Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

SEBRAE/MS

'MS Empreende Mais' reforça apoio à gestão pública e aos pequenos negócios

Terceira edição do programa amplia parcerias e aposta no Cidade Empreendedora para fortalecer economias locais e melhorar o ambiente de negócios dentro do estado

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

02/02/2026 - 12h14
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A terceira edição do MS Empreende Mais foi lançada na manhã desta segunda-feira (2), na sede do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MS). A iniciativa, promovida em parceria entre o Governo do Estado e o Sebrae, tem como objetivo ampliar o debate sobre gestão pública eficiente e criar um ambiente cada vez mais favorável às micro e pequenas empresas que têm produção local e própria.

Um dos principais destaques do MS Empreende Mais é o programa Cidade Empreendedora, que atua diretamente nas administrações municipais para aprimorar modelos de gestão e governança. Segundo o governador, o programa vai além do apoio aos pequenos negócios e alcança a estrutura das prefeituras. “A Cidade Empreendedora entra nas prefeituras, orienta, discute com os servidores e avança em modelos de gestão favoráveis ao município”, explicou

Atualmente, os pequenos negócios representam cerca de 89% dos empreendimentos do Estado, somando mais de 380 mil micro e pequenas empresas, número considerado uma força econômica expressiva. “Desenvolver e estimular esse crescimento é fortalecer a base econômica de Mato Grosso do Sul”, ressaltou o governador durante a coletiva. A proposta é melhorar o ambiente de negócios a partir da base, respeitando as vocações e os desafios de cada município.

O convênio firmado entre o Governo do Estado e o Sebrae-MS permite a execução do programa Cidade Empreendedora, que iniciou um novo ciclo em julho de 2025 e hoje está presente em 36 municípios, incluindo cidades com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). “Viabilizamos, junto com o Sebrae, que até os oito municípios com menor IDH do Estado tivessem acesso ao programa”, pontuou o governador, ao destacar o caráter municipalista da iniciativa.

Durante a coletiva, o governador também destacou a importância da transação tributária, regulamentada pelo Estado no fim de 2025, como instrumento de apoio aos pequenos negócios. Segundo ele, a medida muda a lógica dos antigos programas de parcelamento. “Aprovamos a lei da transação tributária  que muda a lógica do Refis, que regulamentamos por decreto para os pequenos negócios. É um instrumento extremamente importante para o empresário que, em algum momento, teve dificuldade e pode procurar o Estado para regularizar sua situação”, afirmou.

O governador ressaltou que a proposta estimula a adimplência e evita que empresários aguardem novos programas de refinanciamento. “Essa lógica de esperar um Refis é perversa. A ideia é que, na dificuldade, o empreendedor procure o Estado e consiga ajustar sua situação”, completou.

Representando o setor produtivo, o presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae/MS, Maurício Koji destacou que o alinhamento entre iniciativa privada e poder público tem garantido resultados positivos ao Estado. “Esse ambiente criado pelo poder público faz com que Mato Grosso do Sul seja hoje um dos estados que mais recebem investimentos em indústria de transformação”.

Segundo ele, os pequenos negócios seguem como o principal motor da economia sul-mato-grossense. “São quase 90% do movimento empreendedor do Estado, graças à necessidade desses grandes investimentos, nós temos os pequenos empreendedores também podendo se movimentar para poder atender a essa demanda maior”, reforçou.

Para 2026, a expectativa é ampliar ainda mais o alcance das ações. O Sebrae projeta atender mais de 130 mil empresas, com foco na inovação e no uso de novas tecnologias. “A principal novidade é levar a inteligência artificial para dentro dos negócios e mostrar os resultados que temos alcançado dentro das prefeituras”, explicou o Diretor-superintendente do Sebrae, Cláudio George Mendonça.

O MS Empreende Mais se consolida como uma das principais plataformas de articulação entre Estado, municípios e setor produtivo, com foco na melhoria da gestão pública, no fortalecimento das economias locais e na geração de oportunidades por meio dos pequenos negócios.

LEVANTAMENTO

Produtos da cesta básica variam até 270% em Campo Grande, diz pesquisa

Batata inglesa e tomate salada são os produtos com maior diferença de preço a depender do supermercado

01/02/2026 17h30

Compartilhar
Cesta básica de Campo Grande tem variação de até 270% em produtos

Cesta básica de Campo Grande tem variação de até 270% em produtos Foto: Gerson Oliveira / Arquivo

Continue Lendo...

Apontada como uma das mais caras do País, os produtos da cesta básica em Campo Grande chegam a sofrer 269% de variação, segundo pesquisa da Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul (Procon-MS).

Ao todo, foram analisados 120 produtos nos segmentos de mercearia, hortifrúti, higiene pessoal, limpeza e alimentação, em 13 supermercados e atacados da Capital.

No levantamento, foi apontado que a batata inglesa é a que mais sofre com a diferença de preço, com 269,84%. O tubérculo foi encontrado por R$ 1,89 em um atacadista na região da Mata do Jacinto, enquanto em um supermercado do Aero Rancho o valor chegou a R$ 6,99.

Em seguida, aparece o tomate salada, com diferença de 261,04%, variando de R$ 2,49 a R$ 8,99 e preço médio de R$ 6,90.

Sobre produtos de higiene pessoal, o que mais sofre com a variação de preço é o creme dental de 90 gramas, com 226,13%. Já no segmento de limpeza a maior diferença fica com a esponja de aço (110,50%) e sabão em pó de 800 gramas (100,14%).

Entre os produtos de maior interesse da população, o óleo de soja teve diferença de apenas 2,57%, enquanto o pacote de arroz com cinco quilos apresentou preço médio de R$ 15,33 (com variação de até 100% a depender da marca), e o quilo do feijão, de R$ 7,20 (variação de até 80%).

Além dos citados na reportagem, a pesquisa também levantou preços de carne, café, sal, macarrão, entre outros. Confira os preços e produtos analisados no documento abaixo:

Assine o Correio do Estado

João Carlos Parkinson de Castro

"A data para a inauguração da Rota Bioceânica está em aberto"

Diplomata afirmou ao Correio do Estado que inauguração da rota depende da conclusão de acessos, áreas de controle e novos aportes de recursos

01/02/2026 15h00

Compartilhar
João Carlos Parkinson de Castro, diplomata do Ministério das Relações Exteriores

João Carlos Parkinson de Castro, diplomata do Ministério das Relações Exteriores Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Com a ponte que liga Porto Murtinho a Carmelo Peralta já ultrapassando 80% de execução e a expectativa crescente em torno da Rota Bioceânica (ou Corredor Rodoviário Bioceânico), o diplomata do Ministério das Relações Exteriores João Carlos Parkinson de Castro avalia que o cronograma oficial permanece em aberto. 

Em entrevista ao Correio do Estado, ele detalha os entraves estruturais e diplomáticos que ainda precisam ser superados, explica o papel do Brasil na governança do corredor e projeta os impactos econômicos imediatos para Mato Grosso do Sul, que pode deixar de ser apenas produtor de commodities para se consolidar como hub logístico estratégico.

Ministro, com a ponte da Rota Bioceânica 84% pronta, qual a perspectiva realista de início da operação plena do corredor entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile?

A data para a inauguração da Rota Bioceânica está, no momento, em aberto. O Itamaraty considera que isso só deve ocorrer em 2026 quando a ponte Porto Murtinho-Carmelo Peralta estiver totalmente construída, bem como seus dois acessos e a Área de Controle Integrado [ACI]. No momento, estima-se que a ponte esteja terminada em agosto e o acesso paraguaio, em outubro.

Do lado brasileiro, afora a restrição imposta pela legislação eleitoral, estão atrasados os trabalhos de construção do acesso e da Área de Controle Integrado. Como resultado de fortes chuvas e do atraso do Paraguai em reagir ao projeto brasileiro de ACI, os trabalhos sofreram descontinuidade. Ademais, no momento, os recursos financeiros disponibilizados não seriam suficientes para atender a todas as necessidades. Faz-se necessário que aporte adicional de recursos venha a ser realizado no curso do primeiro semestre.

Qual é o papel diplomático desempenhado pelo Brasil na consolidação dos acordos políticos e regulatórios que sustentam a Rota Bioceânica?

O Ministério das Relações Exteriores centralizou todo o trabalho de construção da governança do Corredor Rodoviário Bioceânico. Foi responsável pela elaboração e a negociação dos projetos de declaração presidencial, da Carta de Campo Grande [responsável pela criação da Rede Universitária] e pela articulação institucional que culminou na realização de reuniões regulares dos entes subnacionais.

Foi, igualmente, o órgão que formulou a nova proposta de governança para o corredor, ainda sob análise das chancelarias nacionais. No momento, cabe ao Ministério das Relações Exteriores exercer a presidência rotativa do corredor e coordenar todas as atividades desenvolvidas ao longo do ano.

O senhor tem afirmado que Mato Grosso do Sul é o maior beneficiado no curto prazo. Qual é o impacto econômico imediato que o Estado deve sentir quando a rota começar a operar de fato?

Mato Grosso do Sul sofrerá profundas transformações com o advento de uma nova alternativa logística. Deixará de ser visto como o “cotovelo do Brasil” para ser reconhecido como um importante hub logístico nacional e regional. O Estado não será apenas um relevante produtor de commodities, mas também exportador, importador e distribuidor de carga diversa. 

Como resultado, o setor de serviços receberá forte impulso dinamizador. Isso implica elevar o nível de capacitação da mão de obra, melhorar os serviços de internet e telefonia celular, fortalecer a segurança pública, ampliar e adequar a rede bancária, expandir a oferta hoteleira, construir novos portos secos e armazéns e desenvolver o comércio varejista e atacadista. Como resultado, surgirão novas oportunidades comerciais e de investimento.

Em 2024, o Brasil exportou US$ 37 bilhões para os países sul-americanos. Desse total, 52% das exportações se realizaram por rodovia. No mesmo ano, o Brasil importou US$ 30,7 bilhões do continente sul-americano. Cerca de 38% das importações ingressaram no território nacional por uma fronteira terrestre. Para as exportações e importações regionais, os postos fronteiriços mais utilizados foram São Borja (29%), Uruguaiana (27%) e Foz do Iguaçu (19%). Todos distantes de Mato Grosso do Sul.

Ocorre que, em 2024, os estados do Nordeste, a despeito da distância dos postos de fronteira do Sul, exportaram e importaram, por rodovia, para os países do continente sul-americano: Sergipe (40%), Ceará (37%), Paraíba (30%) e Rio Grande do Norte (20%). Com a abertura do corredor, esse volume de carga do Nordeste será redirecionado do Sul do País para o Centro-Oeste. Menor distância, menos tempo, fretes mais baixos e maior competitividade para o produto nacional. Ganham o produtor e o consumidor. 

Estudos mostram reduções significativas no tempo e no custo de transporte de cargas até os portos chilenos. Que setores de MS devem sentir primeiro esse ganho logístico?

Os setores que devem se beneficiar com a abertura do corredor são os que conseguirem “conteinerizar” a carga, a exemplo dos exportadores e importadores de proteína animal, café, frutas e legumes, cítricos, produtos lácteos, vinho e produtos eletrônicos.

É importante ressaltar que o corredor oferece vantagens, em termos de redução de tempo e custo, tanto para as operações de exportação como de importação, e a importação de componentes eletrônicos representa forte indutor para a criação de futuros polos industriais. Espero que o corredor contribua para a diversificação da matriz produtiva do Estado. 

Nesse sentido, cabe realizar alguns alertas: MS não dispõe de contêineres em número suficiente, armazéns estrategicamente localizados, caminhões com controle de temperatura, portos secos e despachantes aduaneiros. Esses gargalos serão progressivamente eliminados.

A Rota Bioceânica também tem sido apontada como um vetor para industrialização local. O senhor enxerga condições para que MS se torne um polo de transformação de commodities, atraindo indústrias que buscam saída para o Pacífico?

Não há a menor dúvida de que o corredor facilitará o ingresso de produtos e insumos com conteúdo tecnológico. Por exemplo, uma pequena e média empresa poderá se especializar na montagem de partes e peças de um drone ou na comercialização de produtos eletrônicos importados de Iquique, no Chile. A China, incluindo Hong Kong, e Taiwan são os principais fornecedores/importadores de mercadorias para Zofri, respondendo por cerca de 60% das compras de produtos importados, em particular nos setores de eletrônicos, vestuário, peças e equipamentos. 

Para incentivar e acelerar a diversificação produtiva, seria oportuno explorar a possibilidade de se instituir no Estado uma zona franca industrial, à semelhança da Zofri [em Iquique]. As vendas realizadas a partir da Zofri destinam-se ao Paraguai, à Bolívia, à Argentina e ao Chile. É pequena a presença de empresas brasileiras e baixo o fluxo de mercadorias destinadas ao mercado brasileiro. 

Há uma percepção de que a Rota Bioceânica pode reposicionar o Estado como centro logístico do Cone Sul. Que mudanças estruturais o senhor imagina para Campo Grande e para as cidades do eixo Porto Murtinho-Ponta Porã?

Mato Grosso do Sul tende a transformar-se em grande centro distribuidor de carga com alcance nacional e regional. Com uma população que não chega a 3 milhões de habitantes, o Estado, ao passar a estar fisicamente integrado ao Paraguai, à Argentina e ao Chile e, pelo corredor, ao grande mercado asiático, deixa de ser apenas um espaço produtor e um pequeno mercado. O corredor possibilita escalar a produção local, ampliar o mercado de consumo e fomentar o serviço de distribuição nacional de carga. 

Surgirão portos secos e novos armazéns, a ferrovia retomará sua devida importância, se expandirá o comércio de atacado e varejista, a oferta hoteleira se ampliará e ganhará maior sofisticação, o sistema bancário se expandirá e melhorará o serviço de comunicações e telefonia celular.

Cidades como Jardim, Sidrolândia e Dourados se tornarão nós logísticos, pois a carga será armazenada em pontos estratégicos intermediários e posteriormente movimentada para seu destino final.

Campo Grande e Ponta Porã serão polos estratégicos de conexão com o Norte e o Nordeste, por um lado, e com São Paulo, de outro. A revitalização da Malha Oeste e a efetiva internacionalização dos aeroportos agregarão capacidade logística a esses centros urbanos.

Sob a ótica diplomática, quais foram os principais entraves que o Brasil precisou superar, especialmente em relação às legislações aduaneiras e ambientais dos países vizinhos?

O maior deles diz respeito ao centralismo da Argentina, do Chile e do Paraguai. Como o Brasil é um Estado federal, com os estados desfrutando de ampla liberdade, foi possível avançar com um projeto de infraestrutura descentralizador.

No entanto, na Argentina, o Corredor Rodoviário Bioceânico sempre foi visto pelas autoridades de Buenos Aires como um risco de desvio de carga do complexo portuário portenho e uma diluição do poder central. As províncias de Salta e Jujuy, por sua vez, já veem hoje o corredor como excelente oportunidade para atrair investimentos e gerar novos fluxos de comércio e mais emprego.

A 5° Região Norte do Chile, embora também enfrente o centralismo de Santiago, tem demonstrado condições de reagir com autonomia às resistências impostas por Santiago ao corredor. Pela primeira vez, uma unidade administrativa regional [Tarapacá] logrou autorização para abrir um escritório de promoção comercial no exterior [em Campo Grande], quando, normalmente, cabe ao ProChile essa função.

Os departamentos do Boquerón e Alto Paraguai, em menor grau, também enfrentam alguma resistência por parte de Assunção. Não obstante, conseguem articular ações com alguma liberdade, a ponto de organizarem reuniões dos entes subnacionais.

Não posso deixar de ressaltar que a atuação dos funcionários diplomáticos paraguaios, embora cientes da importância estratégica do corredor para o país, é, por vezes, também contaminada por fatores externos que dominam o campo dos interesses diplomáticos, a exemplo da negociação do Anexo C do Tratado de Itaipu e a localização das Áreas de Controle Integrado – Presidente Franco x Porto Murtinho.

Existe um temor, especialmente no setor produtivo, de que os benefícios da rota se concentrem em poucos segmentos. O que o governo federal deve fazer para garantir que pequenos e médios produtores de MS também se integrem à nova dinâmica exportadora?

Esse temor tem forte fundamento. São poucas as empresas de comércio exterior registradas no Estado e ainda insuficientes as transportadoras de carga habilitadas pela ANTT [Agência Nacional de Transportes Terrestres] para a Argentina e o Chile.

A grande maioria das empresas de transporte de carga do Estado autorizadas pela ANTT podem levar mercadoria apenas para o Paraguai e a Bolívia. Com o corredor, é fundamental que o Sistema S dê apoio à formação de novas empresas e que capacite os jovens para que possam enfrentar o desafio da internacionalização e da competição econômica. Faz-se necessário reverter o deficit de descapacitação. 

Com o avanço do corredor, as pequenas e médias empresas e os jovens identificarão nichos de mercado para explorar economicamente. Recordo que Zofri oferece várias possibilidades, desde a implantação de processos produtivos com maior conteúdo tecnológico até a simples comercialização de produtos acabados importados da Ásia.

O senhor mencionou recentemente que a Rota Bioceânica é “uma mudança de paradigma para o Mercosul”. Como isso se traduz, na prática, para empresas e governos?

O corredor, como foi idealizado e vem sendo desenvolvido, cria um novo paradigma para a integração regional. A governança do corredor, ao contrário do Mercosul, valoriza os entes subnacionais e potencializa os interesses locais, incorpora o conhecimento acumulado e explora a capacidade acadêmica das universidades. Ademais, logra abordar temas como segurança, saúde, logística, integração aduaneira e turismo com uma visão pragmática e interessada em resultados concretos. A burocracia instituída é mínima, não havendo cargos eletivos ou remunerados. 

A gestão do corredor é essencialmente técnica, rotativa e orientada pelo interesse comum de superar os desafios decorrentes da construção do corredor. É o único projeto de infraestrutura que conta com duas declarações presidenciais e há 10 anos vem se reunindo regularmente, a despeito da instabilidade e da fragmentação política.

O ministro acredita que a rota pode reduzir a dependência dos portos do Sudeste? Como isso altera a geografia econômica do transporte brasileiro?

O corredor abre a possibilidade de a carga ser deslocada para um porto localizado no norte do Chile, com todas as vantagens que isso representa. Custos menores de praticagem, tarifas portuárias mais vantajosas, elevada frequência marítima para a Ásia e países sul-americanos, bem como ausência de dragagem dos canais de acesso e, portanto, possibilidade de usar grandes embarcações marítimas a custos menores [ganhos de escala]. No entanto, também se está trabalhando para viabilizar rotas marítimas diretas para alguns mercados asiáticos. A embarcação não faria escala. Sairia carregada do Chile e iria direto para seu destino. Menos tempo, seguro mais barato e fretes mais competitivos.

Perfil - João Carlos Parkinson de Castro

Economista e diplomata de carreira, reúne ampla experiência internacional e recebeu diversas condecorações civis e militares, como a Medalha do Pacificador, o Mérito Naval, no grau de comendador, e a Ordem ao Mérito do Chile. Também é cidadão sul-mato-grossense e doutor honoris causa pela UCDB.

No Itamaraty, integrou a delegação do Brasil na OMC e chefiou setores políticos e econômicos em embaixadas como Moscou, Lima, Paris e Dublin, além de representar o País em organismos multilaterais. Atualmente, é coordenador nacional dos Corredores Bioceânicos e chefe da Divisão de Integração de Infraestrutura do Ministério das Relações Exteriores.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2967, sábado (31/01); veja o rateio
loteria

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2967, sábado (31/01); veja o rateio

2

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2967, sábado (31/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2967, sábado (31/01)

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6942, sábado (31/01); veja o rateio
loteria

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6942, sábado (31/01); veja o rateio

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6942, sábado (31/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6942, sábado (31/01)

5

Campo Grande: Ministério Público apoia ação da OAB-MS contra aumento do IPTU
PARECER FAVORÁVEL

/ 1 dia

Campo Grande: Ministério Público apoia ação da OAB-MS contra aumento do IPTU

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
Cobrança judicial e Execução
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Cobrança judicial e Execução
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 23/01/2026

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 22/01/2026

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?