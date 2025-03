Polo da celulose ganhará quartel da PM em MS, com investimento de R$ 15 milhões

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Suzano, megafábrica de celulose que está em operaões em Ribas do Rio Pardo desde julho do ano passado, anunciou, nessa sexta-feira (22), investimento de R$ 15 milhões para a contrução de um quartel da Polícia Militar no município, em parceria com a prefeitura.

O anúncio foi feito durante lançamento de pacotão de obras do governo do Estado, com a presença do governador Eduardo Riedel (PSDB), do prefeito Roberson Moreira (PSDB), do comandante-geral da Polícia Militar do estado (PMMS), coronel Renato dos Anjos Garnes, do diretor de operações industriais da Suzano no município, Leonardo Mendonça Pimenta, entre outros.

De acordo com o anúncio, a iniciativa visa colaborar com o reforço da segurança pública em Ribas do Rio Pardo, que vive um boom econômico desde o início das obras.

“Temos um compromisso com a sociedade rio-pardense e ao colaborar com a segurança pública colocamos em prática o nosso direcionador que diz que ‘só é bom para nós se for bom para o mundo’. Reforçando o policiamento garantimos a melhoria da segurança de todos os cidadãos rio-pardenses”, afirmou Leonardo Mendonça Pimenta.

Conforme o projeto, o quartel vai atender a 13ª Companhia da PMMS e o Destacamento da Polícia Militar Ambiental (PMA) no município.

O prédio está sendo construído em um terreno de 10 mil m² doado pela prefeitura e contará com área operacional da Polícia Militar, cozinha, alojamento de praças e oficiais, e depósito.

A estrutura contempla ainda uma área operacional e alojamentos, além de auditório, guarita e vagas de estacionamento.

As obras foram iniciadas neste mê e a expectativa é que a conclusão ocorra até o final deste ano.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Renato dos Anjos Garnes, disse que a construção do quartel é uma grande avanço para a segurança pública da região.

"Essa conquista só foi possível graças à parceria entre o Governo do Estado e a Suzano, por meio do Projeto Cerrado, demonstrando a importância da união de esforços para fortalecer a segurança e o bem-estar da sociedade”, afirmou.

No mesmo sentido, o prefeito Roberson Moreira observou que a construção do Complexo da Polícia Militar em Ribas do Rio Pardo é um grande avanço para a segurança pública na cidade.

“Com essa nova estrutura, daremos melhores condições de trabalho para nossos policiais e garantiremos um atendimento mais ágil e eficiente à nossa população. Ribas está crescendo e investir em segurança é essencial para acompanhar esse desenvolvimento e proporcionar mais tranquilidade a todos. Essa união de esforços entre o setor público e privado mostra o compromisso com o bem-estar da nossa comunidade. Juntos, estamos construindo uma cidade mais segura e preparada para o futuro”, afirmou.

Nos últimos três anos, foram feitos investimentos milionários na segurança pública do município.

Em 2024, foi entregue uma Unidade Operacional à Polícia Rodoviária Federal, com um investimento de R$ 7,3 milhões, construída às margens da BR-262, a seis quilômetros do centro urbano de Ribas do Rio Pardo, no sentido de Água Clara.

Em 2023, foi entregue uma nova Delegacia de Polícia Civil, com investimento de R$ 5,3 milhões, e três viaturas equipadas e caracterizadas às forças de Segurança em atuação na cidade.

Em outubro do mesmo ano, a PRF recebeu uma viatura Trailblazer 100% equipada para atendimento a ocorrências no município.

A Suzano também implementou o Sistema de Videomonitoramento, composto por câmeras localizadas em pontos estratégicos da cidade e conectadas à sede da Polícia Militar.

Já em junho de 2022, cerca de R$ 200 mil em equipamentos foram entregues para o Batalhão de Choque da Polícia Militar, e, em outubro do mesmo ano, a Polícia Civil recebeu da empresa uma viatura, tipo van, para transporte de presos, como parte do cumprimento do PBA.

Pacotão de obras

No mesmo evento, o governo do Estado entregou um novo pacote de obras de infraestrutura, saneamento e educação, no valor de R$ 8,4 milhões.

"A cidade recebeu o maior empreendimento privado do Brasil. Com este crescimento, o município precisa do apoio, esforço e suporte do Estado. Com este conjunto de ações beneficiamos diretamente a população", afirmou o governador.

Entre as obras entregues está a construção da ponte de concreto sobre o Córrego Viga, localizada na MS-340, entre os municípios de Ribas e Nova Andradina, que vai contribuir para o escoamento da produção, ligação entre as cidades e acesso aos moradores e produtores.

Na área da educação, foram investidos R$ 3,3 milhões na construção de um novo bloco de com cinco salas de aulas e banheiros, além de pintura e pequenas manutenções na Escola Estadual Eduardo Batista Amorim.

O saneamento também faz parte do pacote de investimentos, com R$ 2,9 milhões por meio da Sanesul para duas grandes obras na cidade, entre elas a perfuração de poço tubular profundo e execução de mais de 4 mil metros de rede coletora. Esta obra permite a ligação da rede de esgoto em 333 domicílios da cidade.

Durante a solenidade, também foi lançado o edital de licitação para construção de 100 moradias no Jardim das Acácias, que trata de uma parceria da prefeitura e o Estado, por meio da Agência de Habitação Popular do Estado (Agehab).

Megafábrica de celulose

A megafábrica de celulose da Suzano em Ribas do Rio Pardo iniciou as operações há nove meses e já é a maior exportadora de Mato Grosso do Sulcom foco em suprir a crescente demanda por celulose no planeta, sobretudo no segmento de higiene, beleza e limpeza, à medida que países emergentes melhoram o seu índice de desenvolvimento humano.

A expectativa dos que atuam na planta processadora de celulose, a maior em linha única do mundo, é de que o retorno do investimento de R$ 22,5 bilhões realizado ao longo do período de construção, entre 2021 e 2024, possa chegar em até sete anos ou menos.

A fábrica começou a ser construída ainda em 2021 e está instalada a cerca de 10 quilômetros da cidade de Ribas do Rio Pardo. Segundo o presidente do conselho administrativo da Suzano, Davi Feffer, os R$ 22 bilhões investidos na região são o maior investimento ao longo dos 100 anos de história da Suzano.

Além da importância econômica, ele destacou a relevância ambiental do projeto, pois 1,2 milhão de árvores são plantadas por dia na região.

Foram R$ 22,2 bilhões investidos, sendo R$ 15,9 bilhões destinados à construção da fábrica e R$ 6,3 bilhões a iniciativas como a formação da base de plantio e a estrutura logística para escoamento. A indústria consolida o Vale da Celulose.