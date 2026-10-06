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Mercado reage às eleições e abre espaço para juros menores

Ibovespa dispara 7,70%, dólar cai para R$ 5 e juros futuros recuam após primeiro turno; economistas projetam Selic abaixo dos 12% previstos pelo Boletim Focus

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

06/10/2026 - 08h15
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A forte reação dos mercados financeiros ao resultado do primeiro turno das eleições presidenciais reforçou, ontem, a possibilidade de um cenário de juros mais baixos em 2027. O Ibovespa disparou 7,70% e encerrou o pregão aos 206.911,89 pontos, maior alta diária desde março de 2020 e novo recorde de fechamento. O dólar recuou 4,12%, para R$ 5,0018, enquanto os juros futuros registraram quedas expressivas nos vencimentos intermediários e longos.

A reação ocorreu depois de Flávio Bolsonaro (PL) terminar o primeiro turno à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 47,03% dos votos válidos contra 45,16%. O movimento dos ativos refletiu a avaliação de especialistas de que o resultado aumentou a possibilidade de mudança na condução da política fiscal a partir do próximo ano.

O mercado, contudo, ainda trabalha com Selic de 12% ao fim de 2027, segundo o Boletim Focus. Entre os oito economistas ouvidos para esta análise, porém, há projeções abaixo desse nível. As estimativas variam de 11,25% a 12%, dependendo principalmente da política fiscal que será adotada pelo próximo governo e da capacidade de articulação com o Congresso.

Para o analista da Ouro Preto Investimentos, Sidney Lima, a taxa pode terminar o próximo ano em 11,5%. Segundo ele, o resultado eleitoral alterou a percepção de risco, mas o espaço para cortes adicionais dependerá das sinalizações fiscais que surgirem após a definição da eleição.

“A nova composição do Congresso pode favorecer uma agenda de controle de gastos, mas não garante ajuste, porque nenhuma força tem maioria suficiente para impor sozinha mudanças relevantes”, afirma.

Na avaliação do especialista, se o próximo governo apresentar rapidamente uma trajetória considerada crível para a dívida e as despesas públicas, o prêmio de risco tende a diminuir. O movimento poderia contribuir para um dólar mais comportado, inflação menor e espaço para cortes adicionais na taxa básica.

A reação mostra justamente como o mercado pode antecipar esse movimento. Os juros futuros chegaram a cair mais de 8% nos vencimentos intermediários e longos.

Os títulos públicos também passaram a oferecer taxas menores, o Tesouro IPCA+ 2032, por exemplo, passou a pagar retorno real de cerca de 7%, ante 7,66% na sexta-feira. No prefixado, o título com vencimento em 2029 passou de 13,84% para 12,62%.

 JUROS

Para os especialistas, porém, mais importante do que a Selic definida pelo Banco Central será o comportamento da chamada curva longa de juros. É ela que influencia diretamente decisões de investimento que precisam de horizonte de vários anos, como construção, indústria, infraestrutura, aquisição de máquinas, fusões e aquisições e expansão de empresas.

“O que move preço não é quem vence, é a composição da equipe econômica, o desenho do Orçamento e a trajetória de despesa obrigatória”, afirmou André Matos, CEO da MA7 Capital.

Para ele, a reação de ontem demonstra que o mercado está antecipando possíveis mudanças no ambiente econômico. O desafio, porém, será transformar a expectativa em medidas concretas. “O mercado não precifica resultado de urna, precifica execução”, disse.

Matos também chama atenção para outro problema. Ao mesmo tempo em que a economia apresenta sinais de desaceleração, a inflação ainda permanece pressionada. O Focus aponta crescimento de apenas 1,40% para o PIB de 2027, enquanto a projeção para o IPCA deste ano está em 5,01%.

“Continuamos com uma economia que esfria sem comprar desinflação”, avalia.

Na avaliação dele, a previsibilidade fiscal será determinante para permitir que os juros caiam de forma mais consistente.

INVESTIMENTO

O impacto sobre os investimentos pode aparecer antes mesmo de uma redução mais intensa da Selic, segundo Antônio Patrus, CEO da Bossa Invest. Para ele, o custo de capital é especialmente importante para empresas de crescimento e para o mercado de capital. Com juros elevados, aplicações de menor risco tornam-se mais atrativas e aumentam a exigência de retorno para investimentos considerados mais arriscados.

“Eu olharia menos para a Selic de 2027 isoladamente e mais para o custo do capital de crescimento”, afirma.
Patrus calcula que, se uma taxa de desconto utilizada por um investidor cair de 20% para 18%, um fluxo de R$ 20 milhões previsto para daqui a cinco anos teria seu valor presente elevado de aproximadamente R$ 8 milhões para R$ 8,7 milhões.

Isso não significa, segundo ele, uma valorização automática das empresas, mas demonstra como a queda do custo de capital pode alterar a avaliação dos negócios.

“Capital de risco volta quando o investidor consegue enxergar uma saída futura com mais clareza, não simplesmente quando o Copom corta 25 pontos-base”, disse.

Para as empresas, a queda da Selic também poderá reduzir o custo do financiamento, mas os analistas alertam que a taxa básica não é o único componente do crédito.

“O custo final é formado pela taxa básica mais spread, risco, garantia, prazo e estrutura da operação”, explicou Alberto Friggi, CEO da Friggi & Secco.

Por isso, mesmo que a Selic termine 2027 em 11,5%, empresas consideradas de maior risco poderão continuar pagando taxas elevadas.

Segundo Friggi, uma redução de dois pontos porcentuais no custo de uma operação de R$ 10 milhões representa até R$ 200 mil por ano de diferença financeira sobre o saldo integralmente utilizado. Em uma operação de R$ 50 milhões, a diferença chegaria a R$ 1 milhão.

A tendência, segundo ele, é de que empresas com geração de caixa, garantias e estrutura financeira mais organizada sejam as primeiras a aproveitar uma eventual redução dos juros.

A sócia da Finscale, Letícia Moschioni, acrescenta que a melhora do ambiente financeiro não depende apenas de crédito mais barato. A eficiência no uso do capital de giro também pode liberar recursos para investimentos. “Minha estimativa seria de Selic entre 11,25% e 11,75% no fim de 2027, caso o cenário fiscal melhore depois das eleições”, afirmou.

CONGRESSO

O papel do Congresso aparece como uma das principais variáveis para transformar a reação positiva do mercado em uma mudança estrutural nas condições financeiras.

O CEO da Asset, Gustavo Assis, afirma que o primeiro turno, isoladamente, ainda não é suficiente para alterar sua projeção de Selic. Para ele, o Banco Central continuará olhando para inflação, expectativas, câmbio, atividade econômica e, principalmente, para a política fiscal a partir de 2027.

O que já mudou, segundo o especialista, foi a possibilidade de alteração da curva de juros.

“Se as próximas sinalizações apontarem para maior previsibilidade fiscal e uma trajetória mais sustentável da dívida, o mercado pode começar a reduzir o prêmio de risco antes mesmo de qualquer mudança efetiva na Selic”.

Assis pondera, porém, que a nova composição do Congresso não garante automaticamente uma agenda de ajuste fiscal. “Uma coisa é apresentar uma agenda fiscal; outra é conseguir transformá-la em medidas aprovadas pelo Congresso”, disse.

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 3017, segunda-feira (05/10): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

06/10/2026 08h43

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3017 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 5 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 14 apostas ganhadoras (R$ 6.107,97)
  • 4 acertos - 765 apostas ganhadoras (R$ 127,74)
  • 3 acertos - 15.540 apostas ganhadoras (R$ 3,14)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 12 apostas ganhadoras (R$ 6.413,36)
  • 4 acertos - 828 apostas ganhadoras (R$ 118,02)
  • 3 acertos - 15.318 apostas ganhadoras (R$ 3,18)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 3017 são:

Primeiro sorteio: 37 - 38 - 20 - 22 - 05 - 06

Segundo sorteio: 08 - 20 - 42 - 31 - 48 - 05

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 3018

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 8 de outubro, a partir das 21 horas, pelo concurso 3018. O valor da premiação está estimado em R$ 7,1 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2984, segunda-feira (05/10): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

06/10/2026 08h42

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2984 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 5 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 7 apostas ganhadoras (R$ 41.640,48)
  • 18 acertos - 75 apostas ganhadoras (R$ 2.429,03)
  • 17 acertos - 676 apostas ganhadoras (R$ 269,49)
  • 16 acertos - 3924 apostas ganhadoras (R$ 46,42)
  • 15 acertos - 17502 apostas ganhadoras (R$ 10,40)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2984 são:

  •    28 - 73 - 82 - 68 - 22 - 76 - 90 - 03 - 79 - 05 - 12 - 20 - 23 - 70 - 25 - 41 - 26 - 06 - 86 - 53

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2985

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 7 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2985. O valor da premiação está estimado em R$ 9,3 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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