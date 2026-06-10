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Etanol de Milho

MS libera usina bilionária de etanol que deve gerar 2 mil empregos

Licença ambiental liberada pelo Imasul permite início das obras da primeira unidade da Atvos voltada ao processamento de milho; investimento supera R$ 1 bilhão em Nova Alvorada do Sul

Welyson Lucas

10/06/2026 - 17h56
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A instalação da primeira unidade de etanol de milho da Atvos em Mato Grosso do Sul avançou mais uma etapa nesta terça-feira (10). O Governo do Estado entregou a licença de instalação do empreendimento, documento que autoriza o início das obras da nova planta industrial em Nova Alvorada do Sul.

O projeto prevê investimento superior a R$ 1 bilhão e a geração de cerca de 2 mil empregos durante a fase de construção. A licença foi entregue pelo governador Eduardo Riedel e representa a etapa que autoriza o início da implantação da nova planta industrial.

Emitido pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), o documento foi elaborado com base nos estudos ambientais e de engenharia necessários para a viabilização do projeto e permite o avanço para a fase de construção do empreendimento.

A nova unidade será integrada ao complexo industrial Santa Luzia, já operado pela companhia no município. A estrutura marcará a entrada da Atvos na produção de etanol a partir do milho, ampliando o portfólio da empresa, atualmente concentrado na cana-de-açúcar e em outras soluções ligadas à bioenergia.

Durante a cerimônia de entrega da licença, o governador destacou que o projeto reforça a posição de Mato Grosso do Sul como um dos principais polos nacionais de energia limpa e produção de biocombustíveis.

Segundo Riedel, a combinação entre segurança jurídica, ambiente favorável aos investimentos e demanda crescente por fontes renováveis de energia tem contribuído para atrair novos empreendimentos ao Estado.

O governador ressaltou ainda que iniciativas desse porte impulsionam a geração de empregos, elevam a renda da população e fortalecem o desenvolvimento regional.

A estratégia do Mato Grosso do Sul tem funcionado para atrair investimentos lastreado nessa boa relação e confiança construídos com o setor privado, e numa demanda global de energia limpa. Isso significa emprego, renda, desenvolvimento para as pessoas, quando associada a educação, nível médio salarial mais alto. A Atvos faz um investimento importante numa nova planta de etanol de milho, dentro do complexo que eles já têm da planta de bioenergia de cana-de-açúcar junto com biometano”, destacou Riedel.

Nova frente de crescimento

A implantação da unidade faz parte da estratégia de diversificação da Atvos, que passa a apostar também no milho como matéria-prima para a produção de combustíveis renováveis.

A empresa avalia que a cultura agrícola se consolidou como um novo vetor de crescimento para o setor, complementando a produção tradicional baseada na cana-de-açúcar.

Além do etanol, a planta estará integrada a outras rotas renováveis já desenvolvidas pela companhia, como a produção de biometano, fortalecendo uma estratégia baseada na integração de diferentes fontes de bioenergia.

De acordo com o vice-presidente de Operações da Atvos, Wilson Lucena, o empreendimento ampliará significativamente a capacidade produtiva da empresa no Estado.

Ele informou que, após a entrada em operação da nova unidade, a produção deverá crescer aproximadamente 50%, transformando o complexo industrial em uma plataforma integrada de bioenergia, reunindo produção de etanol de milho, etanol de cana, biometano e outros derivados.

Impacto econômico

Além do volume de investimentos, a expectativa é de forte impacto econômico durante a construção da unidade. A empresa estima a criação de aproximadamente 2 mil empregos diretos ao longo das obras, movimentando setores como construção civil, transporte, comércio e serviços.

Segundo a companhia, os trabalhos devem começar no segundo semestre deste ano. O cronograma prevê um período de construção entre 18 e 24 meses até o início da operação comercial.

A geração de empregos e o aumento da atividade econômica também devem beneficiar municípios vizinhos, fortalecendo a cadeia produtiva regional ligada ao agronegócio e à indústria de biocombustíveis.

Capacidade de produção

Quando estiver em funcionamento, a nova planta terá capacidade para processar cerca de 642 mil toneladas de milho por ano.

A estimativa é produzir anualmente 273 mil metros cúbicos de etanol, além de 183 mil toneladas de grãos secos de destilaria (DDG), coproduto utilizado na nutrição animal devido ao seu alto teor proteico.

O empreendimento também deverá produzir aproximadamente 13 mil toneladas de óleo de milho por ano, produto com aplicação tanto na indústria alimentícia quanto na fabricação de biocombustíveis.

Com a nova unidade, Mato Grosso do Sul amplia sua participação no mercado nacional de energias renováveis e reforça a diversificação da matriz bioenergética estadual, impulsionada pelo crescimento simultâneo das cadeias da cana-de-açúcar, do milho e do biometano.

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2401, terça-feira (09/06): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/06/2026 08h24

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Confira o rateio da timemania

Confira o rateio da timemania Foto: Reprodução

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2401 da Timemania na noite desta terça-feira, 9 de junho de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 34 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 34.187.113,80)
  • 6 acertos - 9 apostas ganhadoras, (R$ 37.190,32)
  • 5 acertos  - 324 apostas ganhadoras, (R$ 1.475,80)
  • 4 acertos - 5.919 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 54.296 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

  • SAMP CORREA /MA - 15.043 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2401 são:

  •  01 - 40 - 08 - 10 - 50 - 63 - 38 
  • Time do Coração: 66 - Sampaio Corrêa (MA)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2405

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 11 de junho, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2405. O valor da premiação está estimado em R$ 300 mil.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7046, terça-feira (09/06): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/06/2026 08h23

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7046 da Quina na noite desta terça-feira, 9 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 40 apostas ganhadoras, (R$ 13.162,76)
  • 3 acertos -3.493 apostas ganhadoras, (R$ 143,55)
  • 2 acertos - 98.929 apostas ganhadoras, (R$ 5,06)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7046 são:

  • 37 - 02 - 68 - 12 - 76

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7055

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 10 de maio, a partir das 21 horas, pelo concurso 7055. O valor da premiação está estimado em R$ 10 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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