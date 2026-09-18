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Feira Agropecuária

Expogenética vira vitrine para negócios além do agro

Exposição reúne empresas de máquinas, bancos, seguros, imóveis e serviços e aposta no fluxo de público para gerar vendas e novos clientes

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

18/09/2026 - 15h30
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A Expogenética MS chega à sua terceira edição como uma vitrine comercial que vai além da pecuária e da genética bovina. Com expectativa de superar 100 mil visitantes e movimentar mais de R$ 200 milhões em negócios, a feira aposta na concentração de público e na presença de diferentes segmentos para aproximar empresas de potenciais clientes, fechar vendas e também prospectar negócios que podem ser concretizados depois do evento.

Realizada de 29 de outubro a 8 de novembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, a feira terá aproximadamente 25 leilões, exposição e julgamento de animais, provas equestres, rodada de negócios e participação de empresas de diferentes áreas.

A organização projeta negócios não apenas com animais, mas também envolvendo máquinas e equipamentos, consórcios, serviços e operações financeiras.

Segundo o presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore-MS), Paulo César de Matos Oliveira, a estrutura da feira funciona como uma oportunidade para empresas apresentarem produtos e serviços a um público diversificado, formado tanto por produtores rurais quanto por consumidores interessados nas demais atrações.

Entre os expositores estão empresas de maquinário, automóveis, insumos, bancos, seguros, consórcios e até o setor imobiliário. 

A estratégia, segundo o dirigente, não se limita à venda durante os 11 dias da programação. A feira também é utilizada para formação de carteira de clientes, de olho nos negócios que podem ser fechados posteriormente. 
“É uma vitrine para o empreendedor também. É uma forma de fazer o negócio dele ser visto e transformar isso em resultado”, afirmou Paulo de Matos em entrevista ao Correio do Estado.

A possibilidade de concretizar negócios é reforçada por condições comerciais criadas especificamente para o período da feira. Conforme o presidente da associação, instituições financeiras podem oferecer condições diferenciadas, enquanto empresas de insumos e outros segmentos lançam campanhas e descontos exclusivos para os dias do evento, o que costuma render bons frutos.

“O banco cria uma taxa de juros específica e prazo diferenciado para o evento, por exemplo. Empresa de insumos faz desconto especial para aquele período. Isso tudo ajuda a movimentar”, explicou.

A expectativa é de que a combinação entre circulação de público, presença de compradores de outras regiões e condições comerciais específicas transforme parte desses contatos em negócios durante e depois da feira.

SHOWS E ATRAÇÕES


A programação reúne shows, etapa oficial da Professional Bull Riders (PBR), festival cultural, queima do alho, provas equestres e outras atividades ao longo da feira. Entre as atrações já confirmadas estão apresentações musicais e o circuito mundial da PBR. 
Os shows confirmados até o momento incluem a dupla Jads & Jadson, no dia 30 de outubro, Leonardo, no dia 31 de outubro, Léo & Raphael e Fiduma & Jeca, no dia 1º de novembro, Japa NK, no dia 6 de novembro) e Mari Fernandez e CountryBeat, no dia 7 de novembro.
A organização ainda prepara o anúncio de mais uma atração de peso, que será confirmada em breve.

AÇÕES DE INCLUSÃO


A Expogenética também manterá a proposta de promover uma programação inclusiva. A edição de 2025 contou com atividades voltadas a crianças atípicas, salas sensoriais e parcerias com instituições sociais. Para este ano, a organização afirma que pretende manter as iniciativas e ampliar a participação de pessoas com deficiência e mães atípicas.
Também está previsto um leilão beneficente no dia 7 de novembro, além de ações sociais durante a programação. A ideia, segundo a organização, é fazer com que a feira vá além dos negócios e permita que a população conheça diferentes aspectos do agronegócio, desde a produção e melhoramento genético até a cultura e as tradições ligadas ao campo.

SAIBA


Empresas interessadas em espaços comerciais, estandes e oportunidades de patrocínio na Expogenética MS deste ano podem entrar em contato com a Nelore-MS pelo telefone (67) 99949-8817 ou pelo e-mail [email protected]. A feira será realizada de 29 de outubro a 8 de novembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. A entrada no parque será gratuita durante todos os dias do evento. Para informações sobre ingressos dos setores pagos, o contato é (67) 98206-9232.

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1300, quinta-feira (17/09): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e domingos; veja quais os números sorteados no último concurso

18/09/2026 08h21

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Confira o rateio da Dia de Sorte

Confira o rateio da Dia de Sorte Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1300 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 17 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 100 mil.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 22 apostas ganhadoras (R$ 2.453,41)
  • 5 acertos - 773 apostas ganhadoras (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 9.755 apostas ganhadoras (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Agosto - 30.630 apostas ganhadoras (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1300 são:

  • 27 - 12 - 31 - 25 - 02 - 29 - 15 
  • Mês da sorte: 08 - Agosto

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1301

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 20 de setembro, a partir das 10 horas, pelo concurso 1301. O valor da premiação está estimado em R$ 300 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2443, quinta-feira (17/09): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças e quintas-feiras, e aos domingos; veja quais os números sorteados no último concurso

18/09/2026 08h20

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Confira o rateio da timemania

Confira o rateio da timemania Foto: Reprodução

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2443 da Timemania na noite desta quinta-feira, 17 de setembro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 14 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 4 apostas ganhadoras (R$ 31.732,10)
  • 5 acertos - 158 apostas ganhadoras (R$ 1.147,63)
  • 4 acertos - 3.086 apostas ganhadoras (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 27.748 apostas ganhadoras (R$ 3,50)

Time do Coração

  • CORINTHIANS /SP - 25.628 apostas ganhadoras (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2443 são:

  • 54 - 10 - 49 - 05 - 23 - 40 - 17
  • Time do Coração: 29 - Corinthias (SP)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2445

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 20 de setembro, a partir das 10 horas, pelo concurso 2445. O valor da premiação está estimado em R$ 14,6 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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