SUSTENTABILIDADE

Mais de 90% da soja de MS é produzida sem desmatamento, aponta pesquisa

Levantamento apresentado durante a COP30 analisou 74 milhões de hectares no Centro-Oeste

Súzan Benites

Súzan Benites

28/11/2025 - 08h40
Mato Grosso do Sul consolida sua posição como referência nacional em expansão agrícola sustentável. Estudo apresentado na COP30 analisou 74 milhões de hectares no Centro-Oeste e demonstrou que mais de 90% das áreas da oleaginosa monitoradas na Amazônia Legal e no Cerrado, em conjunto, cresceram sem sobreposição com desmatamento recente, desde 2019.

Conforme o levantamento inédito da Serasa Experian, em MS, o porcentual chega a 90,3% da oleaginosa produzida sem sobreposição com desmatamento recente, fruto da expansão em áreas agrícolas já consolidadas.

O estudo se baseou em mais de 111 mil registros do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e no cruzamento com o monitoramento oficial do sistema Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O estudo estratificou a análise pelos três maiores estados produtores, sendo 42 milhões de hectares em Mato Grosso, 19 milhões de hectares em Mato Grosso do Sul e 13 milhões de hectares em Goiás.

A cobertura diária, via solução geoespacial do Smart ESG, alcança quase 80 milhões de hectares, rastreando padrões de uso do solo e indícios de inconformidades nas propriedades analisadas.

Para o head de Agronegócio da Serasa Experian, Marcelo Pimenta, os dados comprovam que a soja tem avançado com sustentabilidade. “A maior parte dessa produção cresce dentro de áreas já consolidadas, sem pressionar novos territórios ou causar desmatamento. Esse é um retrato de como o agro pode aliar expansão à produtividade, eficiência e conservação”, diz.

SUSTENTABILIDADE

Nas últimas safras, o Correio do Estado já havia mostrado que MS lidera a agenda de sustentabilidade na produção de grãos, impulsionado por práticas de integração lavoura-pecuária (ILP) e expansão agrícola em áreas de pastagens degradadas.

“Esses também são resultados que identificam uma intensificação sustentável da produção, aproveitando o potencial de uso eficiente da terra”, destaca a gerente de Soluções Agro da Serasa Experian, Jeysa Meneses. 

No Cerrado Sul-Mato-Grossense, o porcentual de 90,3% mostra justamente esse processo de intensificação em áreas já abertas, apoiado por tecnologia no campo, melhor uso da terra e forte adesão a requisitos socioambientais de mercado e de licenciamento.

Em abril deste ano, reportagem mostrou que Mato Grosso do Sul se mantém entre os estados que mais aumentaram a produção de soja nas últimas safras com menor pressão de supressões ilegais, resultado da expansão em áreas agrícolas consolidadas, e não novas aberturas nativas, um discurso que foi respaldado pelo estudo apresentado na COP30.

O Correio do Estado já havia noticiado no início deste mês que Mato Grosso do Sul seria destaque na COP30. Em um mapa nacional feito para identificar como as propriedades rurais estão inseridas no contexto de serem fiscalizadas e atenderem às exigências legais do governo federal no Código Florestal, o setor rural em o Estado recebeu reconhecimento máximo.

Dos 26 estados e o Distrito Federal, somente três unidades federativas atendem aos critérios fiscalizatórios. Além de MS, aparecem Minas Gerais e o Pará.

O movimento de MS no centro do debate global se dá em um momento crucial do mercado externo, em que compradores, sobretudo asiáticos, discutem eficiência logística e traçam critérios de compra e de contratos futuros de grãos condicionados ao desempenho ambiental e ao baixo risco de abertura de novas áreas nativas. 

Em maio deste ano, o Correio do Estado destacou que mercados compradores de grãos e proteína vêm precificando a sustentabilidade do corredor logístico e a conformidade ambiental da origem, o que beneficia cadeias mapeadas por imagens de satélite, big data e baixa conversão de áreas nativas, como ocorre em MS.

AMAZÔNIA

O levantamento mostra também que na Amazônia Legal, que, pelo estudo, engloba o estado de Mato Grosso, 90,84% das áreas de soja estão em conformidade socioambiental, desde 2019.

Com base no total monitorado, as áreas com indício de desmatamento mapeadas pelo Prodes representam apenas 9,16%. Parte dessas áreas, contudo, pode ter Autorização de Supressão de Vegetação (ASV), o que indica que a conformidade real tende a ser ainda maior.

“Por isso, é de extrema importância a centralização, o controle e a conferência das ASVs por parte dos órgãos ambientais que conduzem o licenciamento. Podemos diminuir muito a discussão e as incertezas sobre os números do desmatamento se tivermos a informação ambiental correta e disponível para consulta”, finaliza Pimenta.

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2324, quinta-feira (27/11): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/11/2025 08h26

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2324 da Timemania na noite desta quinta-feira, 27 de novembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 53 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 18 apostas ganhadoras, R$ 26.471,90
  • 5 acertos - 400 apostas ganhadoras, R$ 1.701,76
  • 4 acertos - 7.603 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos - 73.336 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: BRASILIENSE /DF - 14.978 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2324 são:

  • 42 - 18 - 65 - 05 - 67 - 76 - 50 
  • Time do Coração: JUAZEIRENSE (BA)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2325

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 29 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2325. O valor da premiação está estimado em R$ 55 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1145, quinta-feira (27/11): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/11/2025 08h17

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1145 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 27 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 380 mil. 

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 36 apostas ganhadoras, R$ 2.201,54
  • 5 acertos - 1.449 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos - 16.974 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte: Setembro - 50.877 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1145 são:

  • 27 - 14 - 04 - 22 - 09 - 16 - 12 
  • Mês da sorte: 09 - setembro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1146

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 29 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1146. O valor da premiação está estimado em R$ 600 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

