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Governo propõe redução da alíquota e desconto fixo no IPVA à vista

Projeto de lei passará por votação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul em regime de urgência; boletos devem ser enviados em novembro deste ano

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

29/10/2026 - 18h00
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O Governo de Mato Grosso do Sul encaminhou à Assembleia Legislativa de um projeto de lei que prevê redução da alíquota e desconto permanente de 15% no pagamento à vista do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A proposta ainda passará por discussão e votação na Casa, devendo tramitar em regime de urgência.

O projeto de lei 158/2026 prevê desconto de 15% no pagamento do IPVA até o dia 28 de dezembro deste ano e, a partir de 2028, alteração nos dispositivos das Leis 1.810/1997 e 3.476/2007, para determinar que a redução passe a ser permanente, podendo variar conforme a data ou o canal de pagamento escolhido.

A proposta também torna permanente a redução das alíquotas de veículos, sendo:

  • de 3% para 1,5%, para caminhão, ônibus, micro-ônibus e motor-casa;
  • de 5% para 3%, para automóvel (carro de passeio), camioneta, utilitário e caminhonete, inclusive movidos a óleo diesel.

Além disso, estende a isenção tributária para veículos movidos a gás natural veicular proveniente do biometano, com finalidade de estimular o uso de combustíveis renováveis.

A proposta acrescenta ainda uma nova forma de notificação ou de intimação para o pagamento do IPVA ou a impugnação do respectivo lançamento, por meio de sua disponibilização em meio eletrônico, considerando-se realizada a notificação ou a intimação no 5º dia seguinte ao da publicação do edital confirmatório.

Segundo o governo, a medida acompanha a migração dos contribuintes para os canais digitais de atendimento e de pagamento, reduz custo administrativo e elimina a dependência de prazos de postagem incompatíveis com o calendário de arrecadação, sem suprimir as formas de notificação hoje existentes.

Na mensagem encaminhada à Alems, o governador afirma que o objetivo das mudanças é organizar as  disposições referentes ao pagamento e ao parcelamento do IPVA; estabelecer hipótese de antecipação, com desconto, para o pagamento do imposto correspondente ao exercício de 2027; reduzir alíquotas e ampliar a forma de notificação ou de intimação do sujeito passivo.

Caso seja aprovado o projeto de lei, os boletos para pagamento do exercício 2027 devem ser disponibilizados a partir de novembro deste ano, com 15% de desconto no pagamento à vista até dia 28 de dezembro.

Neste ano, o prazo para o pagamento à vista com desconto foi até 5 de janeiro.

Conforme reportagem do Correio do Estado, dados da Secretaria de Fazenda apontam que neste an foram emitidos 867.755 boletos do IPVA, no valor total de R$ 1,37 bilhão.

Isenção

Atualmente, conforma a Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz), são isentos do pagamento do IPVA:

  • máquina agrícola e a de terraplenagem e o trator, bem como a aeronave de uso exclusivamente agrícola;
  • locomotiva e o vagão ou o vagonete automovidos, de uso ferroviário.
  • embarcação de pescador profissional, pessoa física, por ele utilizada individualmente na atividade pesqueira.
  • ônibus de transporte coletivo urbano, que tenha rampa ou outro equipamento especial de ascenso e de descenso para deficiente físico.
  • triciclo e o quadriciclo, para deficiente físico, de uso individual.
  • veículos destinados exclusivamente ao socorro de feridos e doentes.
  • veículos destinados ao combate de incêndios, quando não pertencente à pessoa imune.
  • veículos rodoviários utilizados efetivamente como táxi, com capacidade para até cinco pessoas, limitada a isenção a um veículo por beneficiário.
  • veículos com mais de 15 anos de fabricação.
  • veículos pertencentes ao turista estrangeiro, durante seu período de permanência no País, nunca superior a um ano, em relação a veículo de sua propriedade ou posse, não matriculado, não inscrito ou não registrado, ou não averbado, não assentado, não licenciado, não inspecionado ou não vistoriado, em Município de Mato Grosso do Sul.
  • veículos pertencentes à Embaixada, à Representação Consular, ao embaixador e ao representante consular, bem como à pessoa que faça jus a tratamento diplomático, quanto ao veículo de sua propriedade ou posse, condicionado o benefício ao país de origem que adote reciprocidade de tratamento.

Há ainda outras categorias que têm direito ao desconto no imposto, sendo:

  • Proprietários, pessoas físicas ou jurídicas, domiciliados em Mato Grosso do Sul, com frotas de 30 ou mais veículos registrados no Detran-MS até 31/12/2025, com diferentes alíquotas;
  • proprietário ou possuídor de veículos movidos a Gás Natural Veicular (GNV);
  • Tem redução de 60% o IPVA devido por proprietário ou por possuidor com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de down ou autista (PCD).

Loterias

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2461, quinta-feira (29/10)

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

29/10/2026 20h16

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Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2461 da Timemania na noite desta quinta-feira, 29 de outubro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 23 milhões.

Confira o resultado da Timemania de hoje!

Os números da Timemania 2461 são:

  • 06 - 64 - 17 - 71 - 02 - 57 - 39
  • Time do Coração: 46 - Inter de Limeira (SP)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2462

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 1 de outubro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2462. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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Loterias

Resultado da Quina de hoje, concurso 7155, quinta-feira (29/10)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

29/10/2026 20h11

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7155 da Quina na noite desta quinta-feira, 29 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 7155 são:

  •   53 - 33 - 29 - 72 - 14

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7156

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 30 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 7156. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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