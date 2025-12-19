Quatro municípios de MS estão entre os 100 maiores PIBs per capita do Brasil

Participação de MS no PIB nacional é de 0,39% - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O município de Selvíria, localizado a 397 quilômetros de Campo Grande, é o município sul-mato-grossense com maior índice de Produto Interno Bruto (PIB) per capita do Estado e é o único que faz parte do ranking dos 25 maiores PIBs por capita do Brasil.

Esse valor é gerado através da distribuição do valor global de todas as riquezas geradas no ano pelo número de habitantes.

Os números foram apresentados nesta sexta-feira (19) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) através dos dados do PIB dos municípios, do ano base de 2010, contemplando os anos de 2022 e 2023 e em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, as Secretarias Estaduais de Governo e a Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA).

Entre os municípios brasileiros, Selvíria ocupa a 15ª posição, com PIB per capita de R$ 330.535,28 e população estimada, em 2023, de 8.142 habitantes. No entanto, em 2022, o município ocupava a 12º posição.

25 municípios do Brasil com maior PIB per capita em 2023 / Fonte: IBGE

Quando ampliada a lista para os 100 municípios com maiores PIBs do País, o número cresce para quatro municípios de Mato Grosso do Sul:

Selvíria, na 15ª posição;

Paraíso das Águas, na 36ª posição, com PIB per capita de R$ 252.215,19 e população estimada de 5.510 habitantes, em 2023;

Jateí, com R$ 203.563,32 de PIB per capita e população estimada de 3.586 para 202, na 54ª posição; e

Laguna Carapã, com R$ 184.975,76 de PIB per capita e 6.799 de população estimada, ocupando a 64ª posição.

Além dos quatro municípios no ranking nacional, Ribas do Rio Pardo integrou a lista entre os cinco municípios de Mato Grosso do Sul com alto PIB per capita, chegando a R$ 144.850,38.

O elevado PIB per capita de Selvíria está associado ao fato de que a sede da usina hidrelétrica de Ilha Solteira está estabelecida no município.

Já nos municípios de Paraíso das Águas, Jateí e Laguna Carapã são grandes produtores agropecuários e com pouca densidade populacional, fazendo com que o PIB por pessoa se eleve.

Ribas do Rio Pardo apareceu na lista devido ao impacto da instalação da indústria de celulose da Suzano no ano de 2023.

O município deve ser reposicionado nos anos seguintes, já que no ano analisado, a indústria da Suzano não tinha entrado em atividade, e assim como os demais municípios da região, vem recebendo investimentos diretos ou indiretos das indústrias de celulose.

PIB

Mato Grosso do Sul registrou, para 2023, um PIB a preços concorrentes de R$ 184,4 bilhões, equivalente a 1,69% do PIB do Brasil e um aumento de 10,8% no registrado em 2022 (que foi de R$ 166,4 bi).

O Estado manteve sua posição como o 15º maior PIB do Brasil. Campo Grande ocupa a 34ª posição na lista dos municípios com maiores PIBs no País, de cerca de R$ 42,3 bilhões, representando uma participação de 0,39% no PIB nacional.

A lista dos 10 municípios de Mato Grosso do Sul com maior participação dentro do Estado são:

No ranking geral, entre os 30 municípios do Centro-Oeste com maiores PIBs, cinco são de Mato Grosso do Sul. Campo Grande ficou em 3º lugar, sendo superado por Brasília, que teve PIB de R$ 365,7 bilhões, e Goiânia, com PIB de R$ 75,8 bilhões.

Dourados ficou em 8º lugar, com PIB de R$ 20,3 bilhões, Três Lagoas ficou em 10ª posição, com PIB de R$ 14,8 bilhões, Ponta Porã, na 23ª posição, com PIB de R$ 6,1 bilhões e Maracajú, em 24º lugar, com R$ 5,9 bilhões.

"A combinação entre produção agropecuária, industrialização vinculada ao agronegócio e ampliação da infraestrutura foram fatores que sustentaram o dinamismo da economia e ampliaram as oportunidades de desenvolvimento nos municípios sul-mato-grossenses", afirmou o Governo do Estado.

Para o secretário da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, políticas de incentivos do Governo de MS atraiu novas empresas, contribuindo para a desconcentração das riquezas, favorecendo municípios de médio e pequeno portes, sem que nenhum tenha sofrido redução no valor nominal do PIB.

"Temos um espraiamento do crescimento da agropecuária, que impacta o PIB dos municípios das regiões de Dourados, Ponta Porã, Maracaju, e outro fator é o investimento agroindustrial que nós já tínhamos detectado no PIB do Estado, mas agora vamos olhar isso do ponto de vista territorial", observou Verruck.

No geral, Campo Grande, Dourados e Três Lagoas permaneceram como as maiores economias do Estado, concentrando uma parte significativa das riquezas. Ao mesmo tempo, Verruck explica que houve aumento da participação dos municípios de pequeno e médio porte.

"Isso demonstra maior dinamismo da economia na busca pela redução gradual da desigualdade com distribuição de oportunidades de negócios e empregos para todos", ressaltou o secretário.



