais durante a programação. A ideia, segundo a organização, é fazer com que a feira vá além dos negócios e permita que a população conheça diferentes aspectos do agronegócio, desde a produção e melhoramento genético até a cultura e as tradições ligadas ao campo.

SAIBA



Empresas interessadas em espaços comerciais, estandes e oportunidades de patrocínio na Expogenética MS deste ano podem entrar em contato com a Nelore-MS pelo telefone (67) 99949-8817 ou pelo e-mail [email protected]. A feira será realizada de 29 de outubro a 8 de novembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. A entrada no parque será gratuita durante todos os dias do evento. Para informações sobre ingressos dos setores pagos, o contato é (67) 98206-9232.