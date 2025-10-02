JBS vai inaugurar frigorífico de US$ 70 milhões no Paraguai

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

JBS , multinacional do setor de alimentos, vai inaugurar nova indústria de aves, no Paraguai, nos próximos dois anos.

A indústria terá 28 granjas de material genético, incubatórios e uma fábrica de ração. Também contará com 1.100 funcionários (mão de obra fabril e administrativa) trabalhando diariamente.

Além disso, terá capacidade de processar 100 mil aves por dia, com expectativa de atender o mercado interno atualmente e o mercado externo futuramente.

O anúncio foi feito pelo acionista da J&F, Wesley Batista, na tarde desta quinta-feira (2), na unidade da Seara em Dourados, município localizado a 226 quilômetros de Campo Grande.

O investimento é de US$ 70 milhões. De início, a multinacional adquiriu a Pollos Amanecer, marca de frangos local que opera uma fábrica no distrito de Doctor Juan Eulogio Estigarribia, conhecido também como Campo 9, no departamento de Caaguazú.

A unidade tem fácil acesso a grãos e fica a um raio de 200 quilômetros das três maiores cidades do país: a capital Assunção, Ciudad del Leste (na fronteira com Brasil e Argentina) e Luque.

De acordo com CEO Global da JBS, Gilberto Tomazoni, a chegada da indústria de aves no país impulsionará a economia local.

“O Paraguai oferece boas condições para o desenvolvimento da avicultura, e esse investimento reforça nossa estratégia de aumento da competitividade e diversificação da companhia. Estamos confiantes de que essa operação será um motor de crescimento para o país, gerando emprego, renda e produtos de alta qualidade para o mercado global, acelerando a presença do Paraguai no mercado mundial de frangos”, pontuou.

JBS

A JBS é uma multinacional/empresa brasileira do setor de alimentos, fundada por José Batista Sobrinho, em 1953, no estado de Goiás.

A companhia opera no processamento de carnes bovina, suína, ovina, de frango, de peixe e plant-based, além de atuar no processamento de couros.

Também comercializa couro, biodiesel, colágeno, fertilizantes, envoltórios naturais, soluções para gestão de resíduos sólidos e reciclagem.

Suas principais operações incluem as marcas Friboi, Seara, Swift, Pilgrim’s Pride, Moy Park, Primo, Just Bare, com produtos que chegam diariamente à mesa de consumidores em 180 países.

Seus negócios são divididos em três unidades: JBS Mercosul, JBS Foods e JBS USA.

A companhia emprega mais de 280 mil pessoas e opera em mais de 20 países, como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e China.

Maior empregadora do Brasil, a empresa está presente em sete municípios sul-mato-grossenses: Anastácio, Caarapó, Campo Grande, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Sidrolândia.