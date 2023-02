MS retorna à 3ª posição de estado com menor taxa de desemprego do país, aponta IBGE

"DEVO, NÃO NEGO"

Empresa está situada no shopping desde 2013 e culpa desde a pandemia até crise econômica e do setor varejista para justificar seu pedido

Ideia do grupo Americanas é permanecer no shopping Bosque dos Ipês até 07/08/2028 Gerson Oliveira/ Correio do Estado

Em Mato Grosso do Sul, atualmente, a rede das Lojas Americanas deve quase R$ 30 milhões - para cerca de 49 empresas locais - e, em recuperação judicial, buscam agora reduzir R$ 8,5 mil do aluguel que paga pelo ponto no Shopping Bosque dos Ipês.

No último dia 10 a empresa protocolou petição junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, com a intenção não somente reduzir o aluguel, mas também prorrogar o contrato por mais cinco anos, apontam os advogados Marcelo Neumann Moreiras e Patrícia Shima.

Através do pedido, aproveitam contrato, a contar da data de inauguração do shopping (15/08/2013), para alegar a chamada "tempestividade", conceito do direito processual que qualifica como "oportuno" os atos processuais das partes dentro do prazo previsto, parte necessária para o mérito ser julgado.

Pelo contrato (de prazo de 10 anos), o aluguel mensal mínimo - inicialmente estipulado em R$ 21.422,20 -, gira atualmente na casa de R$ 23.564,42, mas a rede pede uma redução para R$ 15 mil ao mês, que chamam na petição de "extremamente possível e necessário".

Entre as justificativas para a redução, eles citam "a atual situação do cenário econômico nacional", culpando a pandemia de Covid-19; as crises no setor varejista e inflacionária, e até mesmo a queda do Produto Interno Bruto (PIB) e redução do consumo das famílias.

Vale destacar que a petição será analisada na 10ª Vara Cível de Campo Grande, pela juíza Sueli Garcia.

Situação complicada

Apurações apontam que, em Mato Grosso do Sul, o grupo "passou a perna" em fornecedores; indústrias de papel; provedor de internet; loja de móveis; empresa de transporte de valores e até distribuidora de alimentos.

Pela petição, a ideia do grupo Americanas, diante desse cenário complicado que vem enfrentando, é permanecer no shopping Bosque dos Ipês até 07/08/2028.

Importante frisar que, da recuperação judicial da Americanas, a lista de credores soma R$ 42,3 bilhões. Somente com débitos em bancos, o grupo deve aproximadamente R$ 19,5 bi.

Assine o Correio do Estado