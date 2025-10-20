Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

TENDÊNCIA

Frete agrícola pode aumentar até 15% para a safra 2025/2026

Normativa válida a partir deste mês exige preços conformes à tabela de tarifa mínima

Bárbara Cavalcanti e Súzan Benites

Bárbara Cavalcanti e Súzan Benites

20/10/2025 - 08h20
Os preços do frete agrícola podem registrar aumento de valor na próxima safra. A partir deste mês, conforme as novas regras determinadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), transportadores estarão sob novo sistema de fiscalização on-line da tabela de frete.

Na avaliação de Dorival Oliveira, assessor do Sindicato de Logística e Transporte de Cargas em Mato Grosso do Sul (Setlog-MS), o aumento de preços será mais vantajoso nas cargas de lotação. “As cargas de commodities são de lotação, porém, a maioria é destinada ao transportador autônomo, que é mais barato”, explicou.

Assim, na prática, a medida, mesmo que não de forma uniforme, pode elevar o valor do frete em até 15%. Essa é a estimativa de analistas de transportes, especialmente nas regiões onde a prática de pagamentos abaixo do piso estabelecido ainda é comum.

O consultor em logística João Batista Freitas comentou que o impacto pode variar entre 5% e 15% do custo total do transporte, dependendo da rota e do contrato. 

“O mercado vai precisar se adequar rapidamente. Quem pagava abaixo do piso agora corre risco de multa e até de suspensão de registros. Isso tende a reduzir a oferta de fretes mais baratos, pressionando o custo logístico da soja”, explicou em reportagem do Notícias Agrícolas.

Ainda conforme a reportagem, o setor de grãos, especialmente o da soja, que responde por quase 40% das cargas agrícolas do País, é um dos mais sensíveis a mudanças nas regras de frete. Como boa parte da logística depende do transporte rodoviário entre o Centro-Oeste e a região litorânea, a expectativa é de reajuste nos valores.

Outra mudança importante é a exigência efetiva de seguros obrigatórios, medida que visa à proteção de transportadores, empresas contratantes, caminhoneiros autônomos e da própria sociedade, trazendo mais segurança e transparência ao setor.

Conforme o governo federal, todos os Transportadores Rodoviários Remunerados de Cargas (TRRC) precisarão comprovar a contratação de três seguros essenciais: Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga (RCTRC), que cobre danos às mercadorias durante o transporte; Responsabilidade Civil por Desaparecimento de Carga (RCDC), que protege contra roubos e extravios; e Responsabilidade Civil de Veículo (RCV), que cobre acidentes envolvendo os veículos.

Produtores e cooperativas que utilizam frota própria precisarão contratar o RCV, sob pena de suspensão do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC).

Na prática, isso significa maior formalização das operações de transporte da soja, mas também novos custos fixos para os embarcadores.

QUEDA

Desde o fim da colheita de grãos, o preço do frete agrícola sofreu queda e levou as transportadoras a segurar os custos.Conforme o último boletim da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado em setembro, Mato Grosso do Sul foi um dos estados que registrou diminuição de preços.

“É a oferta excessiva de caminhões. O produtor também segurou parte da produção, à espera de melhores preços para seus produtos”, detalhou Dorival Oliveira.

As exportações de grãos também afetam diretamente o setor de transporte. Conforme divulgado pelo Portal Correio do Estado, apesar de Mato Grosso do Sul manter superavit comercial, as exportações de grãos registram queda pelo segundo mês seguido, inclusive a soja e o milho, com participação menor que os demais produtos.

“Os produtores têm vendido apenas o volume necessário para cobrir as despesas com o custeio da safra, assim, os produtos ficam estocados nas propriedades, bem como foi inaugurado mais uma usina que processa milho. Dessa forma, tem diminuído o volume disponível para as exportações”, reforçou Oliveira.

As empresas de transporte adoraram a contenção de custos, ainda de acordo com o assessor, optando por deixar veículos parados nos pátios.

“A regra é reduzir custos, muitas empresas estão deixando seus veículos nos pátios, não estão contratando mão de obra, pois os valores de frete praticados atualmente não vêm cobrindo os custos, então, é ofertar um número menor de veículos para equilibrar o mercado e permanecer na atividade”, pontuou.

“Esperamos que as safras sejam produtivas e que não tenhamos a influência de nenhum fator climático para mudar essa perspectiva, pois depois de uma boa safra sempre aumenta o volume a ser transportado e, consequentemente, aumentam as receitas com o frete”, acrescentou.

SAFRA

A previsão para a próxima safra é otimista. O primeiro levantamento de safras da Conab para o ciclo 2025/2026 estima que Mato Grosso do Sul deve alcançar a maior produção de grãos de sua história. Os dados apontam que a próxima safra pode chegar a 28,7 milhões de toneladas, superando o recorde anterior de 27,1 milhões de toneladas, registrado na safra 2022/2023.

Comparado ao volume colhido três anos atrás, o crescimento é ainda mais expressivo: a produção deve avançar 30% em relação à safra 2021/2022, quando foram contabilizados 22 milhões de toneladas.

O desempenho é atribuído à combinação de expansão da área cultivada, avanços tecnológicos e condições climáticas mais favoráveis previstos para o ciclo 2025/2026. A área plantada deve aumentar 5,5%, passando de 6,6 milhões de hectares para 7 milhões de hectares.

LOTERIA

Resultado da Loteria Federal extração 6010-0, sábado (18/10): veja o rateio

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar e prêmio varia

19/10/2025 07h54

Loteria Federal

Loteria Federal Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou a extração 6010-0 da Loteria Federal na noite deste sábado, 18 de Outubro de 2025, a partir das 19h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo. Em ordem, os bilhetes vencedores são de:

  1. SAO PAULO/SP    R$ 1.350.000,00
  2. VILA VELHA/ES    R$ 40.000,00
  3. RIO DE JANEIRO/RJ    R$ 30.000,00
  4. SAO PAULO/SP    R$ 20.000,00
  5. SAO PAULO/SP    R$ 17.339,00

Resultado da extração 6010-0 :

5º prêmio: 15981

4º prêmio: 83523

3º prêmio: 74046

2º prêmio: 35888

1º prêmio: 76478

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2309, sábado (18/10): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

19/10/2025 07h44

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2309 da Timemania na noite destae sábado, 18 de outubro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 36 milhões.

 

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 6 apostas ganhadoras, R$ 55.203,43
  • 5 acertos - 297 apostas ganhadoras, R$ 1.593,17
  • 4 acertos - 5.661 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos - 56.203 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: LONDRINA /PR - 15.453 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Confira o resultado da Timemania 2309:

45 - 39 - 03 - 22 - 77 - 21 - 02

Time do Coração: 50 (Londrina - PR)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2310

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 21 de outubro, a partir das 20h, pelo concurso 2310. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não. 

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

