Fazenda de MS é a 1ª do País com sistema completo de produção de biometano

Fazenda solar em Cassilândia deve gerar 2,5 gigawatts e foi anunciada nesta terça-feira (18)

A empresa espanhola Solatio Energia investirá R$ 8,5 bilhões na construção de uma fazenda geradora de energia solar, que promete ser a maior de Mato Grosso do Sul.

O investimento será feito no município de Cassilândia, e foi anunciado nesta terça-feira (18) em Campo Grande pelo governador Eduardo Riedel (PSDB) e pelo secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck.

A capacidade de geração da fazenda solar será de 2,5 gigawatts de energia elétrica, em uma área de 3,5 mil hectares (equivalente a 3,5 mil campos de futebol.

“Temos um contrato para início da geração em janeiro de 2025. O conjunto de placas em Cassilândia será conectado à estação de Chapadão do Sul, e o de Paranaíba se conecta com a estação de Inocência. Essa é uma parceria com o Governo do Estado. Mato Grosso do Sul merece um investimento dessa envergadura”, informou Pedro Vaquer, presidente da Solatio Energia. O investimento tem como parceiro a empresa Tradener, que irá comercializar a energia gerada no mercado livre de energia elétrica.

As obras do complexo gerador de energia solar no Nordeste de MS começam no próximo mês de setembro.

“Esse é o Mato Grosso do Sul caminhando com investimento privado, com pessoas que confiam no Estado para que a gente tenha geração de energia limpa, rumo a 2030, com o Estado Carbono Neutro”, afirma o governador Eduardo Riedel. “É uma mudança de paradigma completa. É uma usina gigante, uma das maiores do Brasil, aqui em Mato Grosso do Sul”, frisa.

Já o secretário Jaime Verruck lembrou o histórico das negociações do Governo do Estado com a Solatio Energia para a viabilização do empreendimento e ressaltou o alinhamento da proposta com o MS Renovável, um dos instrumentos da administração estadual para atingir a meta de tornar o território sul-mato-grossense Carbono Neutro em 2030.

“Essas negociações do Governo do Estado com a Solatio começaram em 2016 e hoje se concretizaram com o anúncio da viabilização do empreendimento. Esse é um investimento fundamental para a nossa política de incentivo à geração de energia limpa e renovável em Mato Grosso do Sul”, destacou Jaime Verruck.

