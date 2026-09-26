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Economia

Impacto

Fim das bets pode devolver até R$ 4,4 bilhões à economia de MS

Proibição das apostas on-line determinada pelo governo federal pode reverter o impacto do desvio de recursos do consumo

SÚZAN BENITES e EVELYN THAMIRES

SÚZAN BENITES e EVELYN THAMIRES

26/09/2026 - 08h00
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A proibição das apostas on-line determinada pelo governo federal nesta sexta-feira pode abrir espaço para que até R$ 4,4 bilhões deixem de ser drenados da economia de Mato Grosso do Sul para as plataformas de bets. O valor corresponde ao limite superior de uma estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que calculou o impacto negativo das apostas sobre a economia sul-mato-grossense.

O estudo aponta que os prejuízos potenciais provocados pelas bets no Estado variam de R$ 520,26 milhões a R$ 4,4 bilhões, “a depender do cenário de apostas das famílias brasileiras”. No País, a estimativa varia de R$ 39,2 bilhões a R$ 364 bilhões.

Com a medida provisória (MP), assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que determina o fim da exploração, oferta, intermediação e publicidade das apostas de quota fixa no País, o dinheiro que atualmente é destinado às plataformas poderá ser redirecionado para outras despesas das famílias, como alimentação, serviços, lazer, pagamento de dívidas ou consumo no comércio.

A estimativa da CNC considera justamente esse efeito. O cálculo leva em conta o impacto multiplicador intersetorial sobre produção, valor adicionado e impostos líquidos de subsídios, partindo da premissa de que os recursos utilizados nas apostas poderiam ter sido destinados ao consumo de outros bens e serviços.

Para o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS), Juliano Wertheimer, o avanço das apostas já produz efeitos na economia estadual, por comprometer a renda disponível das famílias.

“O Sistema Comércio MS vê com muita preocupação essa grave crise que as apostas on-line têm causado em nosso país, com reflexo em nosso estado. O endividamento das famílias tem aumentado exponencialmente, enquanto o consumo praticamente estagnou. Entendemos que isso, em grande parte, é consequência do avanço das apostas on-line sobre a renda das pessoas”, informa ao Correio do Estado.

Segundo Wertheimer, o impacto não fica restrito ao apostador. “As bets são verdadeiras máquinas de empobrecimento da sociedade, tanto social quanto economicamente, pois cada real perdido nesses aplicativos é um dinheiro que deixa de circular no comércio local e que deixa de ser usado para o pagamento das despesas básicas”.

O presidente da Fecomércio-MS avalia que a redução da circulação de recursos pode atingir também empresas e empregos. “E as consequências futuras podem ser ainda mais graves, pois, sem o dinheiro rodando aqui, o lojista não consegue manter as portas abertas, não consegue investir. E a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco: o trabalhador local, que acaba perdendo o seu emprego”.

CONSUMO

A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) também avalia que o principal efeito econômico das apostas ocorre sobre a renda disponível das famílias e, consequentemente, sobre o consumo.

Segundo o presidente da ACICG, Omar Aukar, o dinheiro destinado às plataformas deixa de circular em estabelecimentos locais e reduz o efeito multiplicador sobre outros setores.

“Quando esse recurso deixa de ser gasto no comércio, na alimentação, no lazer ou na contratação de serviços, ele também deixa de circular na economia local e de movimentar uma cadeia de empresas”, afirma.

A avaliação ocorre em um momento em que o comércio sul-mato-grossense ainda enfrenta dificuldades para ampliar o consumo das famílias, pressionado, entre outros fatores, pelo endividamento.

De acordo com o presidente da ACICG, o comprometimento do orçamento com apostas pode reduzir a capacidade de consumo em outras áreas.

“Para o comércio, especialmente os pequenos negócios, o consumo das famílias é fundamental. Quando o orçamento fica comprometido com apostas e eventuais perdas financeiras, há uma tendência de redução dos gastos em outras áreas”, explica Aukar.

O presidente da Associação dos Supermercados de Mato Grosso do Sul (Amas), Eder Oliveira, corrobora que o segmento supermercadista também vê com preocupação o crescimento do investimento nas apostas. 

“Os números divulgados são exorbitantes, o Boletim Fiscal dos Estados Brasileiros informa que as apostas provocaram uma saída líquida de bilhões do orçamento das famílias brasileiras em 2025. Isso significa que as famílias deixam de pagar contas, adquirir bens e até mesmo consumir itens de primeira necessidade, como os alimentos, para apostar”.

“A Abras [Associação Brasileira de Supermercados] e a Amas vêm alertando há algum tempo sobre essa situação, que afeta tanto os consumidores quanto os próprios trabalhadores do setor, causando um grave problema social e econômico”, destaca Oliveira.

Conforme já publicado pelo Correio do Estado, 11 processos judiciais que tramitam na Justiça de Mato Grosso do Sul identificam apostadores que alegam sofrer de ludopatia, condição associada à perda de controle sobre o hábito de apostar, e que, juntos, movimentaram mais de R$ 22,7 milhões nas plataformas analisadas. As perdas chegaram a R$ 1,7 milhão.

Para Aukar, a interrupção das apostas pode representar uma mudança na destinação desses recursos, embora não seja possível afirmar que todo o dinheiro será automaticamente transferido para o comércio.

“Quanto mais recursos permanecem circulando entre empresas, trabalhadores e consumidores, maior é a capacidade de movimentar a economia local e fortalecer os negócios”, conclui.

Medida foi assinada por Lula na sexta-feira

A MP assinada por Lula determina o fim das apostas de quota fixa no País, abrangendo tanto as apostas esportivas quanto os jogos on-line, em ambientes físicos e virtuais. A medida também alcança concessões e autorizações estaduais e distritais. As demais modalidades lotéricas já autorizadas por lei não são afetadas.

Com a publicação da MP nesta sexta-feira, as plataformas ficam proibidas de receber novos aportes dos apostadores. Os usuários terão até as 23h59min de 5 de outubro para retirar voluntariamente os valores mantidos nas contas.

A partir do dia 6 de outubro, sites e aplicativos de apostas deverão sair do ar. Entre os dias 7 e 8 de outubro, as empresas terão de informar às instituições financeiras os saldos remanescentes discriminados por CPF. Os bancos terão de devolver os valores entre os dias 9 e 14 de outubro. Caso haja algum impedimento, a Caixa Econômica Federal ficará responsável pela devolução.

O presidente afirmou que a decisão foi tomada diante da dimensão alcançada pelo mercado de apostas: “Eu tomei a decisão de tomar medida dura e drástica necessária. É como câncer, ou tira tumor, ou tumor vai matar a gente. […] Foi muita briga, foi muita discussão, foi muito vamos fazer aquilo, faz tudo, faz nada, faz pela metade. Não. Já que tem que fazer, vamos fazer o que tem que ser feito: acabar com as bets”.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, explicou que os apostadores terão um período para retirar os recursos que ainda estiverem nas plataformas.

“A partir desta sexta-feira, não se pode colocar mais dinheiro nos sites de apostas do País. Os sites ficarão disponíveis para as pessoas, para os apostadores fazerem o resgate do saldo remanescente até as 23h59min do dia 5 de outubro”, afirmou Lula.

Até o momento, segundo o governo federal, foram concedidas 85 outorgas para exploração de apostas de quota fixa, ao custo de R$ 30 milhões cada, totalizando R$ 2,55 bilhões pagos pelas empresas.

A MP também prevê o bloqueio de plataformas ilegais. Ministério da Fazenda e Ministério da Justiça e Segurança Pública deverão atuar para identificar e retirar do ar sites irregulares, com participação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e restrição dos meios de pagamento utilizados pelas plataformas. 

As empresas que descumprirem as determinações estarão sujeitas a sanções que vão de advertência à multas e suspensão das atividades.

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1307, sexta-feira (25/09): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e domingos; veja quais os números sorteados no último concurso

26/09/2026 08h21

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Confira o rateio da Dia de Sorte

Confira o rateio da Dia de Sorte Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1307 da Dia de Sorte na noite desta sexta-feira, 25 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 400 mil.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 27 apostas ganhadoras (R$ 2.475,21)
  • 5 acertos - 872 apostas ganhadoras (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 11.433 apostas ganhadoras (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Janeiro - 27.380 apostas ganhadoras (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1307 são:

  • 31 - 11 - 27 - 04 - 01 - 03 - 09 
  • Mês da sorte: 01 - Janeiro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1308

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 27 de setembro, a partir das 10 horas, pelo concurso 1308. O valor da premiação está estimado em R$ 600 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças e quintas-feiras, às 20h e aos domingos, às 10h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 3013, sexta-feira (25/09): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

26/09/2026 08h20

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3013 da Dupla Sena na noite desta sexta-feira, 25 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 17 apostas ganhadoras (R$ 4.416,77)
  • 4 acertos - 758 apostas ganhadoras (R$ 113,20)
  • 3 acertos - 14.046 apostas ganhadoras (R$ 3,05)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 14 apostas ganhadoras (R$ 4.826,90)
  • 4 acertos - 751 apostas ganhadoras (R$ 114,26)
  • 3 acertos - 13.489 apostas ganhadoras (R$ 3,18)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 3013 são:

Primeiro sorteio

  • 39 - 35 - 13 - 06 - 43 - 34

Segundo sorteio

  • 37 - 21 - 02 - 24 - 12 - 44

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 3014

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 28 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 3014. O valor da premiação está estimado em R$ 6 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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