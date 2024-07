Iagro MS abre concurso com salários de R$7,2 mil e 29 vagas para veterinários - Divulgação: Governo do Estado de MS

O Governo do MS, por meio da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul (Iagro) publicaram no Diário Oficial Eletrônico da última terça-feira (23) o edital com a abertura do concurso público para o cargo de fiscal estadual agropecuário. Ao todo, são 29 vagas com salário de R$ 7.248,47.

As inscrições podem ser feitas do dia 25 de julho a 29 de agosto, pelo site do Instituto Selecon - banca responsável pelo certame. Será cobrado uma taxa de inscrição no valor de R$195,36. A isenção poderá ser solicitada por:

desempregados;

membros de famílias de baixa renda;

candidatos que recebam mensalmente até três salários mínimo;

doador de sangue;

doador de medula óssea;

convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul para prestarem serviços no período eleitoral; ou

candidatos que exerceram a função de jurados, integrando o Conselho de Sentença nas Varas do Tribunal do Júri de Mato Grosso do Sul.

O pedido deve ser feito até o dia 31 de julho, no site do Instituto.

Entre os requisitos, o interessado deve ter graduação em medicina veterinária, registro ativo e regular no Conselho de Classe e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B. Das 29 vagas oferecidas, 21 será destinado à ampla concorrência, seis cotistas negros, uma para indígena e uma para Pessoa com Deficiência (PCD).

O concurso será dividido em três etapas:

prova escrita objetiva - 80 questões no total;

prova de títulos;

investigação social.

Das 80 questões, 15 serão de língua portuguesa, 10 de noções básicas de informática, 5 de raciocínio lógico, 20 de legislação institucional e aplicada à defesa sanitária animal e 30 de conhecimentos específicos da área de especialização do candidato.

De acordo com o cronograma, a prova escrita está prevista para o dia 22 de setembro. Confira o edital completo aqui, a partir da página 128.