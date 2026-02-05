Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

ENFIL S/A

Parceira da Arauco e Petrobrás firmam acordo para produzir água desmineralizada em Três Lagoas

O contrato consolida uma nova vertical estratégica de Operação e Manutenção em Mato Grosso do Sul

Karina Varjão

Karina Varjão

05/02/2026 - 17h00
A empresa de engenharia e soluções ambientais Enfil S/A Controle Ambiental anunciou um acordo de contrato com a Petrobras para atuar na Usina Termelétrica Luís Carlos Prestes (UTE TLG), em Três Lagoas, a 327 quilômetros de Campo Grande. 

O acordo marca a expansão da companhia para uma nova área de negócios voltada à operação e manutenção de sistemas industriais, ligadas principalmente ao tratamento de água e efluentes, especialmente a produção de água desmineralizada ultrapura. 

Pelo contrato, a Enfil será responsável pela operação e manutenção dos sistemas já existentes na usina, além da locação de uma unidade móvel de alta complexidade para a produção da água ultrapura, essencial para o funcionamento das termelétricas pois evita corrosão e danos aos equipamentos. 

De acordo com a empresa, o serviço será executado com prazos “desafiadores” e logística especializada. 

Com o contrato em Três Lagoas, a Enfil inaugura oficialmente sua nova vertical de negócios voltada à Operação & Manutenção. Até então, a empresa atuava principalmente no modelo EPC, responsável pelo projeto e construção de sistemas industriais. Com isso, passa a oferecer também a gestão contínua dos ativos, acompanhando o desempenho operacional dos sistemas ao longo do tempo. 

"A consolidação da nossa vertical de O&M é um passo natural para uma empresa que já domina a engenharia de alta complexidade. Com este contrato na Petrobras, demonstramos que a Enfil vai muito além da entrega da infraestrutura em seus projetos, garantindo performance e continuidade operacional dos nossos clientes", afirmou Franco Tarabini, CEO da Enfil.

Impacto regional

O contrato com a Petrobras disponibiliza pela Enfil um sistema de tratamento para produção de água ultrapura por meio de tecnologias avançadas combinadas como Osmose Reversa e Eletrodeionização. 

Segundo informações da assessoria ao Correio do Estado, a unidade de tratamento em Três Lagoas tem capacidade de produção de mais de 26 milhões de litros de água ultrapura por mês.

Além de fornecer e operar seu sistema, a Enfil também prestará serviços de operação e manutenção (O&M) dos ativos de tratamento de água da própria Petrobras, os quais são utilizados para fornecimento dos recursos hídricos para operação de toda Unidade Termoelétrica.

“O início desta operação reforça o posicionamento estratégico da Enfil no Mato Grosso do Sul e a consolidação da área de O&M ocorre em um momento de solidez financeira para a companhia, que detém uma carteira de projetos equivalente a quatro anos do faturamento de 2025”, escreveu a empresa. 

Arauco

Além do contrato com a Petrobrás para a região de Três Lagoas, a Enfil também participa de projetos ligados à Arauco, multinacional do setor de celulose que constrói a maior fábrica da companhia no Brasil e a maior do mundo construída em etapa única no município de Inocência. 

Na Arauco, a Enfil atua no fornecimento de soluções ambientais e sistemas de tratamento de água e efluentes, considerados estratégicos para o funcionamento da planta industrial. 

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2921, quarta-feira (04/02): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

05/02/2026 08h32

Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2921 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 4 de fevereiro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 900 mil.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 16 apostas ganhadoras, (R$ 2.829,33)
  • 4 acertos - 519 apostas ganhadoras, (R$ 99,68)
  • 3 acertos - 8.714 apostas ganhadoras, (R$ 2,96)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 6 apostas ganhadoras, (R$ 6.790,38)
  • 4 acertos - 528 apostas ganhadoras, (R$ 97,98)
  • 3 acertos - 9.324 apostas ganhadoras, (R$ 2,77)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2921 são:

Primeiro sorteio

  • 33 - 49 - 20 - 07 - 42 - 22

Segundo sorteio

  • 31 - 20 - 17 - 03 - 22 - 13

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2922

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 6 de fevereiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2922. O valor da premiação está estimado em R$ 1,1 milhão.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 326, quarta-feira (04/02): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

05/02/2026 08h30

Confira o rateio da +Milionária

Confira o rateio da +Milionária Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 326 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 21 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 67.308,60)
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 5 apostas ganhadoras, (R$ 17.948,96)
  • 4 acertos + 2 trevos - 50 apostas ganhadoras, (R$ 1.923,10)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 537 apostas ganhadoras, (R$ 179,05)
  • 3 acertos + 2 trevos - 951 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 6988 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 8145 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 56167 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 326 são:

  • 16 - 34 - 35 - 29 - 42 - 20
  • Trevos sorteados: 5 - 3 

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 327

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 7 de fevereiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 327. O valor da premiação está estimado em R$ 22 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

