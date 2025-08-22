Leilão viabiliza a construção de duas usinas hidrelétricas em Mato Grosso do Sul

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Leilão de Energia Nova “A-5” de 2025, destinado à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de fonte hidrelétrica, foi concluído na manhã desta sexta-feira (22), com a viabilização da construção de 65 usinas em 13 estados do Brasil, sendo duas delas em Mato Grosso do Sul.

O certame foi realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e resultou em 815,5 megawatts (MW) em contratos com hidrelétricas. As duas do Estado somam 25 MW.

Além dos de MS, os empreendimentos são 27 localizados em Santa Catarina; 11 no Paraná; 7 no Rio Grande do Sul; 6 no Mato Grosso; 4 em Goiás; 2 no Rio de Janeiro; e um nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Rondônia, Espírito Santo e Pernambuco e os ois de MS.

No Estado, as unidades são uma Central Geradora Hidrelétrica (CGH) em Chapadão do Sul (Indaiá) e uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH) em Paraíso das Águas (Fundãozinho).

No Brasil, são ao todo 55 pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), oito centrais geradoras hidrelétricas e duas usinas hidrelétricas.

Elas deverão ficar prontas e começar a arcar com a energia contratada até janeiro de 2030, com entrega por 20 anos.

Foi viabilizado ainda R$ 5,4 bilhões em investimentos para a construção das novas usinas, sendo 28,4 milhões em Mato Grosso do Sul.

Ao todo, os 65 grupos vencedores venderão energia para nove distribuidoras a um preço médio de R$ 392,84/MWh, com deságio de 3,16% em relação ao preço teto. Com isso, segundo a CCEE, os consumidores terão R$ 864,8 milhões de economia nas contas de luz.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, classificou o leilão como de “extremo sucesso”.

“As Pequenas Centrais Hidrelétricas causam menor impacto ambiental e complementam as fontes intermitentes como a solar e a eólica. Além disso, as PCH’s estão espalhadas no território nacional, reduzindo a necessidade de investimentos em grandes corredores de transmissão”, destacou o ministro.

Silveira ressaltou ainda que a retomada das hidrelétricas impulsiona a indústria e a siderurgia nacional. Cada 1 GW contratado equivale a uma nova demanda de 120 toneladas de aço, por exemplo.

“Dominamos todas as etapas da cadeia de produção, desde a engenharia até a operação. É demanda de aço para empresas como Gerdau, Usiminas e Arcelor Mittal. Também serão 2,5 milhões de metros cúbicos de concreto. Falamos de Votorantim Cimentos e Intercement, por exemplo. É alternativa para nossa indústria siderúrgica, que atravessa um delicado momento em virtude das nefastas tarifas impostas pelos norte-americanos. Me refiro à CSN, Açominas, Usiminas, Gerdau e Arcelor Mittal”, afirmou o ministro.

Por fim, o ministro ainda destacou que municípios que receberam hidrelétricas viram crescimento significativo do seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), com impacto direto na renda e na qualidade de vida das famílias.