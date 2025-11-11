Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

IMPACTO

Isenção do IR vai liberar mais de R$ 600 milhões na economia de MS

Ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil deve beneficiar 236,7 mil trabalhadores em Mato Grosso do Sul e injetar recursos extras no consumo local a partir de janeiro

Súzan Benites

Súzan Benites

11/11/2025 - 08h40
A ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), aprovada pelo Senado e aguardando sanção presidencial, deve provocar um impacto direto sobre a renda de milhares de sul-mato-grossenses a partir de 2026.

A mudança representa um alívio tributário e, segundo estimativas, deve liberar mais de R$ 600 milhões para circular na economia de Mato Grosso do Sul ao longo do ano.

De acordo com dados oficiais do governo federal com base na Receita Federal, 162,9 mil contribuintes que recebem até R$ 5 mil mensais deixarão de pagar imposto de renda com a nova regra.

Outros 73,8 mil trabalhadores com salários entre R$ 5.000 e R$ 7.300 passarão a ter descontos progressivos, com redução gradual da carga tributária. Somadas, são mais de 236,7 mil pessoas diretamente beneficiadas no Estado.

Conforme os cálculos da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Unafisco), quem recebe até R$ 5 mil hoje paga até R$ 312,89 de imposto por mês, o equivalente a R$ 3.754,68 por ano. Com a isenção integral proposta, esse valor deixa de ser retido.

Para esse grupo, apenas a economia anual representa cerca de R$ 611 milhões. Quando adicionados os valores poupados pelos contribuintes da faixa intermediária, a estimativa ultrapassa os R$ 700 milhões, ampliando o potencial de consumo e dinamizando setores como comércio e serviços.

O projeto aprovado atualiza a tabela de tributação e amplia a isenção para rendas até R$ 5 mil mensais, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2026.

A proposta do Senado ainda estabelece uma faixa de descontos progressivos para salários entre R$ 5.000,01 e R$ 7.300, reduzindo o imposto pago nessa faixa, mas sem extingui-lo. A manutenção do sistema progressivo para salários acima desse teto segue inalterada. A medida agora aguarda sanção presidencial.

Mesmo na faixa superior da tabela intermediária, em que a redução é mais discreta, trabalhadores ainda percebem economia mensal, embora menor. O objetivo da fórmula progressiva é justamente evitar distorções e preservar maior benefício para quem tem menor renda.

EFEITO

Para o mestre em Economia Eugênio Pavão, entrevistado pelo Correio do Estado, o efeito econômico da medida vai além da redução de tributos.

“A correção na tabela de isenção do IR é uma demanda da sociedade. A renda líquida das famílias, após desconto dos tributos, tem dois destinos: consumo ou poupança. Com o aumento da isenção, aumenta o valor disponível para o consumo, possibilitando o crescimento da economia, com mais vendas, mais tributos (sobre o consumo), mais contratações, etc”.

Ainda de acordo com o economista, a medida tem impacto social relevante. “A correção da tabela representa uma medida de justiça social e econômica. É a oportunidade de devolver renda para as famílias, que historicamente arcaram com um peso maior da carga tributária, e estimular o crescimento de forma equilibrada”.

O impacto da isenção será ainda maior entre os empreendedores de pequeno porte, que sustentam boa parte da economia de Mato Grosso do Sul. O presidente do Sebrae, Décio Lima, destacou a importância da medida.

“É um grande avanço na redução das desigualdades e a favor da justiça tributária no Brasil, principalmente para os empreendedores e empreendedoras”.

Dados do Atlas dos Pequenos Negócios, elaborado pelo Sebrae a partir da Pnad de 2024, mostram que 78% dos empreendedores brasileiros recebem até três salários mínimos em suas empresas. Em Mato Grosso do Sul, onde metade da população depende direta ou indiretamente de pequenos negócios, o efeito será imediato.

No fim de 2024, 34% dos empreendedores estavam na faixa de até um salário mínimo, 28% recebiam até dois salários e 16% ficavam na faixa de até três, não ultrapassando R$ 5 mil mensais.

O economista Eduardo Matos também destaca a defasagem da tabela e o impacto cumulativo sobre trabalhadores que passaram a ser tributados sem ganho real de poder de compra.

“A medida que segue em tramitação visa, principalmente, atualizar a cobrança do imposto de renda, uma vez que segue desatualizada. Os preços evoluíram, e os salários evoluem também, a medida que há uma inflação natural da economia. Os salários devem acompanhar justamente para que o cidadão não perca poder de compra, mas o imposto de renda não atualiza”.

Ele complementa explicando o efeito acumulado dessa distorção. “Aquele cidadão que era isento há 10 anos e recebia um salário que lhe dava poder de compra para acessar bens e serviços básicos, passou a pagar imposto de renda justamente por conta da atualização de salário”.

IMPACTO

A isenção total para rendimentos de até R$ 5 mil funciona como um “salário extra” mensal para trabalhadores. No conjunto, os R$ 611 milhões economizados apenas nessa faixa têm potencial para afetar diretamente o comércio local, estimular formalizações e aumentar a arrecadação indireta via impostos sobre o consumo.

O Estado, que historicamente mantém forte dependência do setor de serviços e comércio na geração de empregos urbanos, pode sentir reflexos positivos já no primeiro semestre de 2026, quando os trabalhadores começarem a perceber a diferença no contracheque.

Para além do consumo, a expectativa é de que parte dos valores economizados seja direcionada à quitação de dívidas, especialmente diante do cenário de elevada inadimplência. A liberação de renda pode ajudar famílias a reorganizar orçamentos, renegociar débitos ou aumentar a capacidade de crédito.

Apesar do impacto positivo, os economistas alertam que a medida só terá efeitos duradouros se houver atualização frequente da tabela de IRPF nos próximos anos.

A inflação, caso corroa novamente os salários, pode recolocar trabalhadores na faixa tributária, repetindo o ciclo de defasagem observado nos últimos anos.

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2847, segunda-feira (10/11): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

11/11/2025 08h26

Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2847 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 10 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 215.249,09)
  • 18 acertos - 64 apostas ganhadoras, (R$ 2.102,04)
  • 17 acertos - 523 apostas ganhadoras, (R$ 257,22)
  • 16 acertos - 3243 apostas ganhadoras, (R$ 41,48)
  • 15 acertos - 14443 apostas ganhadoras, (R$ 9,31)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2847 são:

  • 20 - 05 - 25 - 55 - 72 - 43 - 51 - 00 - 71 - 13 - 26 - 07 - 27 - 48 - 82 - 73 - 23 - 44 - 97 - 70

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2848

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 12 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2848. O valor da premiação está estimado em R$ 2,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3535, segunda-feira (10/11): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

11/11/2025 08h24

Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3535 da Lotofácil na noite desta segunda-feira, 10 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Premiação

  • 15 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 1.879.951,06)
  • 14 acertos - 228 apostas ganhadoras, (R$ 1.728,88)
  • 13 acertos - 7102 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 93527 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 529187 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de hoje!

Os números da Lotofácil 3535 são:

  • 20 - 24 - 09 - 25 - 13 - 18 - 21 - 19 - 03 - 02 - 07 - 22 - 08 - 11 - 06  

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3540

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 11 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 3540. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8 milhão.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

