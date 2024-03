Governo de MS debatem regras de exportações em reunião na Bélgica

Integrando a comitiva do governo brasileiro, o secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e o secretário-executivo de Meio Ambiente da Semadesc, Artur Falcette, estão em Bruxelas (BEL), para debater as novas leis da União Europeia a respeito da exportação de agronegócios. A comitiva sul-mato-grossense, com apoio da Embaixada do Brasil, permanece fora do país até dia 8 de março.

Em pauta, estão agendadas conversas com membros do Parlamento europeu para tratar dos impactos do EUDR (European Union Deforestation-Free Regulation), e também de Regulamento para Produtos Livres de Desmatamento, que é uma normativa da União Europeia, cujo o objetivo é proibir a importação e o comércio, no bloco europeu, de produtos derivados de commodities provenientes de áreas de floresta desmatadas após 31 de dezembro de 2020.

“Nossa preocupação é exatamente como fazer essa verificação dos trâmites, sabendo que o importador europeu é o responsável por essa identificação e a rastreabilidade da celulose, se ela é oriunda de algum tipo de desmatamento, legal ou ilegal. O ponto crucial que estamos discutindo aqui, é como essa norma pode ser implementada”, comentou o secretário Jaime Verruck após agenda oficial de hoje (5), em Bruxelas.

Após conversas com empresários europeus, o secretário Jaime Verruck, teve uma reunião com o deputado Bernd Lange, presidente da Comissão de Comércio Internacional do Parlamento Europeu, realizada na Embaixada do Brasil na União Europeia, onde debateram preocupações com relação à implementação do EUDR nas exportações futuras de celulose.

“Primeiro, a questão do prazo. Nós achamos que o prazo está muito curto para que a gente consiga estabelecer uma cadeia de custódia e toda a rastreabilidade necessária para a celulose e outras commodities não tenham grandes problemas com a nova legislação do bloco europeu”, comentou.

Fotos/ Divulgação- Semadesc

