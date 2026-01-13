Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Fundo de Financiamento

FCO injetou R$ 3,2 bilhões na economia de MS em 2025

O repasse inicial pela Sudeco foi de R$ 2,7 bilhões, mas foi insuficiente para suprir todas as demandas do Estado, precisando reajustar o valor

Karina Varjão

Karina Varjão

13/01/2026 - 16h30
O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro Oeste (FCO) injetou R$ 3,24 bilhões na economia de Mato Grosso do Sul em 2025. O valor é recorde no Estado e concentrou 75% do montante nas demandas do setor rural. 

Inicialmente, o repasse da Superintendência para o Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) foi de R$ 2,7 bilhões, mas aumentou devido ao aumento das demandas, reajustando o valor até chegar em R$ 3,2 bilhões. 

A maior parte foi repassada para projetos de pequenos e médios empresários pelo FCO Rural, que ficaram com 72% do volume investido. Os demais 28% foram distribuídos entre os médios e grandes produtores rurais. 

Para o secretário executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Rogério Beretta, a meta do FCO é priorizar o atendimento aos empresários menores do campo e da cidade. 

“A meta é aplicar no mínimo 50% em projetos de mini e pequenos empreendedores, e isso temos feito todos os anos”, salientou.

A correção do solo e a reforma ou recuperação de pastagens foram os destaques dos direcionamentos, de 17,15% e 13,68%, respectivamente. 

Esse combate à degradação do solo faz parte de medidas da Agropecuária que visam aumentar o sequestro e a retenção de CO2 em prol da descarbonização das atividades para transformar Mato Grosso do Sul em Estado Carbono Neutro até 2030. 

Outras demandas relevantes foram a aquisição de matrizes bovinas de corte (12,5%), implantação de sistemas de irrigação (10,59%) e a compra de máquinas e implementos agrícolas (9,65). 

Além disso, os investimentos também foram destinados à fruticultura (8,25%) e à construção de armazéns agrícolas (7%). 

“O Estado tem buscado atrair investimentos em citricultura, o governador Eduardo Riedel entende que temos potencial para sermos o novo polo produtor de laranja e suco de laranja do país considerando os problemas que o maior produtor, São Paulo, tem enfrentado em suas lavouras. Esse aporte de recursos em fruticultura é a demonstração clara de que Mato Grosso do Sul caminha rapidamente para se consolidar como importante player desse setor”, completou.

O município que mais foi contemplado pelo FCO Rural foi Bataguassu, com 8,58% dos recursos destinados aos projetos da cidade, seguido por Dourados (6,78%), Paraíba (6,64%), Sidrolândia (6,27%) e Paraíso das Águas (6,18%). 

FCO Empresarial 

Do mesmo modo como na linha FCO Rural, o FCO Empresarial também beneficiou mais os mini e pequenos empresários, sendo 52% do total. Os médio-grandes e grandes empresários ficaram com 10,6% do volume liberado. 

O destino dos recursos nessa linha é mais centralizado no quesito de distribuição regional, já que as maiores cidades concentram as maiores empresas. 

Desse modo, Campo Grande ficou com 40% dos recursos e Dourados com os outros 13%. 

As principais finalidades foram Capital de Giro (41,15%), compra de equipamentos (21,82%), construções (13,07%), reformas (8,03%) e a aquisição de veículos (6,86%). 

Para 2026

O volume já aprovado do FCO para Mato Grosso do Sul em 2026 é de R$ 3,1 bilhões. Metade será aplicado no setor empresarial, voltado à indústria, comércio, serviços e turismo, enquanto a outra metade, será destinada às atividades do setor rural. 

O valor representa um aumento de 14% em relação ao volume inicial de 2025, já que o Estado foi o único da região que precisou de novos aportes porque o valor disponibilizado inicialmente foi insuficiente para atender às demandas, como afirmou Beretta. 

Como ter acesso ao FCO

Todos os empresários ou produtores rurais que desejam iniciar, ampliar, modernizar ou relocalizar seus empreendimentos na região Centro-Oeste podem contar com o Fundo (FCO). 

Ele possui condições diferenciadas, proporcionando benefícios aos empreendedores como taxas de juros mais baixas que as do mercado, prazo de pagamento mais longo e carência maior, num valor máximo financiado pelo Fundo de R$20 milhões. 

Para solicitar o financiamento por meio do FCO, é necessário ser produtor rural ou empresário (de micro a grande porte) e desenvolver suas atividades nos estados da região Centro-Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás ou no Distrito Federal). 

Os interessados em obter financiamento com recursos do Fundo devem procurar o Banco do Brasil S/A ou uma das Instituições Credenciadas: 

  • Banco Cooperativo do Brasil S.A – BANCOOB; 
  • Banco de Brasília S.A – BRB; 
  • Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE; 
  • Cooperativa de Crédito Rural – CREDICOAMO; 
  • Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária – CENTRAL CRESOL SICOPER; 
  • Agência de Fomento de Goiás S.A – GOIÁSFOMENTO; 
  • Agência de Fomento de Estado de Mato Grosso S.A – MT FOMENTO; e 
  • Banco Cooperativo SICREDI S.A. 
  • UNICRED-MT (Cooperativa De Crédito dos Médicos, Profissionais Da Saúde e Empresários de Mato Grosso)
  • Caixa Econômica Federal

Desde 2023, todas as cartas-consultas com propostas de empreendimentos tanto no setor Rural quanto no setor Empresarial podem ser preenchidas e enviadas de modo digital no site da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco). 


 

Volume de serviços cai 0,9% no pré-feriadão de fim de ano em MS

Balanço divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao mês de novembro mostra que 17 das 27 Unidades da Federação pesquisadas tiveram recuo

13/01/2026 12h53

Divulgado nesta terça-feira (13) através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) referente a de novembro de 2025 mostra que Mato Grosso do Sul registrou um recuo de quase um porcento no índice no mês que antecede os celebrações de Natal e Ano Novo. 

Conforme divulgado pelo Instituto, a PMS em novembro de 2025 anotou queda de 0,9% no volume de serviços prestados no Estado, enquanto o mês imediatamente anterior teve um aumento registrado de 5%.

No acumulado dos últimos doze meses, o índice medido pela Pesquisa Mensal de Serviços foi de 3,3% em outubro de 2024 para 4,5% em novembro de 2025. 

"Na série sem ajuste sazonal, no confronto com
novembro de 2024, o volume de serviços registrou alta de 6,2%. No indicador acumulado do ano, o volume de serviços mostrou aumento de 5,7% frente a igual período de 2024", indica o IBGE em nota. 

esde o pós-pandemia o segmento de informação e comunicação mostra "grande dinamismo"

PMS nacional

Nacionalmente, Mato Grosso do Sul aparece junto de outras 16 Unidades da Federação, das 27 pesquisadas, que regionalmente registraram queda  no volume de serviços em novembro de 2025, frente a outubro, na série com ajuste sazonal, acompanhando o decréscimo observado no resultado do Brasil (-0,1%).

A variação do volume de serviços no Brasil foi de 0,1% nesse mesmo período, figurando 20,0% acima do chamado nível "pré-pandemia", de fevereiro de 2020, e 0,1% abaixo do recorde da série histórica, alcançado em outubro de 2025. 

Nos números desse índice para o País, a variação negativa (-0,1%), de outubro para novembro de 2025, foi acompanhada por apenas duas das cinco atividades de divulgação: 

  • Transportes (-1,4%) e 
  • Informação e comunicação (-0,7%)

"Em contrapartida, houve altas em profissionais e administrativos (1,3%) e outros serviços (0,5%), com o primeiro acumulando um ganho de 1,6% nos últimos 2 meses, enquanto o último registrou um crescimento acumulado de 3,5% entre julho e novembro. Por sua vez, os serviços prestados às famílias (0,0%) ficaram estáveis neste mês", cita o IBGE.

Enquanto os melhores desempenhos entre as regiões ficaram com Estados como São Paulo (0,3%), Minas Gerais (1,1%), Pará (2,6%) e Pernambuco (1,3%), enquanto os principais impactos negativos ficaram por conta das seguintes Unidades da Federação: 

  1. (-1,4%) Rio de Janeiro 
  2. (-3,4%) Distrito Federal  
  3. (-1,5%) Bahia e 
  4. (-3,0%) Amazonas 

Gerente da Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE, Rodrigo Lobo analise o resultado nacional de novembro, indicando que o mesmo reflete uma certa "manutenção do setor de serviços em patamares elevados", tendo em visto que o último valor imediatamente anterior foi o topo da série histórica que começou em janeiro de 2011. 

"Para o mês de novembro, há um equilíbrio entre taxas negativas e positivas. O destaque no campo negativo fica no setor de transportes, pressionado pelo transporte aéreo, transporte rodoviário coletivo de passageiros, transporte dutoviário e logística de cargas", descreve ele. 

Segundo o especialista, desde o pós-pandemia o segmento de informação e comunicação mostra "grande dinamismo", diante de uma demanda crescente por consultoria em tecnologia da informação; desenvolvimento e licenciamento de softwares; tratamento de dados; provedores de conteúdo etc. 

"Os serviços de TI têm sido um dos motores do setor de serviços nos últimos anos e isso continua a se confirmar ao longo do ano de 2025", complementa Rodrigo Lobo.

 

CONCESSÃO

Caducidade da Malha Oeste pode barrar indenização à Rumo e destravar leilão

Área técnica aponta abandono, acumula 74 autuações e defende retomada de processo para acelerar novo leilão da ferrovia

13/01/2026 08h40

A área técnica da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) recomendou a retomada do processo de caducidade, penalidade mais grave aplicada ao concessionário por descumprimento de obrigações contratuais ou legais, da concessão da Malha Oeste.

O procedimento pode barrar qualquer pagamento de indenização que venha a ser cobrada pela Rumo por alegados investimentos nos 1.973 km da linha férrea e, ao mesmo tempo, agilizar o leilão previsto para julho deste ano.

A decisão foi tomada no mês passado após a Gerência de Fiscalização de Infraestrutura e Serviços da autarquia constatar que, além de abandonar os bens imóveis, como estações, trilhos, dormentes e pátios, a Rumo também deixou de zelar pelos bens móveis. Ao todo, são 17 veículos sob responsabilidade da concessionária.

Nos documentos apresentados, a empresa apontou que “todos os veículos rodoviários estão com status ‘não localizado’, e todos têm o estado de conservação ‘inexistente’”, conforme consta no inventário dos bens móveis da concessão elaborado pela autarquia.

O relatório cita ainda que a inspeção verificou que a oficina de Manutenção de Locomotivas e Vagões e o Posto de Abastecimento de Campo Grande, no Indubrasil, estão “sem vigilância patrimonial, destruído, saqueado, com bens arrendados incendiados ou ausentes”.

Também foi registrado que um caminhão foi furtado sem que a concessionária desse baixa ou informasse aos órgãos competentes sobre o delito. O mesmo procedimento teria sido adotado em relação aos demais bens móveis, conforme constatou a gerência.

Em sua defesa, a Rumo alegou que o caminhão foi “realmente” arrendado e que, “em relação aos demais bens citados pela Cofersp, primeiramente vamos avaliar a situação patrimonial”. Sobre a oficina, afirmou que o local passou “um período sem monitoramento e, conforme apurado, continuará sem vigilância”.

De acordo com a gerência, os procedimentos que descumprem o contrato de concessão são agravados por outras quatro vistorias realizadas nos 1.793 km de bens imóveis. As inspeções resultaram em autuações por abandono entre Três Lagoas e Indubrasil, em Mato Grosso do Sul, e no ramal de Ponta Porã.

As irregularidades permitiram saques, alterações e abandono em prédios de estações, além de ocupação da faixa de domínio, falta de manutenção da linha férrea e o descumprimento da obrigação de substituir bens arrendados destruídos por outros nas mesmas condições de conservação ou ressarcir o bem.

MULTAS

Conforme já publicado pelo Correio do Estado, ao todo, a Rumo foi autuada 74 vezes em dois anos por descumprir o contrato de concessão, o que levou à interrupção do transporte de cargas por falta de trafegabilidade.

Com base nessa análise das condições da Malha Oeste, a gerência recomendou que a ANTT retome o processo de caducidade aberto em 2020, mas interrompido após propostas de relicitação e, posteriormente, de uma solução consensual.

Ambas foram barradas no ano passado pelo TCU, ao verificar que a concessionária pretendia devolver 1,6 mil km da malha e construir e reformar 491 km com rentabilidade garantida pelo transporte de celulose e minério de ferro. A proposta foi avaliada como uma nova licitação.

A retomada do processo faz parte da conclusão do inventário elaborado pelo técnico em regulação Flávio Nóbrega, com decisão validada por seus superiores.

No documento, ele afirma que “a postura adotada pela Concessionária, ao abandonar por completo os bens móveis arrendados” configura “grave descumprimento de obrigações legais e contratuais”.

Diante do encerramento do processo de relicitação, por decurso de prazo, e da solução consensual, em razão da suspensão determinada pelo TCU, foi recomendada à área técnica competente a avaliação “da possibilidade de revogação do sobrestamento do processo de caducidade”, que já se encontra na fase de análise das alegações finais.

Com a decretação da caducidade, a União ficaria desobrigada de pagar qualquer indenização à Rumo caso a concessionária alegue investimentos em trilhos, dormentes e edificações.

Além disso, poderia retomar a gestão da linha férrea de forma mais rápida, o que tende a facilitar o interesse pelo leilão previsto para julho deste ano.

No certame, serão ofertados 1.593 km por um período de 57 anos, com investimentos estimados em R$ 35,7 bilhões em trilhos, locomotivas e edificações, além de R$ 53,5 bilhões para a operacionalização, que inclui manutenção e veículos. O leilão foi planejado para ocorrer no mês seguinte ao término do contrato de concessão.

No mês passado, a ANTT também se reuniu com três empresas dos setores de mineração e celulose instaladas em Mato Grosso do Sul, quando apresentou a proposta de uma nova rotina de inspeções para garantir a prestação dos serviços pela futura concessionária.

O objetivo foi demonstrar que a vencedora da licitação terá de assegurar “as condições mínimas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

