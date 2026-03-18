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Economia

GREVE

Oito anos após maior greve de caminhoneiros do País, categoria ameaça nova paralisação

Caminhoneiros estão em reunião para decidir se paralisam atividades a partir de hoje, motivados pela alta do diesel

Karina Varjão

Karina Varjão

18/03/2026 - 14h30
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Em meio à alta do diesel em todo o País, o movimento para deflagrar uma nova greve de caminhoneiros ganhou força nos últimos dias. A última vez que a categoria parou foi há oito anos, motivada pelos mesmos percalços de agora. 

A paralisação atual estaria confirmada desde o final da tarde de ontem (17) mas recuou na manhã desta quarta-feira (18), quando a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística (CNTLL) decidiu se reunir com caminhoneiros de todos os portos do País no porto de Santos, em São Paulo, na tarde de hoje. 

A decisão, se haverá greve ou não, será anunciada após o resultado dessa reunião coletiva dos caminhoneiros autônomos. Em nota, a entidade afirmou que “estará ao lado dos trabalhadores, respeitando a decisão da maioria”. 

A movimentação é liderada pela Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, que afirmou que está em “estado de alerta”. 

“Estivemos em reunião no porto de Santos no dia 16 de março, e na ocasião, a maioria decidiu cruzar os braços. De fato, as condições que temos hoje, com os altos aumentos do combustível, não nos permite manter os transportes rodando. Depois dessa reunião de hoje, teremos tudo alinhado”, afirmou o presidente da Associação, Wallace Landim, o “Chorão”. 

Para o representante da Associação Nacional de Transportes Terrestres, José Roberto Stringarsci, a ANTT também irá apoiar a decisão dos caminhoneiros. 

“Nós somos à favor da categoria. O que a categoria decidir, com certeza estaremos apoiando. Nós não temos mais condições de rodar com todos esses reajustes, não tem como, as empresas não repassam os reajustes para nós, não tem mais como andar. Estamos em vários pontos do Brasil sem combustível, e em alguns estados brasileiros o valor já chegou a R$ 9. A grande maioria vai parar, vai dar início pelos portos brasileiros e estamos juntos e apoiando”, afirmou. 

Na última quinta-feira (12), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto presidencial zerando as alíquotas do PIS e do Confins sobre a importação e comercialização do diesel em caráter temporário (até o dia 31 de dezembro deste ano), justificada pela alta do petróleo causada pela guerra no Irã. 

Além disso, a própria Petrobrás reajustou o óleo diesel nas refinarias em R$ 0,38 após as medidas do governo. No entanto, em muitos postos do Brasil, inclusive em Mato Grosso do Sul, a redução no valor do combustível não chegou às bombas, com o litro chegando até a R$ 7,80 no Estado. 

O aumento do valor do combustível afeta diretamente os custos da atividade de frete, que também aumenta. Com isso, o governo federal anunciou nesta quarta-feira (18) um pacote de medidas para reforçar o cumprimento da tabela do piso mínimo do frete. 

As medidas foram anunciadas em meio à pressão crescente dos caminhoneiros, descontentes com a alta do diesel e o descumprimento do piso do frete como fatores que inviabilizam o transporte de cargas. De acordo com dados da ANP, o aumento do preço do combustível elevou entre 4,8% e 7% os valores mínimos do frete. 

Entidades de Mato Grosso do Sul, como o Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística em Mato Grosso do Sul (Setlog), não responderam à reportagem sobre a possibilidade de adesão à greve ou não. 

Impactos

Segundo estimativas do setor, o Brasil conta com cerca de 790 mil caminhoneiros autônomos e em torno de 750 mil motoristas celetistas. A paralisação em massa da categoria afetaria o transporte de cargas e o abastecimento em diversas regiões, refletindo diretamente sobre os preços e atividades econômicas. 

A situação deve ser proporcional ou até superior à de 2018, quando a categoria paralisou as atividades durante dez dias, causando tumulto em vários setores, como a falta de combustível nos postos, falta de alimentos nos supermercados e cancelamento de voos por falta de querosene de aviação. 

Além disso, a paralisação retirou 1,2 ponto percentual do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2018, segundo estimativas do Ministério da Fazenda na época. 

A diferença entre as situações é que o atual governo tenta agir de forma preventiva, como a redução dos impostos e ampliação da fiscalização do setor, evitando uma escalada observada em 2018. 

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1189, terça-feira (17/03): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

18/03/2026 08h28

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Confira o rateio da Dia de Sorte

Confira o rateio da Dia de Sorte Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1189 da Dia de Sorte na noite desta terça-feira, 17 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,2 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 186 apostas ganhadoras, (R$ 1.527,61)
  • 5 acertos - 5.065 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 48.943 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Maio - 133.387 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1189 são:

  • 12 - 02 - 23 - 19 - 28 - 01 - 07 
  • Mês da sorte: 05 - MAIO

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1190

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 19 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 1190. O valor da premiação está estimado em R$ 3,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2985, terça-feira (17/03): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

18/03/2026 08h26

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Confira o rateio da Mega-Sena

Confira o rateio da Mega-Sena Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2985 da Mega-Sena na noite desta terça-feira, 17 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 105 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 34.856.052,53)
  • 5 acertos - 96 apostas ganhadoras, (R$ 34.815,62)
  • 4 acertos - 4.494 apostas ganhadoras, (R$ 1.225,92)

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2985 são:

  • 32 - 60 - 21 - 08 - 06 - 41

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2990

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no quinta-feira, 19 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 2990. O valor da premiação está estimado em R$ 3,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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