FCO injetou R$ 3,2 bilhões na economia de MS em 2025

O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro Oeste (FCO) injetou R$ 3,24 bilhões na economia de Mato Grosso do Sul em 2025. O valor é recorde no Estado e concentrou 75% do montante nas demandas do setor rural.

Inicialmente, o repasse da Superintendência para o Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) foi de R$ 2,7 bilhões, mas aumentou devido ao aumento das demandas, reajustando o valor até chegar em R$ 3,2 bilhões.

A maior parte foi repassada para projetos de pequenos e médios empresários pelo FCO Rural, que ficaram com 72% do volume investido. Os demais 28% foram distribuídos entre os médios e grandes produtores rurais.

Para o secretário executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Rogério Beretta, a meta do FCO é priorizar o atendimento aos empresários menores do campo e da cidade.

“A meta é aplicar no mínimo 50% em projetos de mini e pequenos empreendedores, e isso temos feito todos os anos”, salientou.

A correção do solo e a reforma ou recuperação de pastagens foram os destaques dos direcionamentos, de 17,15% e 13,68%, respectivamente.

Esse combate à degradação do solo faz parte de medidas da Agropecuária que visam aumentar o sequestro e a retenção de CO2 em prol da descarbonização das atividades para transformar Mato Grosso do Sul em Estado Carbono Neutro até 2030.

Outras demandas relevantes foram a aquisição de matrizes bovinas de corte (12,5%), implantação de sistemas de irrigação (10,59%) e a compra de máquinas e implementos agrícolas (9,65).

Além disso, os investimentos também foram destinados à fruticultura (8,25%) e à construção de armazéns agrícolas (7%).

“O Estado tem buscado atrair investimentos em citricultura, o governador Eduardo Riedel entende que temos potencial para sermos o novo polo produtor de laranja e suco de laranja do país considerando os problemas que o maior produtor, São Paulo, tem enfrentado em suas lavouras. Esse aporte de recursos em fruticultura é a demonstração clara de que Mato Grosso do Sul caminha rapidamente para se consolidar como importante player desse setor”, completou.

O município que mais foi contemplado pelo FCO Rural foi Bataguassu, com 8,58% dos recursos destinados aos projetos da cidade, seguido por Dourados (6,78%), Paraíba (6,64%), Sidrolândia (6,27%) e Paraíso das Águas (6,18%).

FCO Empresarial

Do mesmo modo como na linha FCO Rural, o FCO Empresarial também beneficiou mais os mini e pequenos empresários, sendo 52% do total. Os médio-grandes e grandes empresários ficaram com 10,6% do volume liberado.

O destino dos recursos nessa linha é mais centralizado no quesito de distribuição regional, já que as maiores cidades concentram as maiores empresas.

Desse modo, Campo Grande ficou com 40% dos recursos e Dourados com os outros 13%.

As principais finalidades foram Capital de Giro (41,15%), compra de equipamentos (21,82%), construções (13,07%), reformas (8,03%) e a aquisição de veículos (6,86%).

Para 2026

O volume já aprovado do FCO para Mato Grosso do Sul em 2026 é de R$ 3,1 bilhões. Metade será aplicado no setor empresarial, voltado à indústria, comércio, serviços e turismo, enquanto a outra metade, será destinada às atividades do setor rural.

O valor representa um aumento de 14% em relação ao volume inicial de 2025, já que o Estado foi o único da região que precisou de novos aportes porque o valor disponibilizado inicialmente foi insuficiente para atender às demandas, como afirmou Beretta.

Como ter acesso ao FCO

Todos os empresários ou produtores rurais que desejam iniciar, ampliar, modernizar ou relocalizar seus empreendimentos na região Centro-Oeste podem contar com o Fundo (FCO).

Ele possui condições diferenciadas, proporcionando benefícios aos empreendedores como taxas de juros mais baixas que as do mercado, prazo de pagamento mais longo e carência maior, num valor máximo financiado pelo Fundo de R$20 milhões.

Para solicitar o financiamento por meio do FCO, é necessário ser produtor rural ou empresário (de micro a grande porte) e desenvolver suas atividades nos estados da região Centro-Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás ou no Distrito Federal).

Os interessados em obter financiamento com recursos do Fundo devem procurar o Banco do Brasil S/A ou uma das Instituições Credenciadas:

Banco Cooperativo do Brasil S.A – BANCOOB;

Banco de Brasília S.A – BRB;

Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE;

Cooperativa de Crédito Rural – CREDICOAMO;

Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária – CENTRAL CRESOL SICOPER;

Agência de Fomento de Goiás S.A – GOIÁSFOMENTO;

Agência de Fomento de Estado de Mato Grosso S.A – MT FOMENTO; e

Banco Cooperativo SICREDI S.A.

UNICRED-MT (Cooperativa De Crédito dos Médicos, Profissionais Da Saúde e Empresários de Mato Grosso)

Caixa Econômica Federal

Desde 2023, todas as cartas-consultas com propostas de empreendimentos tanto no setor Rural quanto no setor Empresarial podem ser preenchidas e enviadas de modo digital no site da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco).



