Incra nega novo recurso e mantém nulidade do contrato de venda da Eldorado

Tecnova

Incentivo financeiro faz parte do Tecnova, programa que impulsiona o empreendedorismo, a ciência e a inovação

Em parceria com o Governo Federal, o Governo do Estado lançou a terceira edição do Tecnova-MS, programa criado para apoiar o desenvolvimento de produtos e processos inovadores de empresas sul-mato-grossenses.

Para esta edição, o investimento no programa soma R$ 15,4 milhões, recurso que será dividido em até R$ 500 mil entre as empresas selecionadas, para que elas desenvolvam produtos e serviços.

Os recursos são da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundect), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

Também são parceiros apoiadores na iniciativa a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), Startup Sesi, Fecomércio, Senac-MS e o Sebrae-MS.

O lançamento foi realizado no Bioparque Pantanal e contou com a presença de mais de 300 empresários de diversos setores econômicos de Mato Grosso do Sul, além de representantes das entidades parceiras e autoridades.

"Estamos fazendo, agora em Mato Grosso do Sul, algo que os países mais desenvolvidos economicamente já fizeram a mais de cinquenta anos, que é incentivar as empresas para que elas gerem retorno para a sociedade. E nosso Estado investe cada vez mais. Não faltarão recursos junto aos nossos parceiros, nos melhores projetos, para que eles sejam a vitrine do nosso Estado para o Brasil e para o mundo", afirma o diretor-presidente da Fundect, Márcio de Araújo Pereira.

Durante o evento, o presidente da Finep, Celso Pansera, detalhou que em todo o País o governo federal está investindo para fortalecer a ciência e a inovação, destacando que em Mato Grosso do Sul há uma parceria sólida. Segundo ele, os empresários, o governo estadual e os parceiros têm assegurado que os investimentos gerem retorno.

"Vamos continuar trabalhando, a Fundect é parceira da Finep e queremos dizer para vocês: a ciência voltou, estamos à disposição, estamos muito fortes, temos um longo caminho, mas temos recursos e iremos voltar muitas vezes aqui para Campo Grande", explica Pansera.

O secretário estadual Jaime Verruck, da Semadesc, representou o governador Eduardo Riedel no evento e reforçou que os empreendedores, as universidades terão apoio para que isso traga benefícios para a sociedade.

"Tecnologia é isso, um produto indo ao mercado e dando retorno para a sociedade. Esses empreendedores terão os recursos necessários para que eles possam acelerar e avançar, porque o nosso objetivo é atender as pessoas, as empresas, com a academia, para que por meio desse processo a gente desenvolva Mato Grosso do Sul", afirma.

O secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação da Semadesc, Ricardo Senna, reforçou que, por meio do Tecnova, os governos estadual e federal "estão fazendo uma conexão entre a academia e o setor privado, pois nós entendemos que, somente por meio da ciência, tecnologia e inovação, conseguiremos acelerar o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul".

As inscrições para o edital Tecnova estão abertas até setembro. Mais informações sobre o programa podem ser obtidas no site oficial da chamada: https://www.fundect.ms.gov.br/tecnova/.

Tecnova 3

O objetivo do Tecnova 3 é fomentar a competitividade e as atividades de inovação em Mato Grosso do Sul. Além do lançamento oficial, estão previstos eventos (road shows) para tirar dúvidas e divulgar a iniciativa aos empresários nas cidades de Dourados, Ponta Porã, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Aquidauana, Corumbá e Campo Grande. .

Os projetos devem estar alinhados com uma das cinco áreas estratégicas: Agronegócio; Bioeconomia, Biotecnologia e Biodiversidade; Tecnologias Sociais e Assistivas; Saúde Animal e Humana; e Cidades Inteligentes e Energias Renováveis.

Os recursos serão divididos entre desenvolvimento de inovações, aceleração de empresas e internacionalização. Empresas de qualquer porte, com receita bruta anual de até R$ 16 milhões, registradas há pelo menos seis meses, podem participar, desde que tenham realizado atividades operacionais nos últimos três meses relacionadas ao projeto de inovação.

O valor solicitado para subvenção econômica deve variar entre R$ 445,2 mil e R$ 515,2 mil, abrangendo tanto os recursos para o desenvolvimento do projeto quanto para a aceleração e internacionalização.

As propostas devem detalhar claramente, entre outros aspectos, o produto ou o processo inovador a qual mercado se destina, quais as vantagens competitivas, apresentar um cronograma de execução e orçamento, um plano de negócios bem estruturado, e devem ainda estar alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e o Plano Plurianual do Estado de Mato Grosso do Sul 2024-2027.

Durante os road shows, os parceiros apoiadores da iniciativa oferecerão suporte e informações aos empresários interessados.

