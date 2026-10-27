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Mercado de trabalho

Indústria tem plano para atrair 450 mil beneficiários de programas sociais em MS

Estratégia do setor produtivo do Estado busca preencher postos de trabalho e estancar perdas bilionárias atraindo jovens e mulheres atendidos pelo Bolsa Família e o Mais Social

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

27/10/2026 - 07h55
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A escassez de trabalhadores atingiu um nível crítico no setor produtivo brasileiro, consolidando-se como o obstáculo mais complexo para a expansão das linhas de montagem e das indústrias em todo o País.

“Uma grande preocupação que nós temos hoje são as pessoas. Nós não temos mais gente para trabalhar e a transformação de pessoal para máquina ainda está muito longe. Você não consegue fazer rapidamente essa adaptação de mercado”, resume Sérgio Longen, presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems). 

Diante de parques industriais operando abaixo da capacidade ideal por falta de operários e técnicos, a Fiems colocou em prática uma estratégia para atrair e qualificar os cadastrados em auxílios governamentais de transferência de renda, como o Bolsa Família e o Mais Social, convertendo a população assistida na principal força de trabalho para a indústria sul-mato-grossense.

Os números que motivaram o plano da Fiems evidenciam a dimensão do impacto econômico causado pelo descompasso no mercado de trabalho.

No Estado, o setor industrial contabiliza ao menos 27 mil vagas de emprego abertas sem o devido preenchimento.

Esse vácuo produtivo gera um prejuízo anual calculado em mais de R$ 20 bilhões para a economia de MS, decorrente do valor de produtos que deixam de ser fabricados e da arrecadação de tributos estaduais frustrada.

A falta de trabalhadores atinge diretamente setores vitais da produção local, como o segmento de alimentos, fabricação de celulose e papel, refino e derivados de petróleo, construção civil, metalurgia e fabricação de máquinas e equipamentos elétricos.

Em âmbito nacional, a escassez oscila entre 10% e 15% da força de trabalho industrial, o que representa cerca de 2 milhões de postos de trabalho vagos.

O prejuízo total do “apagão de mão de obra” na economia brasileira é estimado em R$ 1,271 trilhão, montante que engloba R$ 1,14 trilhão em bens não produzidos, R$ 93 bilhões em massa salarial não gerada e R$ 27 bilhões em encargos sobre a folha de pagamento não recolhidos pela União.

Para cobrir esse deficit e preencher os postos operacionais, o levantamento da Fiems ficou a massa de cadastrados nos programas sociais. Em Mato Grosso do Sul, existem aproximadamente 450 mil pessoas inseridas em programas governamentais de transferência de renda.

O detalhamento estatístico indica que cerca de 55% desse público é composto por mulheres, predominando uma faixa etária jovem e produtiva, entre 25 e 35 anos. 

“Nós precisamos muito dessas pessoas”, afirmou Sérgio Longen. O líder empresarial advertiu para os custos sociais do isolamento prolongado do mercado formal.

Para eliminar o receio dos trabalhadores e garantir a migração segura para as fábricas, a Fiems articulou um modelo de formação e inclusão com o Sistema Senai/Sesi, o governo estadual e as prefeituras por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

Durante o curso de qualificação técnica, promovido pelo Senai, que tem duração média de quatro meses, o beneficiário recebe uma bolsa de estudo no valor de um salário mínimo, custeada ou subsidiada pelas indústrias interessadas na contratação.

Na esfera jurídica, o plano apoia-se na legislação que assegura ao trabalhador o direito de assinar a carteira e manter o benefício social acumulado por 12 meses, existindo negociações para ampliar essa margem para 24 meses. 

“Ele pode trabalhar e pode ter o benefício. A gente vai garantir para a pessoa que ela não vai perder o benefício com 12 meses. Caso ela venha a ser desligada da empresa, o retorno ao programa social é automático, sem burocracia”, destacou Sérgio Longen.

O projeto oferece ainda suporte educacional e vagas gratuitas em creches e escolas do Sesi para as famílias dos alunos.

A metodologia de atração e formação profissional já apresenta resultados práticos em parcerias com grandes empreendimentos industriais em MS. Gigantes do setor de celulose e papel, como a Suzano e a Arauco, adotaram o modelo de pagar uma bolsa de um salário mínimo para que o candidato estude e se qualifique no Senai, em Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo, antes da contratação efetiva.

A Fiems pretende preencher as 27 mil vagas abertas, zerar as perdas anuais de R$ 20 bilhões no Estado e promover a inclusão produtiva permanente da população assistida.

Loterias

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 3025, segunda-feira (26/10): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

27/10/2026 08h39

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3025 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 26 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 25 apostas ganhadoras (R$ 3.632,87)
  • 4 acertos - 1.061 apostas ganhadoras (R$ 97,82)
  • 3 acertos - 16.336 apostas ganhadoras (R$ 3,17)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 7 apostas ganhadoras (R$ 11.677,08)
  • 4 acertos - 714 apostas ganhadoras (R$ 145,37)
  • 3 acertos - 14.929 apostas ganhadoras (R$ 3,47)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 3025 são:

Primeiro sorteio: 41 - 03 - 29 - 32 - 10 - 36

Segundo sorteio: 29 - 05 - 40 - 22 - 04 - 43

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 3026

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 28 de outubro, a partir das 21 horas, pelo concurso 3026. O valor da premiação está estimado em R$ 9,8 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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Loterias

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2992, segunda-feira (26/10): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

27/10/2026 08h37

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2992 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 26 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 600 mil.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 72.672,99)
  • 18 acertos - 53 apostas ganhadoras, (R$ 1.713,99)
  • 17 acertos - 407 apostas ganhadoras, (R$ 223,19)
  • 16 acertos - 7725 apostas ganhadoras, (R$ 11,75)
  • 15 acertos - 10304 apostas ganhadoras, (R$ 8,81)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2992 são:

  •  07 - 49 - 83 - 36 - 44 - 37 - 15 - 47 - 03 - 50 - 74 - 90 - 39 - 23 - 42 - 45 - 24 - 05 - 69 - 22

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2993

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 28 de outubro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2993. O valor da premiação está estimado em R$ 1 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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