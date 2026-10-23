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Óleo diesel acumula alta de 21,5% em um ano em Mato Grosso do Sul

Combustível acumula alta de 6,5% em pouco mais de um mês; diferença entre preço da Petrobras e paridade de importação chega a R$ 3,50 por litro, de acordo com a Abicom

Súzan Benites

Súzan Benites

23/10/2026 - 07h55
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O preço do diesel S-10 acumula alta de 21,5% em Mato Grosso do Sul em um ano, segundo levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). De acordo com a pesquisa, o litro passou de R$ 6,04, na semana de 12 a 18 de outubro de 2025, para R$ 7,34 entre os dias 11 e 17 deste mês, acréscimo de R$ 1,30.

A alta também aparece no diesel comum, cujo preço médio subiu 14,5% no mesmo intervalo, de
R$ 5,94 para R$ 6,80. A elevação dos combustíveis utilizados no transporte rodoviário ocorre em meio à pressão do mercado internacional sobre os preços do petróleo e do diesel, cenário que mantém em evidência a diferença entre os valores praticados no Brasil e a paridade de importação.

Na comparação com setembro, o diesel S-10 também apresentou aumento expressivo. Na semana de 6 a 12 de setembro, o litro custava, em média, R$ 6,89 no Estado. Em pouco mais de um mês, chegou a R$ 7,34, alta de 6,5%, equivalente a R$ 0,45 por litro.

O diesel comum teve comportamento semelhante. O preço médio passou de R$ 6,43 para R$ 6,80, aumento de 5,8% no período. Já a gasolina comum apresentou variação de 0,5%, de R$ 6,40 para R$ 6,43, enquanto o etanol hidratado subiu 2,8%, de R$ 3,89 para R$ 4,00.

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)

ALTA

A comparação dos preços médios da ANP mostra que o diesel liderou os aumentos entre os quatro combustíveis analisados tanto no período de um ano quanto no intervalo mais recente.

Na gasolina comum, o litro passou de R$ 5,93 em outubro de 2025 para R$ 6,43 neste mês, aumento de 8,4%. O etanol hidratado registrou a menor variação anual, de 1,8%, saindo de R$ 3,93 para R$ 4,00.

O movimento também fica evidente na comparação com outubro de 2024. Em dois anos, o diesel S-10 acumulou alta de 22,7%, enquanto o diesel comum subiu 15,6%. A gasolina comum teve aumento de 9,5%, e o etanol, de 5,8%.

Os dados representam médias estaduais de revenda e não significam que todos os postos tenham aplicado reajustes iguais. As variações refletem a comparação entre os preços médios registrados pela ANP em semanas próximas de outubro de cada ano.

Além do avanço nas bombas, a diferença entre os preços praticados nas refinarias da Petrobras e a paridade de importação ajuda a contextualizar a pressão sobre o mercado brasileiro.

Na terça-feira, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) estimou que o diesel vendido pela Petrobras estava R$ 3,50 por litro abaixo do preço de paridade de importação.

Para a gasolina, a diferença era de R$ 0,43 por litro, equivalente a aproximadamente 20%, segundo a entidade.

PARIDADE

A paridade de importação considera quanto custaria trazer o combustível do exterior, levando em conta fatores como cotação internacional, câmbio e custos associados à importação.

A diferença calculada pela Abicom não corresponde a um aumento automático nas bombas, pois o preço final depende de tributos, biodiesel, distribuição e revenda.

O cenário internacional também influencia a formação de preços no Brasil. A necessidade de importar parte do diesel consumido internamente deixa o abastecimento exposto às oscilações externas, enquanto a diferença em relação à paridade pode afetar a atratividade econômica das importações.

Segundo o diretor de Unidades de Negócios da Edenred Mobilidade, Vinicius Fernandes, o combustível é essencial para a atividade logística.

“Por sua relevância para o transporte rodoviário, o diesel é um importante termômetro da atividade logística brasileira, e variações em seu preço podem ter reflexos em diferentes setores da economia”.

Loterias

Resultado da Quina de ontem, concurso 7149, quinta-feira (22/10): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

23/10/2026 08h24

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7149 da Quina na noite desta quinta-feira, 22 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 57 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 76 apostas ganhadoras, (R$ 11.652,25)
  • 3 acertos - 6.858 apostas ganhadoras, (R$ 122,98)
  • 2 acertos - 176.083 apostas ganhadoras, (R$ 4,78)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7149 são:

  •   53 - 54 - 58 - 12 - 75

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7150

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 23 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 7150. O valor da premiação está estimado em R$ 58,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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Loterias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3811, quinta-feira (22/10): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados.

23/10/2026 08h20

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3811 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 22 de outubro de 2026, a partr das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 14 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 3.832.338,98)
  • 14 acertos - 871 apostas ganhadoras, (R$ 1.160,69)
  • 13 acertos - 25662 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 291344 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 1416005 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Os números da Lotofácil 3811 são:

  • 09 - 15 - 10 - 08 - 16 - 19 - 18 - 12 - 23 - 05 - 03 - 07 - 01 - 25 - 11

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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