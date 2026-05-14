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Em Ano Eleitoral

Fim da "taxa das blusinhas" preocupa comércio de MS

Entidades empresariais alertam para risco de concorrência desleal após governo federal zerar imposto sobre compras internacionais de até US$ 50

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

14/05/2026 - 08h00
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A cinco meses das eleições, o governo federal anunciou o fim da chamada “taxa das blusinhas”. A Medida Provisória nº 1.357/2026 acendeu um alerta no comércio de Mato Grosso do Sul justamente em um momento em que o varejo estadual começa a apresentar sinais de recuperação nas vendas.

A medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) zerou o imposto de importação para compras internacionais de até US$ 50 feitas por pessoas físicas em plataformas como Shein, Shopee e AliExpress.

A decisão foi recebida com preocupação por entidades empresariais, que temem aumento da concorrência com produtos importados de baixo custo sem que haja redução da carga tributária para empresas brasileiras. Além disso, especialistas apontam como medida eleitoreira. 

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) mostram que o comércio sul-mato-grossense vinha reagindo este ano.

Em março, o volume de vendas do varejo no Estado cresceu 0,2% em relação a fevereiro, na série com ajuste sazonal.

Na comparação com março do ano passado, a alta foi de 4,2%. O acumulado do ano chegou a 3,5%, enquanto o índice acumulado em 12 meses avançou 1,9%.

Já a receita nominal do comércio varejista registrou crescimento de 5,8% na comparação anual e avanço de 5,4% em 12 meses.

Apesar dos indicadores positivos, representantes do setor avaliam que a retirada da tributação pode enfraquecer a recuperação do varejo, principalmente entre pequenas e médias empresas.

A presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul (FCDL-MS), Inês Santiago, afirmou que a medida evidencia uma contradição na política econômica do País.

“A FCDL-MS sempre defendeu que o caminho correto não era aumentar a tributação sobre plataformas internacionais, mas sim reduzir o peso tributário e operacional suportado pela indústria e pelas plataformas nacionais. No entanto, o Brasil fez exatamente o contrário: primeiro onerou as plataformas internacionais sob o argumento de proteger a indústria e o varejo nacional, e agora, sem desenvolver qualquer política estruturante de competitividade para as empresas brasileiras, simplesmente revoga a tributação para atender à pressão popular e ao consumo de curto prazo de um consumidor já muito endividado”, afirmou.

Ela reconhece que muitas famílias dependem dessas plataformas para adquirir produtos mais baratos, mas questiona os impactos futuros sobre o mercado brasileiro.

“Sabemos que muitas famílias se utilizam dessas plataformas para adquirir produtos de menor valor e não somos contrários a isso. A questão é se perguntar: qual será o custo disso para o emprego brasileiro, para o varejo e a indústria nacional e para a arrecadação de tributos no médio prazo?”, disse.

A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) também demonstrou preocupação com os efeitos da medida sobre o comércio nacional. Em nota, a entidade afirmou ser favorável à redução da carga tributária, mas criticou a diferença de tratamento entre empresas brasileiras e plataformas internacionais.

“A retirada da tributação sobre compras internacionais de pequeno valor, da forma como está sendo feita, cria um cenário de concorrência desleal ao favorecer produtos importados, enquanto o comércio nacional continua enfrentando elevada carga tributária, custos trabalhistas e diversas obrigações regulatórias”.

A entidade defende que o mesmo benefício seja aplicado às compras realizadas em empresas brasileiras.

“A ACICG defende que a mesma desoneração seja aplicada às compras de até R$ 250 nas empresas brasileiras, fortalecendo a economia local, incentivando o empreendedorismo e garantindo condições mais justas de competitividade para quem gera desenvolvimento no Brasil”, completou.

TAXAÇÃO

A chamada “taxa das blusinhas” foi criada para tributar compras internacionais de pequeno valor, principalmente de plataformas asiáticas.

O argumento do governo à época era proteger a indústria e o varejo nacionais diante da concorrência de produtos vendidos a preços inferiores aos praticados no mercado brasileiro.

Além disso, a cobrança havia se tornado uma importante fonte de arrecadação. Em 2025, a Receita Federal arrecadou R$ 5 bilhões com o imposto sobre importações de até US$ 50. Nos quatro primeiros meses deste ano, o valor chegou a R$ 1,78 bilhão.

A revogação da medida ocorreu após desgaste político do governo. Pesquisa Latam Pulse Brasil, realizada pela AtlasIntel em parceria com a Bloomberg, indicou que 62% dos brasileiros consideravam a taxação o maior erro do governo de Lula.

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LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 354, quarta-feira (13/05): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

14/05/2026 08h23

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Confira o rateio da +Milionária

Confira o rateio da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 354 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 13 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 41 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, (R$ 234.443,25)
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 13 apostas ganhadoras, (R$ 8.015,15)
  • 4 acertos + 2 trevos - 51 apostas ganhadoras, (R$ 2.189,01)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 697 apostas ganhadoras, (R$ 160,17)
  • 3 acertos + 2 trevos - 1174 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 8534 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 9790 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 69512 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 354 são:

  • 35 - 04 - 14 - 40 - 32 - 11
  • Trevos sorteados: 3 - 5 

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 355

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 16 de maio, a partir das 20 horas, pelo concurso 355. O valor da premiação está estimado em R$ 42 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2923, quarta-feira (13/05): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

14/05/2026 08h20

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2923 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 13 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4 milhão.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 126.032,24)
  • 18 acertos - 102 apostas ganhadoras, (R$ 2.206,44)
  • 17 acertos - 870 apostas ganhadoras, (R$ 181,08)
  • 16 acertos - 4586 apostas ganhadoras, (R$ 34,35)
  • 15 acertos - 18798 apostas ganhadoras, (R$ 8,38)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2923 são:

  • 68 - 14 - 77 - 47 - 02 - 05 - 11 - 93 - 82 - 48 - 63 - 10 - 31 - 79 - 18 - 88 - 95 - 61 - 06 - 33

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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