MS começa 2025 com alta de 122% na exportação de celulose

As exportações de celulose de Mato Grosso do Sul em janeiro deste ano aumentaram em 122% na comparação com igual período do ano passado, saltando e 329 mil toneladas para 731 mil toneladas em um único mês, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (10) pelo Governo do Estado.

Se for levado em consideração o faturamento, o crescimento foi ainda maior, chegando a 186,6%. Em janeiro de 2024 a exportação de celulose rendeu US$ 137,5 milhões. Agora, conforme os dados da Carta da Conjuntura, o faturamento da Suzano e da Eldorado chegou a US$ 394,1 milhões.

No ano passado, cada tonelada de celulose exportada significou a entrada de 417 dólares. Neste ano, a cotação está 29% maior o preço da tonelada está em 539 dólares.

Uma das explicações para o aumento no volume exportado é a ativação da fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo, em julho do ano passado, e que está chegando perto de sua capacidade máxima de produção, que é da ordem de 215 mil toneladas por mês.

Por conta deste grande volume, a celulose representou, em janeiro, 53,3% de tudo o que Mato Grosso do Sul faturou oficialmente com as exportações, que somaram 739,48 milhões de dólares. Este volume é apenas 0,9% maior que o faturamento de janeiro do ano passado, quando as exportações renderam 732,7 milhões de dólares.

Apesar da disparada nas vendas de celulose, o desempenho das vendas externas de Mato Grosso do Sul não foi melhor por conta da forte queda nas exportações de soja no começo do ano, de 88,7%. Em janeiro do ano passado a venda de soja rendeu 144,3 milhões de dólares, ante 16,3 milhões no primeiro mês deste ano.

E não foi somente no primeiro mês de 2025 que as vendas de soja tiveram desempenho insatisfatório. Ao longo de todo o ano passado o Estado registrou recuo de 28% nas vendas na comparação com 2023 no que se refere a faturamento. As vendas caíram de 3,96 milhões de dólares para 2,85 milhões

No caso das exportações de milho, o tombo no começo do ano foi parecido, recuando 87,7%. De um faturamento de 100,7 milhões de dólares o Estado recuou para apenas 12,3 milhões. Assim com no caso da soja, as vendas externas tiveram queda de 78% no ano inteiro de 2024, passando de um faturamento de 969 milhões de dólares para apenas 211 milhões.

E, por conta dos recuos na venda de grãos e de minérios, o Estado fechou 2024 com recuo de 6% na comparação com o ano anterior. Em 2023 as vendas somaram 10,61 bilhões de dólares, ante 9,96 bilhões no ano passado.

Além da celulose, um dos poucos produtos com melhora nas vendas externas de janeiro foram as carnes bovina e de aves. A carne bovina teve um rendimento 17,8% melhor, passando de 87 milhões de dólares para 102 milhões.

DESTINOS

E em meio à polêmica das taxas que estão sendo criados pelo governo dos Estados Unidos, os exportadores de Mato Grosso do Sul tem poucos motivos para se preocupar. Do total das vendas externas feitas no ano passado, apenas 6,7% dos produtos foram para o país comandado por Donald Trump. Em janeiro, este percentual caiu para 4,9%.

Enquanto isso, a China foi destino de 45,4% das vendas externas no ano passado. É para o país asiático que vai a maior parte da celulose, da soja, dos minérios e até das carnes.