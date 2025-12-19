Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

IBGE

Quatro municípios de MS estão entre os 100 maiores PIBs per capita do Brasil

Selvíria ocupa o 15º lugar no ranking nacional de PIB per capita

Karina Varjão

Karina Varjão

19/12/2025 - 15h30
O município de Selvíria, localizado a 397 quilômetros de Campo Grande, é o município sul-mato-grossense com maior índice de Produto Interno Bruto (PIB) per capita do Estado e é o único que faz parte do ranking dos 25 maiores PIBs por capita do Brasil. 

Esse valor é gerado através da distribuição do valor global de todas as riquezas geradas no ano pelo número de habitantes.

Os números foram apresentados nesta sexta-feira (19) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) através dos dados do PIB dos municípios, do ano base de 2010, contemplando os anos de 2022 e 2023 e em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, as Secretarias Estaduais de Governo e a Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA).

Entre os municípios brasileiros, Selvíria ocupa a 15ª posição, com PIB per capita de R$ 330.535,28 e população estimada, em 2023, de 8.142 habitantes. No entanto, em 2022, o município ocupava a 12º posição. 

25 municípios do Brasil com maior PIB per capita em 2023 / Fonte: IBGE

Quando ampliada a lista para os 100 municípios com maiores PIBs do País, o número cresce para quatro municípios de Mato Grosso do Sul:

  • Selvíria, na 15ª posição;
  • Paraíso das Águas, na 36ª posição, com PIB per capita de R$ 252.215,19 e população estimada de 5.510 habitantes, em 2023;
  • Jateí, com R$ 203.563,32 de PIB per capita e população estimada de 3.586 para 202, na 54ª posição; e
  • Laguna Carapã, com R$ 184.975,76 de PIB per capita e 6.799 de população estimada, ocupando a 64ª posição. 

Além dos quatro municípios no ranking nacional, Ribas do Rio Pardo integrou a lista entre os cinco municípios de Mato Grosso do Sul com alto PIB per capita, chegando a R$ 144.850,38.

O elevado PIB per capita de Selvíria está associado ao fato de que a sede da usina hidrelétrica de Ilha Solteira está estabelecida no município. 

Já nos municípios de Paraíso das Águas, Jateí e Laguna Carapã são grandes produtores agropecuários e com pouca densidade populacional, fazendo com que o PIB por pessoa se eleve. 

Ribas do Rio Pardo apareceu na lista devido ao impacto da instalação da indústria de celulose da Suzano no ano de 2023.

O município deve ser reposicionado nos anos seguintes, já que no ano analisado, a indústria da Suzano não tinha entrado em atividade, e assim como os demais municípios da região, vem recebendo investimentos diretos ou indiretos das indústrias de celulose. 

PIB

Mato Grosso do Sul registrou, para 2023, um PIB a preços concorrentes de R$ 184,4 bilhões, equivalente a 1,69% do PIB do Brasil e um aumento de 10,8% no registrado em 2022 (que foi de R$ 166,4 bi). 

O Estado manteve sua posição como o 15º maior PIB do Brasil. Campo Grande ocupa a 34ª posição na lista dos municípios com maiores PIBs no País, de cerca de R$ 42,3 bilhões, representando uma participação de 0,39% no PIB nacional. 

A lista dos 10 municípios de Mato Grosso do Sul com maior participação dentro do Estado são: 

No ranking geral, entre os 30 municípios do Centro-Oeste com maiores PIBs, cinco são de Mato Grosso do Sul. Campo Grande ficou em 3º lugar, sendo superado por Brasília, que teve PIB de R$ 365,7 bilhões, e Goiânia, com PIB de R$ 75,8 bilhões. 

Dourados ficou em 8º lugar, com PIB de R$ 20,3 bilhões, Três Lagoas ficou em 10ª posição, com PIB de R$ 14,8 bilhões, Ponta Porã, na 23ª posição, com PIB de R$ 6,1 bilhões e Maracajú, em 24º lugar, com R$ 5,9 bilhões. 

"A combinação entre produção agropecuária, industrialização vinculada ao agronegócio e ampliação da infraestrutura foram fatores que sustentaram o dinamismo da economia e ampliaram as oportunidades de desenvolvimento nos municípios sul-mato-grossenses", afirmou o Governo do Estado. 

Para o secretário da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, políticas de incentivos do Governo de MS atraiu novas empresas, contribuindo para a desconcentração das riquezas, favorecendo municípios de médio e pequeno portes, sem que nenhum tenha sofrido redução no valor nominal do PIB. 

"Temos um espraiamento do crescimento da agropecuária, que impacta o PIB dos municípios das regiões de Dourados, Ponta Porã, Maracaju, e outro fator é o investimento agroindustrial que nós já tínhamos detectado no PIB do Estado, mas agora vamos olhar isso do ponto de vista territorial", observou Verruck.

No geral, Campo Grande, Dourados e Três Lagoas permaneceram como as maiores economias do Estado, concentrando uma parte significativa das riquezas. Ao mesmo tempo, Verruck explica que houve aumento da participação dos municípios de pequeno e médio porte. 

"Isso demonstra maior dinamismo da economia na busca pela redução gradual da desigualdade com distribuição de oportunidades de negócios e empregos para todos", ressaltou o secretário. 


 

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2333, quinta-feira (18/12): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

19/12/2025 08h30

Confira o rateio da Timemania

Confira o rateio da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2333 da Timemania na noite desta quinta-feira, 11 de dezembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 68 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 8 apostas ganhadoras, (R$ 63.699,51)
  • 5 acertos - 421 apostas ganhadoras, (R$ 1.729,20)
  • 4 acertos - 7.326 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 74.344 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração: BRAGANTINO /SP - 24.870 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2333 são:

  • 51 - 49 - 58 - 80 - 61 - 40 - 52
  • Time do Coração: Bragantino (SP) 

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2335

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 20 de dezembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2335. O valor da premiação está estimado em R$ 70 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1154, quinta-feira (18/12): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

19/12/2025 08h28

Confira o rateio do Dia de Sorte

Confira o rateio do Dia de Sorte Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1154 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 18 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,6 milhão. 

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 56 apostas ganhadoras, (R$ 2.578,82)
  • 5 acertos - 1.733 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 22.951 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte: Maio - 75.914 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1154 são:

  • 16 - 08 - 15 - 03 - 01 - 05 - 24
  • Mês da sorte: 05 - maio

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1155

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 20 de dezembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 1155. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

