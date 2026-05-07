Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Economia

Exportações de MS aumentam 30% e superávit chega a US$ 958 milhões

Estado registra superávit de US$ 958 milhões em abril, amplia vendas para China e Irã e mantém soja, celulose e carne bovina entre os principais produtos exportados

Welyson Lucas

07/05/2026 - 19h42
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

As exportações de Mato Grosso do Sul mantiveram trajetória de crescimento em 2026 e registraram avanço tanto no acumulado do ano quanto no comparativo mensal de abril.

Dados do comércio exterior apontam que o Estado exportou US$ 1,1 bilhão em abril deste ano, resultado 30,3% superior ao registrado no mesmo mês de 2025.

No período, as importações somaram US$ 141,5 milhões, queda de 28,2% na comparação anual. Com isso, Mato Grosso do Sul alcançou saldo positivo da balança comercial de US$ 958,5 milhões somente em abril, consolidando um cenário de forte superávit.

O desempenho elevou a participação sul-mato-grossense nas exportações nacionais para 3,5%, colocando o Estado na 10ª posição do ranking brasileiro de exportações. Nas importações, Mato Grosso do Sul ficou na 17ª colocação, com participação de 0,6% do total nacional.

No acumulado de janeiro a abril de 2026, as exportações de Mato Grosso do Sul atingiram US$ 3,7 bilhões, crescimento de 7,7% em relação ao mesmo período de 2025. As importações chegaram a US$ 893 milhões, alta de 1,5%.

Com os resultados, a corrente de comércio, soma de exportações e importações, alcançou US$ 4,6 bilhões nos quatro primeiros meses do ano, avanço de 6,4% na comparação com o mesmo intervalo do ano passado. O saldo da balança comercial estadual ficou positivo em US$ 2,8 bilhões no acumulado do ano.

Os números também mostram a relevância do Estado no cenário nacional. Mato Grosso do Sul respondeu por 3,2% das exportações brasileiras entre janeiro e abril de 2026, permanecendo na 10ª posição entre os maiores exportadores do país.

Já nas importações, o Estado ficou em 15º lugar, com participação de 0,97% no total nacional.

Considerando todo o ano de 2025 até abril, Mato Grosso do Sul já acumula US$ 10,8 bilhões em exportações e US$ 2,7 bilhões em importações, resultando em corrente de comércio de US$ 13,5 bilhões e superávit comercial de US$ 8 bilhões.

Oriente Médio

Mesmo diante das tensões geopolíticas e da guerra envolvendo Irã e Israel no Oriente Médio, o Irã segue como um dos importantes destinos das exportações de Mato Grosso do Sul em 2026.

Dados do comércio exterior mostram que o país asiático ampliou significativamente as compras de produtos sul-mato-grossenses tanto em abril quanto no acumulado de janeiro a abril deste ano.

Em abril de 2026, as exportações de Mato Grosso do Sul para o Irã somaram US$ 22,3 milhões, alta expressiva de 1.471,6% em relação ao mesmo mês de 2025, com crescimento absoluto de US$ 20,9 milhões e participação de 2% nas exportações estaduais.

Já no acumulado de janeiro a abril de 2026, o volume exportado para o país alcançou US$ 56,9 milhões, avanço de 88% frente ao mesmo período do ano passado, com incremento de US$ 26,6 milhões.

A China segue como principal parceiro comercial de Mato Grosso do Sul. Entre janeiro e abril de 2026, o país asiático importou US$ 1,7 bilhão em produtos do Estado, crescimento de 10,30% na comparação com igual período de 2025, representando 47,6% de participação nas exportações sul mato-grossenses. Em abril deste ano, os chineses compraram US$ 610,6 milhões, alta de 59,9%.

Os Estados Unidos aparecem na segunda colocação entre os principais destinos das exportações estaduais no acumulado do ano, com US$ 289,7 milhões, embora tenham registrado retração de 19,4% em relação aos quatro primeiros meses de 2025.

Já em abril de 2026, os norte-americanos representou grande queda nas compras de produtos de Mato Grosso do Sul diminuindo para US$ 73,4 milhões, retração de 13,8%.

Os Países Baixos (Holanda) também permanecem entre os maiores compradores de produtos sul-mato-grossenses. No acumulado de janeiro a abril de 2026, as exportações para o país europeu totalizaram US$ 153,2 milhões, variação de 9,5% em relação ao ano anterior. Em abril, porém, houve movimentação de US$ 43,8 milhões, com crescimento de 61,8%.

Outro destaque foi a Itália, que registrou forte avanço nas importações de produtos de Mato Grosso do Sul em abril de 2026. O país europeu comprou US$ 51,4 milhões, crescimento de 486,4% em comparação com abril de 2025.

Produtos Exportados

A soja liderou a pauta de exportações de Mato Grosso do Sul no acumulado de janeiro a abril de 2026, com US$ 1,2 bilhão em vendas ao mercado internacional, com variação de 24,9% em relação ao mesmo período do ano passado. O produto respondeu por 31,6% de toda a balança comercial sul-mato-grossense.

Na sequência aparecem a celulose, com US$ 941 milhões, com retração de 16,2%, representando 25,7% da participação estadual, e a carne bovina fresca, refrigerada ou congelada, que somou US$ 688,2 milhões alta de 41,1% e participação de 18,8%.

Em abril de 2026, a soja também manteve a liderança mensal, alcançando US$ 434,1 milhões em exportações, avanço de 73,2% frente a abril de 2025.

A celulose registrou US$ 251,4 milhões no mês, crescimento de 22,3%, enquanto a carne bovina atingiu US$ 200 milhões, alta de 34,3%. Já os farelos de soja e produtos voltados à alimentação animal movimentaram US$ 68,3 milhões, aumento de 52,1% na comparação anual.

Importação

A Bolívia segue como principal origem das importações de Mato Grosso do Sul, com destaque para o gás natural, mesmo diante da retração nos volumes registrados nos últimos períodos.

Em 2025, as importações sul-mato-grossenses provenientes do país vizinho somaram US$ 849,6 milhões, o equivalente a 31,3% de participação total nas compras internacionais do Estado, apesar da queda de 29,1% em relação ao período anterior, com recuo absoluto de US$ 349,3 milhões.

Já no acumulado de janeiro a abril de 2026, Mato Grosso do Sul importou US$ 250,7 milhões da Bolívia, retração de 20,7%, mantendo participação de 28,1% na pauta importadora estadual.

Somente em abril de 2026, as importações bolivianas totalizaram US$ 61,6 milhões, queda de 21,2% frente ao mesmo mês de 2025, com participação de 43,6% no total importado pelo Estado no período.

O gás natural segue como principal produto da balança comercial entre Mato Grosso do Sul e Bolívia, sendo estratégico para o abastecimento energético e para a atividade industrial sul-mato-grossense.

LOTERIAS

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2388, quinta-feira (07/05)

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/05/2026 20h14

Compartilhar
Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2388 da Timemania na noite desta quinta-feira, 7 de maio de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 24 milhões.

Confira o resultado da Timemania de hoje!

Os números da Timemania 2388 são:

  • 46 - 39 - 36 - 27 - 23 - 05 - 71
  • Time do Coração: : 48 - Juazeirense (BA)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2389

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 9 de maio, a partir das 21 horas, pelo concurso 2385. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Quina de hoje, concurso 7019, quinta-feira (07/05)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados

07/05/2026 20h09

Compartilhar
Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7019 da Quina na noite desta quinta-feira, 7 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 7019 são:

  • 78 - 62 - 11 - 06 - 42 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido canal oficial da Caixa no Youtube.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2920, quarta-feira (06/05)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2920, quarta-feira (06/05)

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3004, terça-feira (05/05): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3004, terça-feira (05/05): veja o rateio

3

Decisão do STF tem efeito contrário e juízes de MS elevam salários
marajás

/ 1 dia

Decisão do STF tem efeito contrário e juízes de MS elevam salários

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 7018, quarta-feira (06/05): veja o rateio
LOTERIAS

/ 13 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 7018, quarta-feira (06/05): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3678, de quarta-feira (06/05)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3678, de quarta-feira (06/05)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Imóvel Financiado em Atraso?
Leandro Provenzano

/ 22 horas

Imóvel Financiado em Atraso?
Dia do Trabalhador e a Previdência Social: Por que trabalhar, contribuir e como começar
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Dia do Trabalhador e a Previdência Social: Por que trabalhar, contribuir e como começar

Atraso na Entrega de Imóvel na Planta
Leandro Provenzano

/ 1 semana

Atraso na Entrega de Imóvel na Planta
Geopolítica e a transição energética redefinem as oportunidades de investimento para o Brasil
Constantino

/ 28/04/2026

Geopolítica e a transição energética redefinem as oportunidades de investimento para o Brasil