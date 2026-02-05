Parceira da Arauco e Petrobrás firmam acordo para produzir água desmineralizada em Três Lagoas

Contrato tem grande relevância para a região de Três Lagoas e MS em geral - Agência Petrobras

A empresa de engenharia e soluções ambientais Enfil S/A Controle Ambiental anunciou um acordo de contrato com a Petrobras para atuar na Usina Termelétrica Luís Carlos Prestes (UTE TLG), em Três Lagoas, a 327 quilômetros de Campo Grande.

O acordo marca a expansão da companhia para uma nova área de negócios voltada à operação e manutenção de sistemas industriais, ligadas principalmente ao tratamento de água e efluentes, especialmente a produção de água desmineralizada ultrapura.

Pelo contrato, a Enfil será responsável pela operação e manutenção dos sistemas já existentes na usina, além da locação de uma unidade móvel de alta complexidade para a produção da água ultrapura, essencial para o funcionamento das termelétricas pois evita corrosão e danos aos equipamentos.

De acordo com a empresa, o serviço será executado com prazos “desafiadores” e logística especializada.

Com o contrato em Três Lagoas, a Enfil inaugura oficialmente sua nova vertical de negócios voltada à Operação & Manutenção. Até então, a empresa atuava principalmente no modelo EPC, responsável pelo projeto e construção de sistemas industriais. Com isso, passa a oferecer também a gestão contínua dos ativos, acompanhando o desempenho operacional dos sistemas ao longo do tempo.

"A consolidação da nossa vertical de O&M é um passo natural para uma empresa que já domina a engenharia de alta complexidade. Com este contrato na Petrobras, demonstramos que a Enfil vai muito além da entrega da infraestrutura em seus projetos, garantindo performance e continuidade operacional dos nossos clientes", afirmou Franco Tarabini, CEO da Enfil.

Impacto regional

O contrato com a Petrobras disponibiliza pela Enfil um sistema de tratamento para produção de água ultrapura por meio de tecnologias avançadas combinadas como Osmose Reversa e Eletrodeionização.

Segundo informações da assessoria ao Correio do Estado, a unidade de tratamento em Três Lagoas tem capacidade de produção de mais de 26 milhões de litros de água ultrapura por mês.

Além de fornecer e operar seu sistema, a Enfil também prestará serviços de operação e manutenção (O&M) dos ativos de tratamento de água da própria Petrobras, os quais são utilizados para fornecimento dos recursos hídricos para operação de toda Unidade Termoelétrica.

“O início desta operação reforça o posicionamento estratégico da Enfil no Mato Grosso do Sul e a consolidação da área de O&M ocorre em um momento de solidez financeira para a companhia, que detém uma carteira de projetos equivalente a quatro anos do faturamento de 2025”, escreveu a empresa.

Arauco

Além do contrato com a Petrobrás para a região de Três Lagoas, a Enfil também participa de projetos ligados à Arauco, multinacional do setor de celulose que constrói a maior fábrica da companhia no Brasil e a maior do mundo construída em etapa única no município de Inocência.

Na Arauco, a Enfil atua no fornecimento de soluções ambientais e sistemas de tratamento de água e efluentes, considerados estratégicos para o funcionamento da planta industrial.