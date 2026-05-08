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MS mantém 6º melhor desempenho econômico do País, aponta relatório

Ranking mostra Mato Grosso do Sul entre os líderes nacionais em capital humano e inovação, enquanto desempenho em potencial de mercado derruba avanço do Estado no cenário nacional

Súzan Benites

Súzan Benites

08/05/2026 - 08h00
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Mato Grosso do Sul se manteve pelo segundo ano consecutivo no 6º lugar entre os estados com melhor desempenho econômico, de acordo com o “Ranking de Competitividade dos Estados 2026 – Eleições”, estudo realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), divulgado na quarta-feira.

O estudo analisa 33 indicadores, em quatro áreas: capital humano, infraestrutura, inovação e potencial de mercado.

Essa posição foi mantida mesmo com o Estado registrando crescimento de 1,52 pontos no escore (índice que mede a capacidade financeira) no ano passado, quando atingiu 51,84 pontos de um total de 100. Em 2024, a pontuação foi de 50,32.

Na primeira análise do instituto, em 2023, o índice totalizou 53,38 pontos, fazendo com que Mato Grosso do Sul ocupasse o 5º lugar no ranking à época. 

Esta pontuação de 2025 colocou o Estado atrás de Minas Gerais, com 52,11 pontos, na 5ª posição; Rio Grande do Sul, com 56,61; Paraná, com 57,37; Santa Catarina, com 63,15; e em primeiro lugar São Paulo, com 64,14 pontos. 

O estudo, que apresenta a trajetória das unidades da federação entre 2023 e 2025, destacou que “Minas Gerais subiu uma posição no ranking, para o 5º lugar, fazendo com que Mato Grosso do Sul caísse e permanecesse na 6ª posição (2024 e 2025).

A trajetória do top 10 da Economia indica estabilidade relativa no topo, com São Paulo preservando a liderança e Santa Catarina permanecendo entre os primeiros colocados ao longo de todo o triênio. Paraná fechou 2025 em uma posição mais alta do que no início do período, enquanto Rio Grande do Sul caiu uma posição”, informou o estudo. 

Para definir a posição do Estado no ranking, o CLP considerou que Mato Grosso do Sul manteve a 2ª posição nacional em Capital Humano nos três anos analisados mesmo com o score crescendo. Atingiu 67,73 em 2025, contra 66,58 em 2024, e 65,45 em 2023. Em primeiro lugar (nos três ciclos apreciados) está Santa Catarina, com score de 72,8 pontos. 

Já o crescimento neste quesito, entre 2024 e 2025, teve a nota média de 45,9, ocupando o 15º lugar no ranking nacional deste componente, que considera a evolução do Estado em relação a ele mesmo. 

No componente Infraestrutura, o incremento teve nota média de 44,33 pontos, representante a 16ª posição no ranking. Em Inovação, MS teve o 5º maior crescimento do País, atingindo nota média de 44,56.

Já o pilar Potencial de Mercado teve a nota mais baixa dos quatro componentes básicos usados como critério para definir a classificação. A média de aumento foi de 26,05 pontos, o que coloca o estado em 23 º lugar, quase um dos últimos colocados. 

CRESCIMENTO

O levantamento também apontou que o Estado teve o 16º maior crescimento do País em 2025, com nota média de crescimento econômico de 40,21.

Este parâmetro, diferentemente do ranking de posições, considera o avanço dos estados em relação a eles mesmos, indicando onde houve melhora nos quatro itens do conjunto de indicadores, esclarecendo que “observa-se que o maior dinamismo do período não ficou restrito aos estados tradicionalmente mais bem colocados em nível, mas se distribuiu sobretudo entre estados do Nordeste, com apoio relevante do Sudeste e do Centro-Oeste”.

Esta citação envolve a Bahia, a Paraíba e o Piauí, com média de 48,52, 48,48 e 47,48, respectivamente. Estas unidades da federação ocupam o 2º, 3º e 5º lugares no ranking de crescimento em 2025 no pilar economia.

De acordo com o CLP, o ranking do segmento econômico é uma ferramenta que tem objetivo de mensurar a capacidade dos entes federativos brasileiros em gerar bem-estar para a população.

Com base em dados oficiais, o ranking oferece um raio-X da gestão pública local a partir dos indicadores estruturados em quatro pilares: Capital Humano, Infraestrutura, Inovação e Potencial de Mercado.

Já o Ranking Geral, do qual o econômico faz parte, são utilizados 100 indicadores considerados fundamentais para a promoção da competitividade e melhoria da gestão pública dos Estados brasileiros, distribuídos em 10 pilares temáticos: infraestrutura, sustentabilidade social, segurança pública, educação, solidez fiscal, eficiência da máquina pública, capital humano, sustentabilidade ambiental, potencial de mercado e inovação.

O CLP explica em seu site que o estudo tem como objetivo principal alcançar um entendimento mais profundo e abrangente das 27 unidades da federação, trazendo para o público uma ferramenta simples e objetiva para pautar a atuação dos líderes públicos brasileiros na melhoria da competitividade e da gestão pública dos seus Estados.

Ao mesmo tempo, pode representar também uma ferramenta bastante útil para o setor privado balizar decisões de investimentos produtivos, ao estabelecer critérios de atratividade em bases relativas entre os Estados, de acordo com as especificidades de cada projeto de investimento.

Para definir a estrutura, composição e a metodologia de cálculo do Ranking, é usado “um amplo estudo da literatura acadêmica especializada, bem como da experiência nacional e internacional na confecção de rankings de competitividade”, ressalta a entidade.

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LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2388, quinta-feira (07/05): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

08/05/2026 08h38

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Confira o rateio da timemania

Confira o rateio da timemania Foto: Reprodução

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2388 da Timemania na noite desta quinta-feira, 7 de maio de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 24 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 47.909,85)
  • 5 acertos - 205 apostas ganhadoras, (R$ 1.669,33)
  • 4 acertos - 4.119 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 40.008 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

  • JUAZEIRENSE /BA - 8.091 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2388 são:

  • 46 - 39 - 36 - 27 - 23 - 05 - 71
  • Time do Coração: : 48 - Juazeirense (BA)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2390

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 9 de maio, a partir das 21 horas, pelo concurso 2390. O valor da premiação está esitmado em R$  24,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7019, quinta-feira (07/05): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados

08/05/2026 08h35

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7019 da Quina na noite desta quinta-feira, 7 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 41 apostas ganhadoras, (R$ 14.137,14)
  • 3 acertos - 3.978 apostas ganhadoras, (R$ 138,76)
  • 2 acertos - 111.443 apostas ganhadoras, (R$ 4,95)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7019 são:

  • 78 - 62 - 11 - 06 - 42 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7025

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 8 de maio, a partir das 20 horas, pelo concurso 7025. O valor da premiação está estimado em R$ 13 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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