MS conquista status internacional de área livre de febre aftosa

A pecuária de Mato Grosso do Sul pode comemorar a conquista do certificado internacional de área livre de febre aftosa, que será formalizada na próxima semana durante a 92ª Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), em Paris, na França.

O titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semadesc), Jaime Verruck, afirmou em entrevista ao Correio do Estado que, com essa conquista do terceiro status de zona livre de aftosa, o país alcança um novo patamar.

“O maior benefício é erradicar uma doença. Passamos a não ter mais o vírus no rebanho sul-mato-grossense e em várias outras regiões brasileiras. Esse é o primeiro ponto crucial. O segundo é a abertura de novos mercados”, comemorou Verruck.

Verruck disse que, para alcançar esse patamar sanitário, houve um planejamento no qual Mato Grosso do Sul esteve, inicialmente, no status de zona livre de febre aftosa com vacinação.

Ao longo de oito anos, foi implementado o Plano Estratégico Estadual de Erradicação da Febre Aftosa, tanto em nível estadual quanto federal.

“E, dentro do plano estadual, nós tínhamos toda uma avaliação de auditoria feita pelos técnicos do Ministério, na qual foi necessário realizar uma série de investimentos: concurso público, contratação de veterinários, implantação de sistemas de tecnologia e monitoramento. Criamos uma sala de situação dentro da IAGRO para monitorar todo o trânsito de animais em Mato Grosso do Sul. Também precisávamos manter, naquele período, uma taxa de vacinação acima de 98% do rebanho total”, relembrou Verruck.

O resultado foi alcançado com base em planejamento que englobou:

a criação de unidades móveis;

atenção às fronteiras.

O monitoramento das fronteiras foi realizado em parceria com a Defesa Sanitária do Paraguai, com o objetivo de fiscalizar o fluxo de animais durante o período em que a pecuária ainda era considerada livre de febre aftosa com vacinação.

Como o Estado cumpriu uma série de medidas rigorosas, tanto Mato Grosso do Sul quanto o Brasil alcançaram o status sanitário vigente: livre de febre aftosa sem vacinação.

“Nesse período, deixa-se de vacinar e é feita toda a avaliação para detectar a presença do vírus. Realiza-se a coleta de sangue de animais, foram mais de 8 mil amostras do rebanho, para verificar se o vírus ainda circula. Novamente, passa-se por uma auditoria chamada QualiSAL. Dentro dessa estrutura, é feita uma avaliação para que se possa atingir esse novo status sanitário”, explicou Verruck.

Livre de Febre Aftosa



Além da erradicação da doença, uma vitória para o agronegócio brasileiro no setor da pecuária, Verruck destacou que a certificação internacional proporcionará a abertura de novos mercados.

“Existem mercados mais sofisticados não só para a bovinocultura, mas também para a suinocultura. Por exemplo, hoje não conseguimos exportar carne suína para o Japão por conta de restrições sanitárias. Apenas Santa Catarina, que é livre de febre aftosa, consegue. Então, com esse novo status, também atingiremos esses mercados”, disse Verruck. E completou:

“Nossa perspectiva, com a erradicação dessa enfermidade, é conquistar mercados mais exigentes. Isso beneficia a indústria frigorífica — tanto de bovinos quanto de suínos — e também melhora a situação do produtor, permitindo avanços importantes.”

O secretário apontou que se trata de um marco histórico na gestão sanitária brasileira, com impactos positivos não apenas para Mato Grosso do Sul, mas também para outras cadeias de produção, tanto na bovinocultura quanto na suinocultura.

