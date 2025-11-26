Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

FERROVIA

Leilão da ferrovia Malha Oeste vai exigir investimento bilionário

Edital sai em abril e concessão inclui modernização completa da ferrovia entre Corumbá e Mairinque

Clodoaldo Silva, de Brasília

26/11/2025 - 08h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O vencedor do leilão da ferrovia Malha Oeste, entre Corumbá e Mairinque (SP), vai ter de investir R$ 89,2 bilhões ao longo de 57 anos para garantir o funcionamento de 1.593 km de linha férrea, segundo o Ministério dos Transportes.

Serão R$ 35,7 bilhões em investimentos (trilhos, locomotivas, edificações) e mais R$ 53,5 bilhões na operacionalização (manutenção e veículos).

O certame foi confirmado ontem para o mês de julho do ano que vem pelo ministro dos Transportes Renan Filho, durante o lançamento da 1ª Política Nacional de Outorgas Ferroviárias do governo federal, em Brasília. O edital vai ser publicado em abril.

“É uma política nacional inédita, com alinhamento dos projetos a práticas de estruturação mais modernas, à modelagem econômica e financeira também, uma política alinhada à definição de regras contratuais que nós trouxemos do ambiente rodoviário para ferrovias. Isso foi uma decisão de País e isso vai ser transformador”, destacou Renan Filho.

No evento foram apresentadas diretrizes para as oito novas concessões ferroviárias que serão realizadas pelo governo federal, entre elas a da Malha Oeste, destacando que os riscos serão compartilhados entre União e vencedores dos certames durante a execução do contrato.

A administração federal vai se responsabilizar pela obtenção da Licença Prévia Ambiental para os empreendimentos prioritários, vai assumir os riscos de variações relevantes nos custos de construção, inclusive em relação a insumos, bem como vai compartilhar os riscos relativos aos valores destinados às desapropriações e desocupações irregulares, além de custos com o atendimento das exigências ambientais.

Já as concessionárias ficarão responsáveis pela implantação da estrutura da ferrovia, desde as desapropriações, obtenção de outras licenças ambientais, cumprimento de condicionantes ambientais, ações de compensação e gestão de passivos ambientais; por arcar com danos a terceiros, riscos climáticos, falhas técnicas, riscos associados à tecnologia e inovação, e variações nos custos financeiros e monetários; e também inclui a segurança operacional e patrimonial da ferrovia, acidentes e danos relacionados a falhas de execução de projetos e à busca por financiamento.

Para custear estes compromissos que integram os R$ 89,2 bilhões a serem investidos na Malha Oeste, a nova concessionária poderá contar com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de até 80% dos investimentos totais, “considerando a necessidade de financiamento do projeto e restrito à sua capacidade de pagamento”, com prazo de pagamento de até 34 anos.

Deste total, serão R$ 35,7 bilhões em investimentos em equipamentos e modernização da linha férrea, mais R$ 53,5 bilhões para operacionalização (manutenção e insumos para manter a ferrovia em condições de uso) para possibilitar o transporte de 52,5 milhões de toneladas de mercadorias por ano.

Segundo estudo da Pasta, serão embarcados nas composições: celulose, carga geral, granéis líquidos e produtos agropecuários, como grãos.

PROJETO

O Ministério dos Transportes afirmou eu que a Malha Oeste “é uma das principais ferrovias do Brasil, somando atualmente 1.973 quilômetros de extensão e constituindo parte significativa da rota bioceânica entre Santos e Antofagasta (Chile)”, porém enfatizou que “o projeto de concessão compreende a linha-tronco de 1.593 km entre Corumbá e Mairinque [SP] [EF-265], com ligação com a Bolívia e acesso aos portos fluviais do MS, fortalecendo sua relevância logística nacional e internacional”.

A situação de abandono da linha férrea pela concessionária Rumo também foi ressaltada, ao citar que “a ferrovia encontra-se atualmente em situação praticamente não operacional, mas conta com significativa demanda reprimida que poderá ser destravada com sua recapacitação”, emendando que “a rota está vocacionada ao transporte de celulose, granéis vegetais, carga geral e combustíveis, e integra regiões altamente dinâmicas sem alternativa logística ferroviária”, confirmando a integração do Ferroanel de São Paulo ao projeto, o que vai assegurar “a eficiência logística, com integração às demais malhas ferroviárias do Sudeste, e integração portuária”.

Este acesso ao Ferroanel de São Paulo vai possibilitar que a nova concessionária da Malha Oeste esteja interligada ao Porto de Santos e tenha integração aos portos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

O projeto prevê bitola de um metro (métrica) entre Corumbá e Campo Grande bitola larga (de 1,6 metro) entre Campo Grande e Mairinque (SP), enterrando de vez a recuperação do ramal de 355 km entre Campo Grande e Ponta Porã, que será desativado, mesmo com a mobilização dos moradores da região pela retomada do transporte de cargas por linha férrea.

No evento, o secretário Nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Ribeiro, afirmou que a “ferrovia é um fenômeno econômico, ela reduz custo marginal, barateia frete, integra cadeias de produção. E a gente avançou muito nesses três anos, com uma estratégia sofisticada e sólida, atentos à complexidade do setor”.

O Ministério dos Transportes prevê oito leilões de ferrovias que abrangem mais de 9 mil quilômetros de extensão e devem atrair cerca de R$ 140 bilhões em investimentos, com projeção de R$ 600 bilhões injetados no sistema ferroviário.

De acordo com a Pasta, estes certames reduzirão custos logísticos, aumentarão a competitividade da produção nacional e diminuirão a dependência do transporte rodoviário.

HISTÓRICO

A Malha Oeste, trecho ferroviário que liga Corumbá a Mairinque (SP), já foi um dos mais importantes corredores de transporte de cargas do País e pilar da logística sul-mato-grossense. Nas últimas décadas, porém, a situação se deteriorou progressivamente.

Reportagens do Correio do Estado já mostraram que, após a concessão à Rumo a ferrovia passou por sucessivas reduções de operação, substituição por caminhões e abandono de trechos essenciais.

Em 2016, a empresa pediu a devolução antecipada da Malha Oeste à União, apontando inviabilidade do negócio. Desde então, os governos federal e estadual iniciaram um longo processo para relicitar o ativo.

A degradação avançou, trilhos foram sucateados, estações ficaram abandonadas e comunidades ao longo da rota, como Miranda, Aquidauana, Terenos e Campo Grande, perderam empregos e potencial logístico.

O Correio do Estado também registrou a revolta de moradores da região sul por causa da desativação do ramal Campo Grande-Ponta Porã, que tinha 355 km e chegou a movimentar cargas até a década de 1990.

Nos últimos anos, a ferrovia opera de forma praticamente simbólica, com trechos interditados e ausência de transporte regular.

Apesar disso, estudos do Ministério dos Transportes identificam forte demanda reprimida, especialmente para celulose, grãos, combustíveis e granéis sólidos.

(Colaborou Súzan Benites)

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3546, terça-feira (25/11): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

26/11/2025 08h26

Compartilhar
Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3546 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 25 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Premiação

  • 15 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 222.699,54)
  • 14 acertos - 513 apostas ganhadoras, (R$ 650,16)
  • 13 acertos - 12455 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 125571 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 578271 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3546 são:

  • 07 - 24 - 23 - 08 - 05 - 25 - 11 - 19 - 20 - 02 - 13 - 22 - 18 - 03 - 12

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3550

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 19 de novembro a partir das 20 horas, pelo concurso 3550. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6886, terça-feira (25/11): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

26/11/2025 08h24

Compartilhar
Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6886 da Quina na noite desta terça-feira, 25 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6,8 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 41 apostas ganhadoras, (R$ 10.574,65)
  • 3 acertos - 3.560 apostas ganhadoras, (R$ 115,98)
  • 2 acertos - 91.857 apostas ganhadoras, (R$ 4,49)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6886 são:

  • 20 - 33 - 69 - 09 - 63

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6895

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 26 de novembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 6895. O valor da premiação está estimado em R$ 7,8 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Parentes de deputado são presos em operação do Gaeco
OPERAÇÃO SUCCESSIONE

/ 1 dia

Parentes de deputado são presos em operação do Gaeco

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3546, terça-feira (25/11)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3546, terça-feira (25/11)

3

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2943, terça-feira (25/11)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2943, terça-feira (25/11)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3545, segunda-feira (24/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3545, segunda-feira (24/11): veja o rateio

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6885, segunda-feira (24/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6885, segunda-feira (24/11): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Exclusivo para Assinantes

/ 18/11/2025

Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul