Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Custo de Produção

Guerra no Oriente Médio eleva fertilizantes em até 65% em MS

Disparada do NPK lidera alta em Mato Grosso do Sul e pressiona custo da próxima safra agrícola

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

29/04/2026 - 08h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Os preços dos fertilizantes dispararam em Mato Grosso do Sul e já pressionam o custo de produção da safra deste ano. Levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) aponta que a alta chega a 65% no Estado, puxada principalmente pelo NPK 04-30-10 (nitrogênio, fósforo e potássio), um dos insumos mais utilizados nas lavouras.

Em março de 2025, a tonelada do fertilizante era comercializada a R$ 3.355, já no mesmo mês deste ano, o preço saltou para R$ 5.544 por tonelada – aumento de 65,2%. A elevação não se restringe ao NPK. Outros insumos também registraram aumento no período, embora em menor intensidade.

O MAP (fosfato monoamônico) subiu de R$ 5.285 para R$ 5.462 por tonelada (3,3%), enquanto o cloreto de potássio (KCl) passou de R$ 2.900 para R$ 2.990 (3,1%).

Entre os corretivos, o calcário dolomítico avançou de R$ 212,40 para R$ 233,39 por tonelada, alta próxima de 10%. Já o gesso agrícola teve elevação de 11,4%, saindo de R$ 350 para R$ 390. Os dados reforçam um cenário generalizado de encarecimento dos custos no campo.

A disparada dos fertilizantes está diretamente ligada ao cenário externo. A escalada do conflito no Oriente Médio tem impactado a produção, a logística e os custos de energia em regiões estratégicas para o fornecimento global de insumos.

Conforme o boletim econômico da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS), a dependência global de grandes fornecedores, como Rússia, Belarus e China, somada aos custos energéticos, especialmente do gás natural, que é base para nitrogenados, mantém o mercado sensível a oscilações geopolíticas e logísticas.

“A safra 2025/2026 reforça que não basta produzir mais, é preciso que preço e custo estejam alinhados. A soja conseguiu compensar parte da pressão com ganho de produtividade, mas o milho segue mais exposto, com custos elevados, principalmente com fertilizantes, e preços que não reagiram na mesma intensidade. Esse cenário exige atenção desde já no planejamento da próxima safra”, avalia o analista de Economia da Aprosoja-MS, Mateus Fernandes.

A análise reforça que o momento exige atenção, já que, com margens mais estreitas e maior volatilidade no mercado internacional, decisões relacionadas com a compra e o uso de insumos tendem a ser cada vez mais determinantes para o resultado financeiro da atividade agrícola.

Segundo a consultoria Itaú BBA, os nitrogenados lideram o movimento de alta. A ureia, principal fonte de nitrogênio, acumulou valorização expressiva e chegou a cerca de US$ 760 por tonelada CFR (custo e frete) em abril, impulsionada pelo aumento do gás natural e pela restrição de oferta.

Os fosfatados também seguem pressionados. O MAP atingiu aproximadamente US$ 890 por tonelada CFR, influenciado pela alta do enxofre, insumo essencial na produção.

“Para os próximos meses, a expectativa é de avanço gradual da demanda, enquanto os preços permanecem sustentados, ainda que com menor volatilidade em relação aos nitrogenados e fosfatados”, aponta a consultoria.

RELAÇÃO DE TROCA

O impacto desse cenário já é sentido diretamente pelo produtor. De acordo com a StoneX, a valorização dos fertilizantes tem deteriorado as relações de troca no Brasil, especialmente em um contexto de forte dependência de importações.

“Estamos diante de uma deterioração importante das relações de troca, o que pressiona diretamente as margens do produtor e torna as decisões de compra mais complexas neste momento”, afirma o analista de inteligência de mercado da StoneX, Tomas Pernías.

“A combinação entre redução temporária da produção em alguns países, entraves logísticos no Estreito de Ormuz e a forte escalada de preços observada após os episódios de tensão militar diminuiu de forma significativa a probabilidade de o segundo trimestre se consolidar como um momento favorável para compras”, completa. 

Ainda segundo a Aprosoja-MS, de janeiro a março deste ano, Mato Grosso do Sul importou mais de 23 mil toneladas de fertilizantes, uma retração de 23,28% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Apesar da queda no volume total, houve alteração no perfil dos produtos adquiridos, com destaque para o avanço nas importações de potássicos, que passaram de 220 toneladas para 7,22 mil toneladas no comparativo anual.

No mercado nacional, o Brasil ampliou em 9,03% as importações de fertilizantes no primeiro trimestre, indicando recomposição de estoques e movimentação antecipada do setor produtivo.

Ainda assim, a relação de troca tem se tornado menos favorável ao produtor, exigindo maior volume de grãos para aquisição da mesma quantidade de insumos.

Com custos mais elevados, produtores de Mato Grosso do Sul enfrentam decisões difíceis para a próxima safra. A alternativa é absorver o aumento e operar com margens mais apertadas ou reduzir a aplicação de insumos, assumindo risco de queda na produtividade.

“O gerenciamento de riscos e uma gestão eficiente dos custos da lavoura serão decisivos para a sustentabilidade do negócio agrícola em 2026”, ressalta Pernías.

Apesar da postura mais cautelosa nas compras, o calendário agrícola limita o adiamento das decisões. A principal janela de aquisição ocorre no segundo semestre, antes do plantio da safra de verão.

“À medida que o ano avança, compradores que necessitam de insumos para o segundo semestre terão cada vez menos espaço para adiar decisões, tornando inevitável a realização de negociações, ainda que para volumes menores e a preços pouco atrativos”, finaliza Pernías.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7012, terça-feira (28/04): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

29/04/2026 08h12

Compartilhar
Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7012 da Quina na noite desta terça-feira, 28 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 29 apostas ganhadoras, (R$ 11.235,12)
  • 3 acertos - 2.736 apostas ganhadoras, (R$ 113,41)
  • 2 acertos - 65.143 apostas ganhadoras, (R$ 4,76)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7012 são:

  • 75 - 44 - 57 - 53 - 54

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7015

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 29 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 7015. O valor da premiação está estimado em R$ 3,6 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3672, terça-feira (28/04): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

29/04/2026 08h09

Compartilhar
Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3672 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 28 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 916.809,17)
  • 14 acertos - 505 apostas ganhadoras, (R$ 1.206,00)
  • 13 acertos - 18035 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 198733 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 951885 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3672 são:

  • 12 - 23 - 03 - 16 - 01 - 13 - 20 - 10 - 14 - 09 - 24 - 05 - 07 - 11 - 25

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3680

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 29 de abril a partir das 20 horas, pelo concurso 3680. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3672, terça-feira (28/04)
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3672, terça-feira (28/04)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7012, terça-feira (28/04)
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7012, terça-feira (28/04)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7011, segunda-feira (27/04)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7011, segunda-feira (27/04)

4

Alvo de investigação, magistrado de MS chama CNJ de "CNBosta"
ULTIMA RATIO

/ 1 dia

Alvo de investigação, magistrado de MS chama CNJ de "CNBosta"

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3671, segunda-feira (27/04): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3671, segunda-feira (27/04): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Geopolítica e a transição energética redefinem as oportunidades de investimento para o Brasil
Constantino

/ 1 dia

Geopolítica e a transição energética redefinem as oportunidades de investimento para o Brasil
Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê
Rescisão de Contrato Imobiliário (Distrato)
Leandro Provenzano

/ 6 dias

Rescisão de Contrato Imobiliário (Distrato)
Ceratocone dá direito à aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 16/04/2026

Ceratocone dá direito à aposentadoria?