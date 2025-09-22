Gigante da celulose com fábricas em MS adquire sociedade de tissue com alcance global

A aquisição pela Suzano S.A. de 51% do capital social de uma sociedade constituída pela Kimbely-Clark, formando uma joint venture, foi aprovada pela Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O despacho está no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (22).
O negócio de R$ 1,743 bilhão envolve a gigante brasileira da celulose e a multinacional do setor de tissue. Ao todo, a joint venture terá 22 fábricas de produção do segmento, como toalhas de papel, guardanapos, lenços de papel, localizadas em 14 países. foi avaliado em US$ 1,734 bilhão.
A operação terá uma capacidade anual total de produção de aproximadamente 1 milhão de toneladas.
A Suzano, gigante brasileira, terá uma opção de compra da participação de 49% da Kimberly-Clark na sociedade, que poderá ser exercido três anos após a data de fechamento.
“A aquisição pela Suzano do negócio global de tissue da Kimberly-Clark está alinhada com sua estratégia de expandir sua presença no segmento de tissue, com base em sua experiência em produção de celulose e escala operacional. A operação combinará os ativos complementares da Suzano e da empresa-alvo e permitirá que a Suzano acesse marcas bem estabelecidas e redes internacionais de distribuição de papéis tissue. Com a integração das operações, a Suzano pretende aumentar a eficiência, otimizar as cadeias de suprimento e criar oportunidades de crescimento no segmento de tissue em nível global”, disse a empresa ao Cade.
Parte da matéria-prima das unidades da joint venture virá das duas megafábricas que a Suzano tem em Mato Grosso do Sul, a linha de Ribas do Rio Pardo - a maior do mundo para o processamento de celulose de fibra curta, com capacidade para processar 2,9 milhões de toneladas de celulose por ano, e as duas linhas de Três Lagoas, que juntas processam 3,5 milhões de toneladas/ano.