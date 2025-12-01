Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

MATO GROSSO DO SUL

Governo vai garantir licença ambiental e liberar exploração imobiliária na Malha Oeste

Concessão permitirá uso comercial de 1 milhão de m² em áreas urbanas da ferrovia

Clodoaldo Silva, de Brasília

01/12/2025 - 08h40
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A empresa vencedora do leilão da Malha Oeste, a ser realizado em julho do próximo ano, vai poder usar para “exploração imobiliária” mais de 1 milhão de metros quadrados de pátios de manobras, estações e galpões em áreas urbanas que pertencem à linha férrea, de acordo com o Ministério dos Transportes.

São espaços existentes em pelo menos 10 dos maiores municípios sul-mato-grossenses atravessados pela ferrovia.

O Ministério também divulgou que o poder público será responsável pela obtenção de licenças prévias ambientais das obras necessárias para recuperação dos 1.973 quilômetros de linha férrea “abandonados” pela concessionária Rumo, de forma a evitar “litígios, aumentando a segurança jurídica e garantindo agilidade”, além de prever no contrato que a vencedora do certame utilize locomotivas e vagões de terceiros na ferrovia. 

Essas diretrizes foram apresentadas pelo ministro Renan Filho, na semana passada, durante o lançamento da Política Nacional de Outorgas Ferroviárias do governo federal, em Brasília (DF), onde foi enfatizado que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai liberar linhas de crédito específicas para o setor ferroviário, já que estão previstos investimentos de R$ 140 bilhões na infraestrutura de trilhos, totalizando cerca de R$ 600 bilhões injetados no sistema ferroviário, com a realização de nove leilões até março de 2027.

O governo estima que terá de aportar ao menos 20% dos investimentos, em virtude do longo prazo para viabilização e retorno econômico, o que corresponde a R$ 28 bilhões. Os valores deverão ser aplicados como contribuição pública em parcerias público-privadas (PPPs) para viabilizar os projetos.

“É uma política nacional inédita, com alinhamento dos projetos a práticas de estruturação mais modernas, à modelagem econômica e financeira também, uma política alinhada à definição de regras contratuais que nós trouxemos do ambiente rodoviário para as ferrovias. Isso foi uma decisão de país, e isso vai ser transformador”, garantiu o ministro.

O certame da Malha Oeste vai ser iniciado em abril do ano que vem, com a publicação do edital, e em julho deverá ser realizado o leilão, sendo o terceiro de 2026.

Nos estudos realizados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em 2023, estavam previstos investimentos de R$ 18,9 bilhões, sendo R$ 16,4 bilhões investidos nos oito primeiros anos, na fase de desenvolvimento da concessão. Hoje, o valor é maior, estimado em R$ 35 bilhões.

ESTRATÉGIA

Esta estratégia do governo federal de apresentar novas diretrizes para o setor ferroviário se mostra necessária no caso da Malha Oeste, pois o grande entrave é garantir sua viabilidade econômica, já que até agora nenhuma das cargas geradas em Mato Grosso do Sul se mostraram rentáveis, tanto que a concessionária Rumo solicitou no acordo consensual que estava em andamento (mas foi barrado pelo Tribunal de Contas da União) que só teria interesse em cerca de 300 km, entre Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas, em construir 144 km de novos trechos e ainda reformar 47 km em Corumbá, a fim de transportar celulose e minério, produtos considerados rentáveis. Os 1,6 mil km restantes pretendia devolver à União.

Com a proposta de permitir a exploração imobiliária, o Ministério dos Transportes cria uma possibilidade de renda para a futura concessionária, só que entra em choque com a Superintendência do Patrimônio da União em MS (SPU-MS), que fez levantamento para destinar áreas da ferrovia para a construção de casas populares, que podem beneficiar cerca de 3,8 mil famílias.

No Estado, são 10 áreas urbanas, com cerca de 1 milhão de m² nos municípios de Sidrolândia, Ponta Porã, Água Clara, Ribas do Rio Pardo, Campo Grande, Aquidauana, Maracaju e Corumbá.

A maior gleba fica em Ponta Porã, com 361 mil m², seguido por Corumbá, com 200 mil m². Em Aquidauana, são cerca de 81 mil m², localizados no centro da cidade, sem utilização. Em Campo Grande, são 68 mil m² divididos em dois terrenos: um de 35 mil m², localizado na Estação Mário Dutra, no Bairro Vila Bordon, e outro de 33 mil m², que fica na Estação Manoel Brandão, no Bairro Rita Vieira. Em Sidrolândia, são cerca de 149 mil m², na Esplanada de Sidrolândia, já em Maracaju são 60 mil m² e em Água Clara, são 33 mil m².

Essas são apenas as áreas que a SPU-MS solicitou à ANTT para que fossem destinadas para construção de casas populares. Existem outras distribuídas em diversas cidades, como em Três Lagoas e Miranda, e em municípios menores que não fizeram parte do levantamento.

Outro ponto da proposta do Ministério dos Transportes que vai beneficiar a nova concessionária é que o poder público ficará responsável pela obtenção de licenças prévias ambientais das obras.

Primeiro vem a licença prévia, na qual a viabilidade ambiental do projeto é avaliada e as diretrizes básicas para o desenvolvimento do projeto são estabelecidas. Depois vem a licença de instalação, que autoriza o início das obras físicas, desde que seguidas as condicionantes estabelecidas.

Por último existe a licença de operação, que autoriza o funcionamento da ferrovia após a verificação de que todas as medidas de controle ambiental e condicionantes das licenças anteriores foram cumpridas. 

Assine o Correio do Estado

Economia

Crescimento médio do PIB de MS puxado pelo Agro supera o da China, afirma economista 

O economista Ricardo Amorim participou do MS Agro na última semana e destacou o crescimento do Estado puxado pelo setor

30/11/2025 08h30

Compartilhar
Plantio de soja é um dos destaques no Estado

Plantio de soja é um dos destaques no Estado FOTO: Marcelo Victor/Correio do Estado

Continue Lendo...

Durante a 16ª edição do MS Agro, evento realizado pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), com apoio do Senar/MS e do Sistema OCB/MS, o economista Ricardo Amorim, eleito pela Revista econômica Forbes como o analista econômico mais influente do Brasil, destacou o crescimento econômico do Estado, sustentado e puxado pelo Agronegócio. 

Segundo ele, Mato Grosso do Sul vive um cenário favorável , assim como o País em geral nos últimos anos, especialmente com o impulsionamento do agro, crescendo “a ritmo que chinês tem inveja”. 

“Mato Grosso do Sul tem sido o estado brasileiro que mais cresce puxado pelo agronegócio. O crescimento médio do [Produto Interno Bruto] PIB de Mato Grosso do Sul nos últimos anos é superior ao crescimento da china porque o que vem sendo gerado pelo agro movimenta toda a economia do estado, e isso por sua vez, faz com que a indústria, o setor de serviços sejam também bem mais fortes do que a gente tá vendo no resto do Brasil”, afirmou.

Como já noticiado pelo Correio do Estado, segundo projeção da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), o PIB do Estado cresceu 4,6% em 2024, chegando na marca de R$ 190 milhões, o terceiro maior entre os estados. Além disso, é esperada uma nova alta de 5,5% para 2025, superando a média nacional. 

Para os economistas, essa transformação é uma combinação de fatores, como ambiente de negócios favoráveis, investimentos estruturais e a diversificação produtiva. 

Essa expansão faz com que grandes empresas enxerguem no Estado oportunidade de instalação, movimentando e atraindo pequenos e médios investimentos, como hotéis, alimentação, logística, para atender às novas demandas, aumentando emprego, renda e, consequentemente, arrecadação. 

Destaques de MS

De acordo com o relatório técnico do Conselho Nacional de Municípios, quatro cidades de Mato Grosso do Sul aparecem na lista dos 20 municípios brasileiros com maior Índice de Desenvolvimento da Agricultura Municipal (Idam) em 2025. 

Maracajú é o que se destaca neste ano, ocupando a 7ª posição, seguido por Sidrolândia, na 8ª colocação. Mais abaixo, aparecem Rio Brilhante (10º) e São Gabriel do Oeste (15º). 

O levantamento Idam 2025 reuniu os 150 municípios brasileiros que apresentaram um desenvolvimento agropecuário considerado “muito alto” no País. O destaque é para a região Centro-Oeste, com 17 dos 20 primeiros colocados no ranking. 

No agregado estadual em Mato Grosso do Sul, no comparativo com o Idam 2024, São Gabriel do Oeste foi o município que apresentou um avanço mais expressivo, subindo 14 posições, de 29º para o 15º. Rio Brilhante também se destacou, saltando do 20º lugar para o 10º lugar. 

Já Maracajú e Sidrolândia, mesmo ocupando as posições mais altas do ranking em comparação aos outros municípios sul-mato-grossenses, tiveram uma pequena variação negativa, caindo da 6ª e 5ª posições de 2024, respectivamente. 

No geral, Mato Grosso do Sul apresentou um Idam médio de 0,7322 em 2025, com um crescimento positivo de 7,1% desde 2016 e uma variação de 0,1% com relação a 2024. 


 

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1146, sábado (29/11); veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/11/2025 07h28

Compartilhar
Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1146 da Dia de Sorte na noite deste sábado, 29 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 600 mil. 

Premiação

  • 7 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 603.177,20
  • 6 acertos - 41 apostas ganhadoras, R$ 2.538,12
  • 5 acertos - 1.535 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos - 18.692 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte: Maio - 55.239 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1146 são:

  • 06, 18, 08, 04, 02, 31, 29
  • Mês da sorte: 05 (MAIO)

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1147

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 2 de dezembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 1147. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3550, sábado (29/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3550, sábado (29/11)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6890, sábado (29/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6890, sábado (29/11)

3

Empreiteiras paralisam obra da Rota Bioceânica e exigem reajuste
obra multimilionária

/ 1 dia

Empreiteiras paralisam obra da Rota Bioceânica e exigem reajuste

4

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2325, sábado (29/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2325, sábado (29/11)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6890, sábado (29/11); veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6890, sábado (29/11); veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 21/11/2025

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata