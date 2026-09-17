Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

ASSENTAMENTO

Incra dá últimos passos para assentar 300 famílias em fazenda de MS

Adquirida por cerca de R$ 95,7 milhões, Fazenda Paraíso receberá movimentos sociais e comunidade na próxima semana antes do início dos procedimentos para criação do novo assentamento

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

17/09/2026 - 12h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) avança nos procedimentos para transformar a Fazenda Paraíso, em Jaraguari, em um novo assentamento rural com capacidade estimada para receber cerca de 300 famílias.

Representantes da autarquia estiveram na propriedade para fazer o reconhecimento da área e, na próxima semana, o imóvel deverá receber integrantes de movimentos sociais e da comunidade local. A visita antecede os procedimentos para a criação do projeto de assentamento.

A nova etapa foi anunciada pelo superintendente regional do Incra em Mato Grosso do Sul, Paulo Roberto da Silva, o Paulinho do PT, em vídeo publicado nas redes sociais.

“Viemos aqui hoje conhecer a área, fazer o reconhecimento para que na semana que vem a gente possa trazer os movimentos e a comunidade local para conhecer esse espaço”, afirmou o superintendente.

No vídeo, Paulo Roberto aparece acompanhado de integrantes da superintendência do Incra no Estado durante a visita à Fazenda Paraíso. Segundo ele, a intenção é, após o reconhecimento, iniciar os procedimentos para a criação do novo assentamento.

A movimentação representa um avanço em relação à situação registrada em julho, quando o governo federal autorizou a aquisição da propriedade para incorporá-la ao Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA).

Enquanto avança na implantação do projeto em Jaraguari, o Incra também conduz processos de seleção de beneficiários para assentamentos já existentes em outras regiões de Mato Grosso do Sul.

Em outra publicação nas redes sociais, Paulo Roberto afirmou que a superintendência estava finalizando uma série de procedimentos relacionados à seleção de famílias em Ponta Porã, Sidrolândia e Terenos.

“Hoje nós estamos finalizando a elaboração e a publicação de uma série de editais para a seleção de famílias nos municípios de Ponta Porã, município de Sidrolândia e no município de Terenos, aqui no Mato Grosso do Sul, para ingresso de cerca de 600 famílias para o Programa Nacional de Reforma Agrária”, declarou.

Durante a visita à Fazenda Paraíso, Paulo Roberto afirmou ainda que o projeto será “o primeiro assentamento criado no Mato Grosso do Sul obtido pelo Incra em 15 anos”.

R$ 95,7 milhões

Localizada em Jaraguari, a Fazenda Paraíso possui pouco mais de 1,9 mil hectares. A compra foi autorizada pela Portaria nº 37/2026 pelo valor de R$ 95.701.908,44.

O imóvel passou anteriormente por avaliação do Incra. No laudo referente à Fazenda Paraíso, publicado em abril, a autarquia avaliou a propriedade dentro do processo de obtenção de terras para a reforma agrária.

A estimativa divulgada durante o processo é de que a área tenha capacidade para receber aproximadamente 300 famílias. O número definitivo de beneficiários, entretanto, ainda depende da criação e do planejamento do projeto de assentamento.

Na época em que a compra foi autorizada, a transferência da propriedade ainda dependia do cumprimento das exigências documentais e da formalização da escritura.

Informações mais recentes apontam que os R$ 95,7 milhões destinados à Fazenda Paraíso já foram pagos e que a portaria de criação do assentamento estava entre as próximas etapas previstas pelo Incra.

CASO LÍVIA

Telegram e Instagram também foram usados para transmitir morte de Lívia

Os chefes da comunidade utilizavam o Zangi, plataforma de mensagem, para passar as coordenadas de como a adolescente deveria se matar e também para praticar ameaças

17/09/2026 12h00

Compartilhar
Delegada Anne Karine Trevizan, da DEPCA, e Ivan Barreira, diretor do Departamento de Polícia Especializada

Delegada Anne Karine Trevizan, da DEPCA, e Ivan Barreira, diretor do Departamento de Polícia Especializada Foto: Marcelo Vitor / Correio do Estado

Continue Lendo...

As plataformas Instagram, Telegram e Zangi foram usadas para transmitir a morte de Lívia, de 13 anos, em Naviraí. Até então, apenas o Discord era apontado como o meio para transmissão do caso. Anne Karine Trevizan, titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), confirmou a informação durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (17), na Delegacia-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a delegada, a Zangi Private Messenger era a principal plataforma usada pelos membros dos clãs para ameaçar as vítimas. Todo comando das ações e as ameaças a Lívia ocorreram através do Zangi. O vídeo do suicídio da jovem foi circulado e transmitido ao vivo no Discord e Instagram. O Telegram também foi mencionado como plataforma de uso.

"Nós verificamos também que não existe uma única panela, existem várias panelas e no momento da morte da Lívia, duas se uniram para formar uma plateia em que pudessem assistir ao vivo a morte dela. Nós já temos conhecimento que o vídeo foi circulado em algumas plataformas, o vídeo e a combinação do evento morte dela, como eles falam. Foi utilizado o Zangi, muito utilizado por esses adolescentes para praticar atos criminosos, o Telegram, o Discord e o Instagram também. No Instagram e no Discord foi veiculado o vídeo dela se matando", disse a delegada Anne Trevizan.

Um dos integrantes da comunidade conseguiu muitas informações a respeito de Lívia, então ela era ameaçada através de fotos dos pais, da mãe e coisas privadas da vida dela.

A segunda fase da "Operação Lívia" prendeu mais seis adolescentes, todos apontados como chefes de comunidades da rede criminosa envolvida na coação de vítimas para atos de automutilação e suicídio. A ação se deu após a extração de dados dos celulares apreendidos na primeira fase. Ao todo, 12 pessoas já foram apreendidas, sendo 11 adolescentes e apenas um adulto, de 18 anos.

A segunda fase aconteceu no Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia. O crime foi classificado como torpe e de niilismo extremo, caracterizado por violência digital dentro de ambientes virtuais.

Por se tratar de menores de idade, os crimes são considerados como atos infracionais análogos a homicídio qualificado, organização criminosa e maus-tratos contra animais (em atos de automutilação).

A internação provisória para adolescentes é de 45 dias, ficando o tempo final a critério do Poder Judiciário.

Embora os pais dos infratores geralmente não tivessem conhecimento das práticas, há a possibilidade de responsabilização posterior, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) Digital, que atribui à família, ao Estado e à sociedade o cuidado com o que os filhos consomem na internet.

Panelas

Os adolescentes formavam grupos abertos em plataformas digitais, que denominavam "panelas". Quanto mais atos de violência praticavam, mais subiam de cargo na hierarquia.

Os adolescentes apreendidos tinham idades entre 13 e 17 anos, sendo todos apontados como lideranças e "donos" ou "subdonos" dessas comunidades. Eles determinavam a ocorrência, data e convidados para os "eventos".

O recrutamento de membros, principalmente homens, era através de comunidades abertas com temas como misoginia e nazismo. O aumento de vítimas trazidas e a prática de violência elevavam o nível do membro no grupo.

"Como são comunidades públicas, tem muita situação relacionada com misoginia, relacionado a nazismo, então esses adolescentes acabam procurando, se interessando pela matéria. Os donos das panelas, os proprietários, eles começam a bater papo, conversar e ver se tem um perfil pra entrar no grupo, para pertencer a essa panela", explica a delegada Anne Trevizan

A finalidade do grupo era a "satisfação na violência pela violência", e não havia ganho financeiro envolvido. A fama da "panela" aumentava com a violência praticada.

As vítimas, a maioria meninas, eram levadas a grupos onde eram instruídas a praticar automutilação, como cortar-se e escrever o nome de seus "donos" com sangue em objetos como bíblias, banheiros e camas.

 

A polícia segue na extração de dados do material apreendido para identificar outros participantes e vítimas.

 

atenção

Evento que reúne 70 brechós muda de local após estragos do temporal

Encontro seria realizado no Parque Ayrton Senna, mas as quadras estão interditadas por conta das fortes chuvas da semana passada; veja o novo local

17/09/2026 11h45

Compartilhar
Macacão que estará à venda no local - ARQUIVO PESSOAL

Macacão que estará à venda no local - ARQUIVO PESSOAL

Continue Lendo...

28ª edição do 'Desapega Campo Grande', evento que reúne70 brechós em um só lugar, mudou de local.

Agora, o evento ocorrerá no Parque Jacques da Luz, localizado na rua Barreiras, bairro Moreninhas III, em Campo Grande. A data continua a mesma: sábado, 19 de setembro, ds 8h às 16h.

Anteriormente, o evento iria ocorrer no Parque Ayrton Senna, mas, as quadras esportivas do local estão temporariamente interditadas devido ao temporal que atingiu a Capital na quinta-feira (10). 

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) o impossibilitou o uso do local por motivos de segurança e preservação do espaço público.

“A gente sabe que é uma mudança em cima da hora e sentimos muito por isso. Até ontem estava tudo certo, colocamos faixa, organizamos tudo e estávamos divulgando a feira a todo vapor. Agora precisamos correr contra o tempo para fazer o novo endereço chegar a todos. Mudou o endereço, mas o garimpo continua. Contamos com a colaboração de todo mundo para compartilhar essa informação e avisar quem estava esperando pelo Desapega CG”, explica a organização do Coletivo Nós Amamos Brechó, por meio de nota enviada à imprensa.

ENCONTRO DE 70 BRECHÓS

28ª edição do 'Desapega Campo Grande' reunirá mais de 70 brechós, neste sábado (19), no Parque Jacques da Luz.

São mais de 25 mil itens à venda, como:

  • Roupas (masculino, feminino e infantil): blusa, camiseta, camisa, suéter, casaco, calça, saia, vestido, meia calça, touca, luva, jaqueta, meias, cachecóis, blazer, bermuda, cropped, pijama, roupão, paletó, entre outros

  • Acessórios (feminino, masculino e infantil): bolsa, colar, pulseira, relógio, anel, cinto, brinco, lenço, chapéu, tornozeleira, etc

  • Sapatos (feminino, masculino e infantil): sapatilha, rasteira, bota, tênis, salto, sandália, chinelo, chuteira, etc

  • Plantas: suculentas, ramos, ervas, árvores frutíferas, flores, etc

  • Decoração: quadros, objetos decorativos, plantas, livros, vasos, almofadas, esculturas, bandejas, cestos, caixas, luminárias, brinquedos, entre outros

O preço mínimo é de R$ 2,00. Serão vendidas desde peças simples à peças de grife. Os itens são usados, mas em ótimo estado de conservação.

Confira alguns dos brechós que participarão do evento:

@garagebrecho
@coletivodebrechos
@Divina2mao
@carmozitabrecho
@brecho_chicamariia
@compreis_delas 
@dm_brecho10
@katiuscia_brecho_
@bazardelas_cg
@Novo_de_novo_brechocg
@donachiccg 
@pink_brecho_modasustentavel
@mariaabellabrecho 
@madamebiubrecho    
@reuse_bazar_marlene 
@reis_brecho_
@madamebellabrecho
@ruthmagdabrecho
@ilovebrechoms
@mesalva.brecho
@sinhaoncabrechoms
@tcheplantaneira
@brecho_da_wall
@marasilviaribeirodamata
@marybrechocg
@mamae.loua
@vivalilow
@sonhodecabide_
@brechando_cg
@eita_vendi

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7119, quarta-feira (16/09)
LOTERIA

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7119, quarta-feira (16/09)

2

Depois da Lotofácil, bolão de MS mira R$ 1 milhão em jogos na Mega da Virada
Aposta Milionária

/ 1 dia

Depois da Lotofácil, bolão de MS mira R$ 1 milhão em jogos na Mega da Virada

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3058, terça-feira (15/09): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3058, terça-feira (15/09): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3781, de quarta-feira (16/09)
LOTERIA

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3781, de quarta-feira (16/09)

5

Arauco recebe as primeiras 108 máquinas para colher florestas
PROJETO SUCURIÚ

/ 2 dias

Arauco recebe as primeiras 108 máquinas para colher florestas

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais
arthur maximiliano

/ 1 dia

Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais
Recuperação judicial: quando é hora de pedir?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Recuperação judicial: quando é hora de pedir?
Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais
Profissional de Educação Física: Planejamento previdenciário é importante para a aposentadoria
direito previdenciário

/ 1 semana

Profissional de Educação Física: Planejamento previdenciário é importante para a aposentadoria