Economia

ESCOAMENTO

Movimentação de cargas na hidrovia do Rio Paraguai quase triplica em 2025

Minério de ferro está na liderança na mercadoria transportada do País e cenário é semelhante para MS

Rodolfo César, de Corumbá

02/03/2026 - 08h00
O minério de ferro fechou o 16º ano seguido como a principal mercadoria exportada por peso bruto, conforme balanço divulgado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) neste mês.

A movimentação portuária em Mato Grosso do Sul traduziu esse contexto nacional e o minério de ferro extraído de Corumbá representou 92% do total transportado, equivalente a 8,8 milhões de toneladas. A movimentação portuária no Estado segue em crescimento, 185,05% em relação a 2024.

Esses indicadores foram registrados mesmo com resistências encontradas na estrutura da navegação da Hidrovia Paraguai.

Ainda com pontos que dificultaram o transporte de cargas ao longo de todo o ano, o crescimento registrado pela Antaq é o maior em cinco anos de dados disponibilizados para pesquisa no Painel Estatístico Aquaviário.

Como o modal aquaviário vem mostrando aumento de carga transportada de forma geral, o diretor-geral da Antaq, Frederico Dias, pontuou que o modelo estatístico disponível atualmente vem ajudando a fortalecer políticas públicas.

“É mais um recorde no setor aquaviário. Não se trata de um bom momento pontual, mas de uma trajetória de crescimento do setor, que reflete a maturidade institucional do País e da atuação da Antaq. Ao divulgar esses números, a Agência reforça seu papel técnico de fornecer informações úteis e confiáveis para que o setor privado possa planejar e tomar as melhores decisões”, defendeu Dias.

A agência está envolvida diretamente no processo para viabilizar a concessão da hidrovia Paraguai, em conjunto com o Ministério dos Portos e Aeroportos.

Atualmente, essa análise da primeira concessão de hidrovia do Brasil está tramitando no Tribunal de Contas da União (TCU), com suspensão de análise em curso por tempo indeterminado. A proposta desse projeto é garantir um calado operacional de 3 metros em períodos de cheia, enquanto na estiagem ficaria em 2 metros.

O nível de 1,5 m é considerado o mínimo no Rio Paraguai para operacionalização comercial. Na região de Corumbá, esse nível enfrenta diferentes desafios para ser mantido em períodos que podem ir entre setembro a fevereiro. Neste ano, por exemplo, o nível da régua na Marinha, em Ladário, esteve em 1,1 m na terça-feira.

Justamente por conta da escalada de crescimento na movimentação de cabotagem, e isso inclui o transporte aquaviário em Mato Grosso do Sul, e perspectiva de continuidade nesse aumento, o governo federal confirmou em fevereiro que vai antecipar o pedido de licenciamento ambiental no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) para tentar sinalizar à iniciativa privada que está empenhada em ampliar o uso na movimentação em torno de um corredor logístico.

“Antecipação do licenciamento ambiental da hidrovia do Rio Paraguai perante o Ibama é uma medida para dar previsibilidade ao projeto e reduzir riscos do leilão ao mesmo tempo no cenário internacional, especialmente com o avanço do acordo entre Mercosul e União Europeia. Isso reforça a importância dessa hidrovia como corredor logístico competitivo, capaz de absorver um aumento relevante no fluxo de cargas com menor custo e menor impacto ambiental”, sugeriu o secretário Nacional de Hidrovias e Navegação do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), Otto Luiz Burlier, em entrevista concedida ao site especializado BE News, no dia 10 de fevereiro.

TRANSPORTE

Em janeiro deste ano, o Uruguai destacou o volume transportado de minério de ferro com origem em Corumbá e transportado pela LHG Mining, mineradora que pertence aos irmãos Joesley e Wesley Batista e que opera no Pantanal.

Dados parciais do país vizinho mostraram que 6,654 milhões de toneladas já tinham sido movimentados em 2025, nos terminais Navios South American Logistics, em Nueva Palmira e Punta del Arenal. O porto Punta de Arenal fica no quilômetro 27 do Rio Uruguai e também é operado pela LHG Mining.

Desse total exportado via Uruguai, 80% da carga foi endereçada para a Ásia, principalmente na China. Também houve destinos para a Europa, informou o site especializado em exportação Altamar News.

Clima agro

Previsão de trimestre quente e seco pode impactar produção agrícola no Estado

A previsão climática até o mês de maio indica temperaturas acima da média histórica em MS e chuvas irregulares

01/03/2026 10h00

Chuvas irregulares e calorão podem impactar safra de soja e milho

Chuvas irregulares e calorão podem impactar safra de soja e milho FOTO: Paulo Ribas/Correio do Estado

Mato Grosso do Sul deve passar pelo próximo trimestre com chuvas irregulares e temperaturas acima da média histórica. Essa condição, além de trazer riscos à saúde devido a variação de temperatura, acende alerta para o setor agropecuário, podendo impactar a produção agrícola. 

A tendência climática para os meses de março, abril e maio de 2026 aponta para volumes de chuva abaixo do normal em grande parte do Estado e altas temperaturas, segundo a previsão meteorológica divulgada pelo Centro de Monitoramento de Tempo e Clima (Cemtec). 

Historicamente, o trimestre registra entre 200 e 400 milímetros de chuva na maior parte do território sul-mato-grossense, podendo chegar a até 500 milímetros nas regiões sul e sudoeste. Neste ano, porém, a tendência predominante é de volumes inferiores à média e com distribuição irregular, aumentando o risco de períodos secos prolongados. 

A redução das chuvas deve vir acompanhada de temperaturas próximas ou ligeiramente acima da média histórica, que, normalmente, varia entre 22ºC e 26ºC. 

A combinação de calor e déficit hídrico pode prejudicar o desenvolvimento das lavouras e reduzir os níveis de rios e reservatórios. 

Impactos no campo

A irregularidade das chuvas é um ponto que pode causar preocupação aos produtores rurais de Mato Grosso do Sul, já que o cenário pode provocar desenvolvimento desigual das lavouras e até perda em algumas regiões. 

Segundo a Aprosoja/MS, o trimestre de março a maio corresponde à fase final da colheita de soja em diversas regiões do Estado, além do avanço da segunda safra de milho. 

“A irregularidade das chuvas exige atenção redobrada dos produtores, principalmente quanto ao manejo, planejamento de colheita e condições de tráfego nas estradas rurais. Temperaturas mais elevadas também podem influenciar o desenvolvimento das lavouras e aumentar a demanda hídrica das culturas, fator que deve ser acompanhado de perto pelos produtores”, aponta o assessor técnico da Aprosoja/MS, Flavio Aguena.

A variação no regime de chuvas dificulta o planejamento agrícola e pode comprometer a produtividade, principalmente nas lavouras que dependem de precipitações regulares para completar o ciclo de desenvolvimento. 

Outro risco é para as culturas de inverno, que podem ser diretamente afetadas pela menor quantidade de água no solo. De acordo com o Cemtec, a previsão meteorológica indica que o déficit hídrico pode comprometer o desenvolvimento dessas culturas caso o padrão previsto de chuva abaixo da média se confirme. 

Impactos gerais

A agricultura não é a única a ser afetada com as condições esperadas. O trimestre mais quente e seco tende a elevar a demanda por energia elétrica e aumentar o risco de queimadas, especialmente em períodos de baixa umidade do ar. 

Além disso, há a possibilidade de efeitos sobre a saúde pública, com o aumento de chance de doenças respiratórias associadas ao tempo seco. 

Alguns cuidados indicados para os efeitos da baixa umidade do ar separados pelo Correio do Estado são:

  • Mantenha uma alimentação sustentável e nutritiva, optando por alimentos frescos, sustentáveis e saudáveis;
  • Mantenha o corpo hidratado, mesmo quando não sentir sede;
  • Pratique exercícios regularmente, eles ajudam a fortalecer a resiliência do corpo, mas evite horários mais pesados, como as 10h às 16h;
  • Proteja-se contra os efeitos dos raios UV, evitando exposição exagerada ao sol;
  • Cuide do bem-estar mental através de práticas que auxiliem o gerenciamento da ansiedade e da depressão, como ioga, meditação e atividades físicas.
  • Mantenha um pano ou toalha molhada em ambientes fechados para aliviar a sensação de seca;
  • Se possível, abuse do uso de umidificadores do ar, com ou sem essências auxiliadoras do tratamento nasal.

Sorteio

Mega-Sena acumula e apostadores de MS levam até R$ 12 mil na quadra

Ao todo, 133 apostas de MS acertaram quatro dezenas sorteadas

01/03/2026 08h00

Apostadores acertaram quatro dezenas e levaram o prêmio mínimo

Apostadores acertaram quatro dezenas e levaram o prêmio mínimo FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

O prêmio da Mega-Sena estimado em R$ 145 milhões acumulou para R$ 160 milhões por não haver acertadores das seis dezenas sorteadas. No entanto, 133 apostadores de MS acertaram quatro dezenas, levando o prêmio da quadra para casa. 

O valor da quadra por acertador foi de R$ 859,23, mas alguns sortudos que apostaram em bolão e levaram prêmios de R$ 5,5 mil e R$ 2,5 mil. Um sortudo de Dourados ganhou R$12.888,45. 

Os ganhadores são dos municípios de Amambai, Bandeirantes, Batayporã, Bela Vista, Campo Grande, Caracol, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Corumbá, Costa Rica, Deodápolis, Dourados, Fátima do Sul, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Sete Quedas, Sidrolândia e Três Lagoas. 

Os apostadores sul-mato-grossenses fazem parte dos 9.449 que levaram os prêmios da quadra da Mega. Outros 129 acertaram a quina e levaram R$ 38.181,97 para casa. 

Para retirar o prêmio, os ganhadores devem se dirigir a uma agência da CAIXA com documento de identificação e recibo do pagamento da aposta. 

Confira os números sorteados na Mega-Sena de ontem:

Os números da Mega-Sena 2978 são:

  • 06 - 13 - 50 - 09 - 42 - 20

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2979

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 3 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 2979. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

