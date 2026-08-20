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Fila do INSS atinge o menor nível em 18 meses no Estado

Estoque de pedidos em análise recuou 45,1% desde janeiro e chegou a 23,9 mil em junho; cenário estadual contrasta com avanço das negativas no País

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

20/08/2026 - 08h00
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A fila de espera por benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Mato Grosso do Sul caiu 45,1% no primeiro semestre e atingiu em junho o menor patamar desde dezembro de 2024. O estoque de requerimentos em análise passou de 43.569, em janeiro, para 23.924, em junho, uma redução de 19.645 pedidos em seis meses.

A quantidade de pedidos de junho é 28,5% superior aos 18.622 requerimentos registrados em dezembro de 2024, mas representa o menor estoque dos últimos 18 meses. A redução ocorre depois de uma sequência de alta que levou a fila ao maior nível da série recente em fevereiro deste ano, quando chegou a 44.926 pedidos.

A partir de março, o movimento se inverteu: eram 37.131 requerimentos aguardando análise. O número caiu para 32.681 em abril, depois para 28.831 em maio e chegou a 23.924 em junho.

Ainda conforme informações dos boletins estatísticos do INSS, a trajetória contrasta com a registrada ao longo de 2025. Depois de encerrar 2024 com 18.622 pedidos, a fila saltou para 33.697 em janeiro de 2025 e chegou a 41.535 em março. 

O estoque permaneceu acima de 38 mil durante praticamente o restante do ano, alcançando 42.971 em dezembro. Em janeiro deste ano a fila voltou a crescer, chegando a 43.569, e atingiu o pico de 44.926 em fevereiro.

“Nosso compromisso não é apenas reduzir a fila. É reduzir o tempo de espera das pessoas. Porque, por trás de cada requerimento, existe um cidadão que precisa da proteção do Estado. Seguiremos trabalhando para que o cidadão tenha acesso ao seu direito com mais agilidade, transparência e segurança”, disse o diretor de Benefícios do INSS, Leonardo Bittencourt.

NEGATIVAS

A redução da fila em MS ocorre em um momento em que os números nacionais revelam outro aspecto da atuação do INSS. No primeiro semestre, foram 4.319.336 benefícios indeferidos em todo o País, acima dos 4.239.522 concedidos no período. A diferença é de 79.814 negativas a mais que concessões.

Segundo o INSS, o volume de indeferimentos cresceu 69,8% em relação ao primeiro semestre de 2025. Dos benefícios negados, 2.762.767 eram relacionados à incapacidade, cerca de 64% do total.

Para a advogada previdenciarista Juliane Penteado, os números não significam necessariamente que o instituto esteja negando benefícios de forma indevida, mas reforçam a necessidade de preparação antes do protocolo.

“Nem toda negativa significa que o INSS errou, assim como nem todo segurado que teve o benefício negado deixou de ter direito. Muitas vezes, o problema está na forma como os requisitos e as provas foram apresentados no processo administrativo”, afirma.

Segundo a especialista, inconsistências no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), vínculos e contribuições não reconhecidos, ausência de documentos, falta de cumprimento de exigências e provas médicas insuficientes podem comprometer o pedido.

Em MS, o movimento foi contrário, o número de benefícios concedidos foi maior que o de negados. No primeiro semestre, foram 59.366 benefícios indeferidos e 61.202 deferidos.

FILA ÚNICA

A queda do estoque em MS ocorre após a implantação da fila única nacional, que passou a permitir que requerimentos sejam analisados por servidores de diferentes regiões do País, independentemente da agência onde foram protocolados.

Conforme explicou ao Correio do Estado a advogada previdenciária Kelly Ferreira do Valle, a mudança alterou a lógica de tramitação dos pedidos.

“É como se o governo acabasse com as ‘filinhas’ de cada agência e criasse uma fila única para o Brasil inteiro. Antes, se a agência de Campo Grande estivesse lotada, o seu processo ficava parado lá. Agora, com o sistema unificado, se um funcionário do Rio Grande do Sul ou da Bahia ficar livre, ele consegue puxar e analisar o processo de um morador daqui de Mato Grosso do Sul na hora”, diz. 

Para Juliane Penteado, a centralização também permite distribuir melhor a carga de trabalho e priorizar processos mais antigos.

“A ideia central é justamente atacar a grande fila de processos pendentes no INSS, que chegava a milhões de pedidos antes da mudança, e reduzir o tempo de espera dos segurados”, afirma.

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3766, de quarta-feira (19/08): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados.

20/08/2026 08h40

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3766 da Lotofácil de quarta-feira, 19 de agosto de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 418.432,01)
  • 14 acertos - 446 apostas ganhadoras, (R$ 843,07)
  • 13 acertos - 10482 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 103636 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 491402 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3766 são:

  •    14 - 16 - 23 - 21 - 08 - 17 - 02 - 13 - 11 - 03 - 05 - 24 - 19 - 01 - 09

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7096, quarta-feira (19/08): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

20/08/2026 08h37

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Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7096 da Quina na noite desta quarta-feira, 19 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 13 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 36 apostas ganhadoras, (R$ 13.692,17)
  • 3 acertos - 3.945 apostas ganhadoras, (R$ 118,99)
  • 2 acertos - 97.855 apostas ganhadoras, (R$ 4,79)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7096 são:

  • 29 - 51 - 10 - 43 - 47

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7097

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 20 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 7097. O valor da premiação está estimado em R$ 15 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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