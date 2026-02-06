Governo de MS abre três licitações para manutenção do Bioparque Pantanal

Bioparque Pantanal, maior aquário de água doce do mundo, localizado nos altos da Avenida Afonso Pena - MARCELO VICTOR

Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), lançou, nesta sexta-feira (6), três editais de licitação para contratar empresa que realize serviços de manutenção geral preventiva no Bioparque Pantanal.

Os três avisos de licitação giram em torno de R$ 11 milhões e foram publicados nesta sexta-feira (6) no Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS).

A primeira licitação requisita serviços de manutenção preventiva e corretiva mensal, em sistemas de climatização, com central de água gelada, exaustão e ventilação.

O valor estimado é de R$ 1.285.048,30. O critério de julgamento é o menor preço. O modo de disputa é aberto. A abertura será em 23 de março, às 8h30min, neste site .

A segunda licitação requisita serviços de manutenção geral preventiva, preditiva e corretiva, com fornecimento de peças e insumos, da subestação de energia elétrica, grupo gerador de energia, banco de capacitor, reservatório de diesel e equipamentos de proteção.

O valor estimado é de R$ 1.100.097,63. O critério de julgamento é o menor preço. O modo de disputa é aberto. A abertura será em 23 de março, às 9h30min, neste site .

A terceira licitação requisita serviços de operação e manutenção preventiva e corretiva do “SSV”. O valor estimado é de R$ 8.183.004,30. O critério de julgamento é o menor preço. O modo de disputa é aberto. A abertura será em 23 de março, às 10h30min, neste site .

Confira os trechos redigidos em Diário Oficial :

O Correio do Estado entrou em contato com a Agesul, via e-mail, para saber mais detalhes sobre os certames, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido. O espaço segue aberto para resposta.

BIOPARQUE PANTANAL

O Bioparque Pantanal está localizado nos altos da avenida Afonso Pena, em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul.

É, atualmente, o maior aquário de água doce do mundo; maior aquário público do Brasil; maior laboratório de pesquisa da ictiofauna neotropical do mundo e o único aquário do Brasil com controle de acessos e gerenciamento de sistemas automatizado.

O complexo tem 19 mil m² de área construída, cinco milhões de litros de água, 42 mil animais, 458 espécies e 239 tanques. As despesas do Bioparque somam R$ 1,2 milhão mensais.

O local começou a ser construído em maio de 2011, na gestão do ex-governador André Puccinelli (MDB) e foi inaugurado em 28 de março de 2022, no mandato do ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Foram 11 anos, 13 licitações e três mandatos de governo até conclusão da obra. O valor total investido foi de R$ 230 milhões, de acordo com Azambuja.

O aquário, além de ser um atrativo turístico, também é um complexo de pesquisa, ciência, conhecimento e estudos.

O governo de Mato Grosso do Sul é quem administra o Bioparque atualmente.