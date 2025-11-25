Os 7 Produtos mais vendidos nas últimas 2 Black Fridays (e por que eles vão esgotar em 2025)

A Black Friday se consolidou como o principal termômetro do consumo brasileiro. Analisar o que foi parar no carrinho dos consumidores nos últimos dois anos não é apenas uma curiosidade; é uma estratégia de sobrevivência para quem busca o melhor negócio e uma previsão de mercado para quem quer se antecipar à corrida de 2025.
A seguir, apresentamos a análise cronológica dos produtos que dominaram as vendas em 2023 e 2024, revelando a mudança de foco do consumidor brasileiro.
A cronologia do consumo: o que mudou em 2 Anos
A Black Friday 2023 foi marcada pela busca por tecnologia e conveniência, enquanto 2024 sinalizou uma guinada para o autocuidado e a moda de giro rápido, indicando que o consumidor está mais atento à saúde e à renovação do guarda-roupa.
Black Friday 2023: a era da casa inteligente e da tecnologia pessoal
Em 2023, o consumidor brasileiro focou em atualizar seus dispositivos e tornar a casa mais conectada. Os produtos mais vendidos refletiram a consolidação da tecnologia de assistentes virtuais e a busca por entretenimento pessoal
Black Friday 2024: a ascensão do autocuidado e da moda
A Black Friday de 2024, que registrou um crescimento no volume de pedidos em relação ao ano anterior 3
, mostrou uma mudança de prioridade. O topo do ranking foi dominado por categorias de giro rápido e de impacto direto na autoestima e no bem-estar
O segredo do carrinho: os 7 produtos mais vendidos (análise consolidada)
Ao consolidar os dados, identificamos os 7 produtos que representam a tendência de consumo e que, historicamente, esgotam primeiro.
Previsão para 2025: a Black Friday da experiência
A Black Friday de 2025 será marcada pela busca por experiências e produtos de valor agregado. A tendência é que o consumidor não compre apenas o produto, mas o que ele representa:
- Saúde e Bem-Estar: Produtos relacionados a fitness e saúde mental (relógios inteligentes, equipamentos de exercício).
- Sustentabilidade: Itens com foco em economia de energia e durabilidade.
- Serviços: Aumento na venda de vouchers e assinaturas de serviços digitais (streaming, cursos online).
Quem se antecipar a essas categorias terá a chance de garantir os melhores preços antes que o estoque se esgote.