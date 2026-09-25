Vinagre, bicarbonato, detergente e sal: veja para que serve essa mistura em casa - Foto: Jonathan Borba/Pexels

Especialistas recomendam uma combinação caseira de refrigerante de cola, vinagre branco, detergente e sal comum como alternativa aos produtos industriais de limpeza. A mistura ganhou espaço nas redes sociais. A receita promete remover gordura, ferrugem e resíduos queimados de panelas e frigideiras sem esforço ao reunir ingredientes que qualquer cozinha já tem à mão.

Para usá-la, siga a proporção certa e aplique o líquido nas superfícies mais sujas da casa.

Por que a mistura funciona

O ácido fosfórico presente na bebida gaseificada se combina com o ácido acético do vinagre. Essa combinação amolece crostas de sujeira e corrosão acumuladas ao longo do tempo. O sal atua como um abrasivo fino para soltar os resíduos sem arranhar o metal das panelas.

Já o detergente cumpre o papel de gerar espuma, prendendo a gordura dissolvida para que ela saia com mais facilidade ao passar o pano. A ação conjunta desses quatro elementos explica por que a mistura consegue limpar superfícies difíceis sem exigir produtos caros.

Como preparar em casa

A proporção recomendada é de 200 mililitros de refrigerante de cola para 100 mililitros de vinagre branco. Depois, acrescente uma pequena quantidade de detergente e uma colher de sal fino, e a mistura formará bolhas na hora.

Use um funil para colocar tudo em um borrifador e agite antes de aplicar. Espirre a solução na superfície, deixe agir por um ou dois minutos e passe um pano macio para remover a sujeira.

Onde usar e onde evitar

A mistura funciona bem em panelas, frigideiras, bancadas, fornos, fogões e até superfícies metálicas de aquecedores. Ela elimina gordura, apaga manchas antigas e devolve o brilho original a esses utensílios.

Apesar de funcionar na cozinha, a combinação não deve ser usada para desentupir canos ou vasos sanitários. A acidez e o sal podem corroer partes metálicas da tubulação a longo prazo, além de provocar reações indesejadas quando misturados a outros produtos químicos de limpeza.