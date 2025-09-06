Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

faturamento menor

Gigantes da celulose de MS já tiveram dias melhores

Dados relativos aos primeiros oito meses revelam que a cotação média da tonelada exportada caiu 13,8% neste ano em comparação a 2024

Neri Kaspary

06/09/2025 - 15h54
Mais importante na economia de Mato Grosso do Sul a cada dia que passa e com projetos bilionários em andamento, a celulose já viveu dias melhores no mercado internacional, conforme mostram os números mais recentes relativos às exportações de Mato Grosso do Sul. 

Dados relativos aos oito primeiros meses de 2025 mostram que o volume de celulose exportado saltou de 2,675 milhões de toneladas para 4,637 milhões de toneladas, representado alta de 73%. Esta alta se explica pela ativação da fábrica de Ribas do Rio Pardo, que entrou em operação em julho de 2024 e que tem capacidade de produzir até 2,55 milhões de toneladas por ano.

Porém, o faturamento teve aumento de “apenas” 49%, passando de 1,464 bilhão de dólares nos primeiros oito meses do ano passado para 2,184 bilhões de dólares em igual período deste ano, conforme dados da carta da conjuntura divulgada pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semadesc). 

De acordo com estes números, no ano passado o valor médio da tonelada destinada ao mercado externo, principalmente a China, foi de 547 dólares. Nos primeiros oito meses de 2025, porém, o valor média recuou 13,9% e ficou em 471 dólares. 

Em uma conta simples, a queda na cotação significa em torno de 353 milhões de dólares, ou 1,9 bilhão de reais, a menos no caixa das gigantes Suzano e Eldorado. 

Na moeda nacional, porém, o impacto negativo foi um pouco menor, pois o valor médio do dólar no ano passado permaneceu na casa dos cinco reais. Neste ano, a cotação média ficou em torno de 5,7 reais. 

E por conta do aumento no volume produzido, a celulose se transformou o principal produto da exportação sul-mato-grossense em faturamento, representando 30% de tudo aquilo que o Estado vende para outros países. A soja ficou para trás representa 27,3%. 

Em 2024 o Estado ainda fechou o ano com a soja em primeiro lugar no ranking de importância na pauta de exportações,  com 28,7% do faturamento em dólares, ante 26,6% da celulose. Mas, com a ativação da unidade da Suzano em Ribas do Rio Pardo a escala de importância começou a mudar e a tendência é de que até o fim do ano a disparidade aumente. 

A tendência é de a celulose assuma espaço ainda maior a partir do final de 2027, quando deve entrar em operação da fábrica da Arauco em Inocência. A previsão é de 3,5 milhões de toneladas por ano e praticamente toda a produção será destinada ao mercado externo. 

E, a partir de fevereiro do próximo ano devem começar os trabalhos para instalação de uma outra fábrica, desta vez em Bataguassu, que terá capacidade para até 2,8 milhões de toneladas, sendo que a metade disso será para produção de tecidos. A previsão é de que ela entre em operação no final do primeiro semestre de 2029.

EXPORTAÇÕES GERAIS

Contabilizando outros produtos exportados por Mato Grosso do Sul, agosto de 2025 foi marcado por uma redução de 9% do valor exportado em relação a julho. Se a comparação for com agosto do ano passado, a queda é menor, de apenas  0,09%. 

Já em relação à quantidade exportada, houve uma redução de 13,5% em relação ao mês a julho. Porém, na comparação com agosto de 2024, ocorreu alta de 45%. De acordo com o boletim da Semadesc, “esses resultados negativos são resultados do cenário de incerteza internacional derivados do ‘Tarifaço’ promovido pelo governo estadunidense”. 

Mas, no balanço do ano, o resultado ainda está positivo. De janeiro a agosto de 2025 o acumulado das exportações atingiu o valor de US$ 7,24 bilhões, o que  representa 3,2% de crescimento em relação ao mesmo período de 2024, apesar do cenário internacional incerto. 


 

LOTERIA

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 742, sexta-feira (05/09): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

06/09/2025 08h10

Confira o concurso da Super Sete

Confira o concurso da Super Sete Foto/ Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 742 da Super Sete na noite desta sexta-feira, 5 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 650 mil. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 750 mil.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores;
  • 6 acertos - 2 apostas ganhadoras (R$ 11.632,70 cada);
  • 5 acertos - 25 apostas ganhadoras (R$ 1.329,45 cada);
  • 4 acertos - 411 apostas ganhadoras (R$ 80,86 cada);
  • 3 acertos - 4.037 apostas ganhadoras (R$ 6,00 cada).

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 742 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 4
  • Coluna 2: 0
  • Coluna 3: 1
  • Coluna 4: 4
  • Coluna 5: 7
  • Coluna 6: 9
  • Coluna 7: 1

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 743

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 8 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 743. O valor da premiação está estimado em R$ 250 mil.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 6819, sexta-feira (05/09): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

06/09/2025 08h05

Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6819 da Quina na noite desta sexta-feira, 5 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2,3 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 3,4 milhões.

  • 5 acertos - Não houve ganhadores;
  • 4 acertos - 28 apostas ganhadoras (R$ 13.842,92 cada);
  • 3 acertos - 2.657 apostas ganhadoras (R$ 138,93 cada);
  • 2 acertos - 71.035 apostas ganhadoras (R$ 5,19 cada).

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6819 são:

  • 06 - 63 - 43 - 38 - 52

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6820

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 6 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6820. O valor da premiação está estimado em R$ 11 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

