JBS vai inaugurar frigorífico de US$ 70 milhões no Paraguai

Indústria de aves contará com 1.100 funcionários e 28 granjas

Naiara Camargo

Naiara Camargo

02/10/2025 - 18h28
JBS, multinacional do setor de alimentos, vai inaugurar nova indústria de aves, no Paraguai, nos próximos dois anos.

A indústria terá 28 granjas de material genético, incubatórios e uma fábrica de ração. Também contará com 1.100 funcionários (mão de obra fabril e administrativa) trabalhando diariamente.

Além disso, terá capacidade de processar 100 mil aves por dia, com expectativa de atender o mercado interno atualmente e o mercado externo futuramente.

O anúncio foi feito pelo acionista da J&F, Wesley Batista, na tarde desta quinta-feira (2), na unidade da Seara em Dourados, município localizado a 226 quilômetros de Campo Grande.

O investimento é de US$ 70 milhões. De início, a multinacional adquiriu a Pollos Amanecer, marca de frangos local que opera uma fábrica no distrito de Doctor Juan Eulogio Estigarribia, conhecido também como Campo 9, no departamento de Caaguazú.

A unidade tem fácil acesso a grãos e fica a um raio de 200 quilômetros das três maiores cidades do país: a capital Assunção, Ciudad del Leste (na fronteira com Brasil e Argentina) e Luque.

De acordo com CEO Global da JBS, Gilberto Tomazoni, a chegada da indústria de aves no país impulsionará a economia local.

“O Paraguai oferece boas condições para o desenvolvimento da avicultura, e esse investimento reforça nossa estratégia de aumento da competitividade e diversificação da companhia. Estamos confiantes de que essa operação será um motor de crescimento para o país, gerando emprego, renda e produtos de alta qualidade para o mercado global, acelerando a presença do Paraguai no mercado mundial de frangos”, pontuou.

JBS

A JBS é uma multinacional/empresa brasileira do setor de alimentos, fundada por José Batista Sobrinho, em 1953, no estado de Goiás.

A companhia opera no processamento de carnes bovina, suína, ovina, de frango, de peixe e plant-based, além de atuar no processamento de couros.

Também comercializa couro, biodiesel, colágeno, fertilizantes, envoltórios naturais, soluções para gestão de resíduos sólidos e reciclagem.

Suas principais operações incluem as marcas Friboi, Seara, Swift, Pilgrim’s Pride, Moy Park, Primo, Just Bare, com produtos que chegam diariamente à mesa de consumidores em 180 países.

Seus negócios são divididos em três unidades: JBS Mercosul, JBS Foods e JBS USA.

A companhia emprega mais de 280 mil pessoas e opera em mais de 20 países, como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e China.

Maior empregadora do Brasil, a empresa está presente em sete municípios sul-mato-grossenses: Anastácio, Caarapó, Campo Grande, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Sidrolândia.

Loterias

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2922, quinta-feira (02/10)

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

02/10/2025 19h03

Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2922 da Mega-Sena na noite desta quinta-feira, 02 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7,5 milhões.

Confira o resultado da Mega-Sena de hoje!

Os números da Mega-Sena 2922 são:

  • 40 - 23 - 04 - 39 - 30 - 41 -

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2923

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 04 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2923. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Porto Murtinho

Riedel e presidente do Paraguai comemoram avanço da obra da Rota Bioceânica

Ponte Nacional da Rota Bioceânica está 80% concluída e deve ser entregue no primeiro semestre de 2026

02/10/2025 16h54

Autoridades brasileiras e paraguaias na Ponte Bioceânica

Autoridades brasileiras e paraguaias na Ponte Bioceânica Foto: Álvaro Rezende

Ponte Nacional da Rota Bioceânica está 80% concluída, de acordo com o governo de Mato Grosso do Sul. A expectativa é que seja entregue no primeiro semestre de 2026.

Autoridades brasileiras e paraguaias visitaram a obra, na manhã desta quinta-feira (2) em Porto Murtinho (BRA) - Carmelo Peralta (PY).

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel; vice-governador José Carlos Barbosa; ministra do Orçamento e Planejamento, Simone Tebet e presidente do Paraguai, Santiago Peña percorreram a ponte e afirmaram que o sonho está perto de sair do papel.

De acordo com Riedel, o momento é histórico e emocionante para ambos países.

"Este é um momento emociante e histórico. A ponte binacional vai encurtar em mais de 9,7 mil quilômetros a rota marítima das exportações brasileiras, principalmente, oriundas das regiões Sudeste e Centro-Oeste do País para a Ásia. É emocionante ver essa integração, com negócios e cultura", afirmou o governador.

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, irá passar dois dias em Mato Grosso do Sul para tratar de assuntos binacionais. Esta é a primeira vez em que um presidente paraguaio pernoita em solo sul-mato-grossense.

"É um grande prazer para mim. Saudações grandes para todo o povo do Mato Grosso do Sul. Irmão do Paraguai, estamos trabalhando muito aqui com o governador. Estamos trabalhando muito aqui com o governador. O sonho era de longa data, mas hoje já é uma realidade", disse o presidente paraguaio.

Riedel deu boas-vindas ao presidente do país vizinho. "O presidente vai passar quase dois dias no Mato Grosso do Sul, uma agenda intensa, empresarial, política, está abrindo o Paraguai para o mundo, fazendo um belíssimo trabalho e é uma honra recebê-lo", disse o chefe do executivo estadual.

Veja as fotos da visita à ponte na manhã desta quinta-feira (2):

* Fotos: Alvaro Rezende/Governo de MS

ROTA BIOCEÂNICA 

Rota Bioceânica é um corredor logístico, de 2.396 quilômetros, utilizado para o transporte de cargas/mercadorias, que ligará o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico.

Abrange os países do Chile, Argentina, Paraguai e Brasil. Começa em Santos (Brasil) e terminará em Iquique (Chile) e Antofagasta (Chile).

No Brasil, conecta os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso do Sul, liga as cidades de Campo Grande, Sidrolândia, Nioaque, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Caracol e Porto Murtinho.

O corredor promete encurtar em 17 dias o transporte de cargas entre Brasil e Ásia. Além disso, vai economizar em 9.700 quilômetros a rota marítima das exportações brasileiras.

Os objetivos são facilitar o comércio entre Ásia e América do Sul, reduzir custos e tempo, integração regional entre os países e desburocratizar processos.

PONTE BINACIONAL

Ponte Nacional Bioceânica está localizada em Porto Murtinho (MS), município situado a

437 quilômetros de Campo Grande. Vai ligar o Brasil ao Paraguai, mais especificamente Porto Murtinho (BRA) a Carmelo Peralta (PY), que são cidades vizinhas. A ponte tem 1,3 quilômetro de extensão.

O investimento é de R$ 575,5 milhões - US$ 93 milhões, em consórcio binacional entre os dois países. A ponte será entregue no primeiro semestre de 2026.

Mais de 400 funcionários (engenheiros, pedreiros, arquitetos, topógrafos, operadores e técnicos) trabalham na obra atualmente.

