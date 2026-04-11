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MATO GROSSO DO SUL

Financiamento imobiliário com recursos da poupança encolhe em MS

Volumes negociados somam R$ 252,6 milhões com recursos da poupança no primeiro bimestre

Súzan Benites

Súzan Benites

11/04/2026 - 08h10
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O volume de financiamento imobiliário com recursos da poupança apresentou retração em Mato Grosso do Sul no início deste ano, mesmo com leve aumento no número de contratos firmados.

Dados exclusivos da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), enviados ao Correio do Estado, mostram que o valor financiado no primeiro bimestre deste ano somou R$ 252,6 milhões, queda de 5% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram liberados R$ 265,9 milhões.

Apesar da redução no montante financeiro, o número de imóveis financiados cresceu. Entre janeiro e fevereiro, foram contratadas 890 unidades, contra 871 no primeiro bimestre do ano passado, indicando que o valor médio dos contratos ficou menor, reflexo de um mercado mais cauteloso diante do custo do crédito.

O comportamento do mercado imobiliário em Mato Grosso do Sul acompanha a tendência observada no País. Segundo a Abecip, o crédito imobiliário com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) totalizou R$ 11,8 bilhões em fevereiro.

O resultado representa queda de 2,9% em relação a janeiro e recuo de 7% frente a fevereiro de 2025.

No acumulado do primeiro bimestre, o volume financiado com recursos da poupança alcançou R$ 23,9 bilhões em todo o País, retração de 7,6% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo a vice-presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul (Creci-MS), Simone Leal , o principal motivador da redução foi a manutenção dos juros em patamar elevado.

“Os juros altos, impulsionados pela Selic elevada, encareceram o crédito imobiliário, afastando compradores e elevando parcelas mensais. A baixa remuneração da poupança reduziu depósitos nessa aplicação, limitando recursos para o SBPE, principal fonte de financiamento habitacional em MS”, explica.

O economista Wagner Bertoldo, analisa que há uma tendência de queda nos investimentos em bens duráveis, como imóveis, por exemplo.

“O objetivo da taxa de juros é conter o consumo e, consequentemente, a inflação, de modo geral. Então, essa contenção do consumo também abrange bens duráveis, não só o consumo das pessoas físicas em produtos e serviços. Então, afeta o investimento em bens duráveis, ao passo que restringe, desestimula a financiar por meio do financiamento de bancos”, avalia.

RECUO

O histórico do crédito imobiliário no Estado mostra que o desempenho deste ano ocorre após um período de forte oscilação. Em 2022, por exemplo, o financiamento com recursos da poupança atingiu o maior patamar da série recente, com R$ 440,8 milhões liberados no primeiro bimestre e 1.472 unidades financiadas.

Nos anos seguintes, o volume perdeu fôlego. Em 2023, o valor financiado caiu para R$ 289,4 milhões, com 894 imóveis contratados. Já em 2024, o recuo foi ainda mais acentuado, totalizando R$ 217,7 milhões e 576 unidades financiadas entre janeiro e fevereiro.

Em 2025, o mercado apresentou reação parcial, com R$ 265,9 milhões financiados e 871 unidades contratadas no primeiro bimestre.

E este ano, apesar da leve recuperação no número de contratos, o valor total voltou a cair, sinalizando que os financiamentos estão concentrados em imóveis de menor valor ou com menor participação de crédito.

Os dados também mostram que o resultado atual permanece distante dos níveis registrados entre 2021 e 2022, período de maior expansão do crédito imobiliário no Estado.

NACIONAL

Considerando os últimos 12 meses encerrados em fevereiro, foram financiados 454,3 mil imóveis no País nas modalidades de aquisição e construção, redução de 17,2% em relação ao período anterior.

Apenas em fevereiro deste ano foram financiadas 35,1 mil unidades, queda de 1,6% frente a janeiro e de 3,4% na comparação anual.

No acumulado do primeiro bimestre, o número de unidades financiadas no Brasil somou 70,8 mil, recuo de 4,5% em relação ao mesmo período de 2025.

Comportamento do mercado imobiliário no Estado acompanha a tendência observada no País Comportamento do mercado imobiliário no Estado acompanha a tendência observada no País - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O financiamento com recursos da poupança continua sendo a principal fonte de funding do setor imobiliário brasileiro, sustentando a maior parte das operações de aquisição e construção de imóveis no País.

Além do SBPE, os financiamentos com recursos livres também seguem presentes no mercado. Em fevereiro, essas operações totalizaram R$ 1,36 bilhão no País, com queda de 39,9% em relação a janeiro e de 6,3% frente ao mesmo mês do ano passado.

Em termos de unidades, foram financiados 7,9 mil imóveis com funding livre em fevereiro, retração de 38,9% na comparação mensal e de 15,2% na comparação anual. No acumulado do primeiro bimestre, foram financiadas 20,8 mil unidades nessa modalidade, leve alta de 0,9% frente ao mesmo período de 2025.

POUPANÇA

A captação líquida da poupança SBPE permaneceu negativa em fevereiro, com retirada de R$ 4,1 bilhões. O resultado é considerado típico dos primeiros meses do ano, período marcado por maior volume de despesas das famílias, como pagamento de impostos e despesas escolares.

Ainda assim, o desempenho foi melhor do que o observado em fevereiro de 2025, quando a retirada líquida somou R$ 5,1 bilhões.

O saldo total das cadernetas de poupança atingiu R$ 753 bilhões, com leve alta de 0,1% em relação a janeiro e pequena retração de 0,54% na comparação anual.

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LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6998, sexta-feira (10/04): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

11/04/2026 08h24

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6998 da Quina na noite desta sexta-feira, 10 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 12 milhões.

Confira o resultado da Quina de ontem!

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 35 apostas ganhadoras, (R$ 15.484,88)
  • 3 acertos - 4.896 apostas ganhadoras, (R$ 105,42)
  • 2 acertos - 117.727 apostas ganhadoras, (R$ 4,38)

Os números da Quina 6998 são:

  • 49 - 48 - 09 - 45 - 35

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6999

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 11 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 6999. O valor da premiação está estimado em R$ 13 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de otnem, concurso 2943, sexta-feira (10/04): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

11/04/2026 08h22

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2943 da Dupla Sena na noite desta sexta-feira, 10 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 450 mil.

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 9 apostas ganhadoras (R$ 4.819,36)
  • 4 acertos - 424 apostas ganhadoras (R$ 116,91)
  • 3 acertos - 8.009 apostas ganhadoras (R$ 3,09)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 2 apostas ganhadoras (R$ 19.518,40)
  • 4 acertos - 440 apostas ganhadoras (R$ 112,66)
  • 3 acertos - 8.551 apostas ganhadoras (R$ 2,89)

Os números da Dupla Sena 2943 são:

Primeiro sorteio

  • 09 - 18 - 16 - 28 - 23 - 20

Segundo sorteio

  • 02 - 23 - 10 - 11 - 42 - 16

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2944

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 13 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 2944. O valor da premiação está estimado em R$ 650 mil.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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