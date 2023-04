Haddad defende corte de juros com consolidação fiscal e queda da inflação, em comunicado ao FMI

COMÉRCIO EXTERIOR

De acordo com o secretário Jaime Verruck, o crescimento é resultado, principalmente, da alta na venda de milho e açúcar para fora do país

As exportações de milho e açúcar crescem e o superávit da balança comercial de Mato Grosso do Sul cresceu 3,76% no primeiro trimestre deste ano na comparação com igual período do ano passado.

No acumulado do ano, as vendas para o exterior somam US$ 2 bilhões, impulsionadas principalmente pela soja e seus subprodutos, a celulose, milho e de carnes bovina e de aves. O superávit no período alcançou US$ 1,251 bilhão,

As informações estão na Carta de Conjuntura do Setor Externo do mês de março, divulgada nesta segunda-feira (10) pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

"Quando se aumentam as exportações, conseguimos ver o surgimento de novas oportunidades, com mais empregos e renda", afirmou o governador Eduardo Riedel. Já o titular da Semadesc, Jaime Verruck, comenta que "os dados indicam o crescimento do comércio internacional de Mato Grosso do Sul, tanto das exportações como também das importações, resultando em saldos maiores e robustos quando comparamos com o mesmo período do ano passado. Tal cenário se desenha puxado pelo milho e açúcar, principalmente, com expressiva variação em relação ao ano passado".

Com relação aos principais produtos comercializados com o exterior, a soja aparece como o primeiro produto na pauta, representando 24,9% do total exportado em termos de valor, seguido da celulose, com 18,88% de participação; milho (16,71%); carne bovina (11,31%); farelo de soja (7,05%) e carne de aves (4,31%).

EMBARGO CHINÊS

O secretário Verruck destaca o impacto das restrições da China sobre as exportações de carne bovina de Mato Grosso do Sul. "Daí vem essa queda da nossa carne bovina no mercado chinês. Se olharmos as exportações totais para China caíram também e isso é um impacto das restrições que a China fez em relação a exportação".

Ainda assim, a China segue como o principal destino das exportações de Mato Grosso do Sul, representando 35,28% das vendas externas do Estado, sendo seguida pelo Japão (7,69% do total no primeiro trimestre de 2023 e crescimento de 329,96%), pelos Estados Unidos (7,66%) e pela Argentina (5,09% e aumento de 633,25% no período).

PORTOS



O escoamento dos produtos sul-mato-grossenses exportados ficou concentrado no Porto de Paranaguá (PR), com 38,75%, seguido pelo Porto de Santos (SP) com 26,84%. "Registramos um aumento de 4,42% nos valores exportados pelos principais portos neste primeiro trimestre de 2023. Além disso, também registramos movimentação no terminal portuário de Porto Murtinho, que escoou 132 mil toneladas nesse período", acrescenta Jaime.

Já o principal município exportador no período de janeiro a março de 2023 foi Três Lagoas, com cerca de 31,59% dos valores exportados, baseado no setor de papel e celulose.