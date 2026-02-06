Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Economia

Ministro da Argentina diz que país busca maior flexibilidade no Mercosul

O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno, afirmou nesta sexta-feira, 6, que a aprovação de um dos integrantes do Mercosul permite a ativação provisória do tratado para este país

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

06/02/2026 - 19h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno, afirmou nesta sexta-feira, 6, que quando o país aprovar o projeto para o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, a medida poderá "ser ativa", e que "à medida que outros países fizerem o mesmo, eles serão adicionados" ao acordo. Em coletiva de imprensa, ele indicou que a aprovação de um dos integrantes do Mercosul permite a ativação provisória do tratado para este país, o que a Argentina espera fazer ao enviar a medida à Câmara dos Deputados.

"Está claro que a Argentina, decididamente, busca maior flexibilidade dentro do Mercosul. Por diferentes razões, o acordo com a União Europeia demorou mais de 25 anos para ser assinado. Com os Estados Unidos, demorou um pouco mais de um ano Nós não temos tempo a perder", afirmou o ministro.

Quirno enfatizou que o acordo sobre "minerais críticos" com os Estados Unidos dá "maior previsibilidade" às empresas "que já são as principais investidoras" na Argentina. No entanto, indicou que "isso não implica que a China não possa participar"

O porta-voz presidencial Manuel Ardoni celebrou o acordo com os Estados Unidos na ocasião. "É para todas as 24 províncias argentinas e seus 47 milhões de cidadãos."

Segundo ele, a medida "implica um novo e enorme mercado para as empresas" e "poderia quintuplicar suas exportações de carne", além de "consolidar a liderança regional".

Adorni afirmou que a medida elimina tarifas recíprocas para 1675 produtos. "A Argentina está mostrando à América Latina que o caminho é o capitalismo e o livre comércio, não o estatismo", concluiu.
 

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3606, quinta-feira (05/02): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

06/02/2026 08h30

Compartilhar
Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3606 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 7 apostas ganhadoras, (R$ 620.329,13)
  • 14 acertos - 746 apostas ganhadoras, (R$ 1.149,25)
  • 13 acertos - 17509 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 177605 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 888754 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3606 são:

  • 20 - 14 - 06 - 17 - 19 - 24 - 11 - 02 - 12 - 09 - 21 - 15 - 23 - 03 - 07

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3610

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 6 de fevereiro a partir das 20 horas, pelo concurso 3610. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1173, quinta-feira (05/02): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

06/02/2026 08h28

Compartilhar
Confira o resultado da Dia de Sorte

Confira o resultado da Dia de Sorte Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1173 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,6 milhão.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 76 apostas ganhadoras, (R$ 1.878,49)
  • 5 acertos - 2.657 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 29.313 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Novembro - 91.863 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1173 são:

  • 08 - 19 - 26 - 24 - 13 - 22 - 06
  • Mês da sorte: 11 - novembro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1174

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 5 de fevereiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 1174. O valor da premiação está estimado em R$ 1,9 milhão.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3606, quinta-feira (05/02)
loteria

/ 23 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3606, quinta-feira (05/02)

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3605, de quarta-feira (04/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3605, de quarta-feira (04/02): veja o rateio

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2968, terça-feira (03/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2968, terça-feira (03/02): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3606, quinta-feira (05/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 10 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3606, quinta-feira (05/02): veja o rateio

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6946, quinta-feira (05/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 10 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6946, quinta-feira (05/02): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 12 horas

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
Cobrança judicial e Execução
Exclusivo para Assinantes

/ 29/01/2026

Cobrança judicial e Execução
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 semanas

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional