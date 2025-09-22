Gigante da celulose com fábricas em MS adquire sociedade de tissue com alcance global

na trave

Apostas ficaram a uma dezena de fazer a sena e sortudos levaram o prêmio da quina; Confira se você foi o ganhador

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul acertaram cinco dezenas da Mega-Sena e ganharam o prêmio de R$ R$ 49.174,73, cada. Eles ficara a um número de fazer a sena, que não teve acertadores e acumulou em R$ 48 milhões para o próximo sorteio.

As apostas de Mato Grosso do Sul que faturou a quina da Mega-Sena foram feitas em Bonito e Naviraí. Em ambas, os apostadores fizeram um jogo simples, de seis dezenas, no valor de R$ 6, de forma presencial em lotérica.

O sorteio do concurso 2917 foi na noite de sábado (20). Os números sorteados foram: 06 - 19 - 38 - 41 - 46 - 57.

Em todo o Brasil, foram 39 apostas ganhadoras da quina, enquanto outros 3.318 apostadores fizeram a quadra e vão levar R$ 981,75 cada.

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2918

Como a Mega-Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 23 de setembro, a partir das 20h, pelo concurso 2918.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

