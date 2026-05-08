Pesquisa aponta variação de até 242% em itens para churrasco de Dia das Mães

O Procon Mato Grosso do Sul realizou uma pesquisa de preço de 183 itens essenciais para o famoso Churrasco de Dia das Mães em Campo Grande. As variações de preços chegaram a até 242% nos ingredientes.
Ao todo, 13 estabelecimentos comerciais foram visitados pelo órgão.
Entre os itens, a maior oscilação de preços foi observada foi entre o maço de cheiro-verde, com valores variando entre R$1,75 e R$ 5,99, o que representa uma variação de 242,29%.
Em seguida, o coração de frango teve preços entre R$19 o quilo e R$53,98 o quilo, ou seja, variação de 184,11%.
Dos 183 itens, além dos dois listados acima, outros cinco tiveram variação maior que 100%:
- Tomate salada (kg): de R$4,99 a 11,90, variação de 138,48%;
- Picanha (kg): de R$ 59,99 a R$ 139,90, variação de 133,21%;
- Sal grosso Lebre (kg): de R$2,95 a R$ 6,85, variação de 132,20%;
- Linguiça toscana (kg) de R$ 19,98 a R$ 42,99, variação de 115,17%;
- Farofa temperada Pozan (400g): de R$ 3,29 a R$ 6,95, variação de 111,25%.
Os itens que não apresentaram nenhuma variação foram o carvão vegetal (5g), carvão vegetal Santa Laura 10kg, mandioca congelada Cavalcanti e o pão de alho Santa Massa de 240g.
De acordo com o Procon MS, a pesquisa foi realizada no dia 27 de maio e os preços podem sofrer alterações temporárias, inclusive passando por promoções.
"O Procon Mato Grosso do Sul orienta que, durante as compras, os consumidores se atentem a detalhes como a conservação, a temperatura e a qualidade dos alimentos, especialmente os resfriados, optando por locais que adotem boas práticas sanitárias e que melhor atendam ao seu orçamento", escreveu em nota.
Os estabelecimentos pesquisados foram:
- Casa de Carne DIB (Mercadão Municipal) - Rua 7 de Setembro, 65 - Centro
- Casa de Açougue Oriente (Mercadão Municipal) - Rua 7 de Setembro, 65 - Centro
- Supermercado Duarte - Rua Anacá, 437 - Vila Moreninha II
- O Seu Ponto da Carne - Avenida Mato Grosso, 2.539 - Centro
- Mister Júnior - Avenida Gal. Alberto Carlos Mendonça Lima, 2.669 - Jardim São Conrado
- Casa de Carne Mão de Vaca - Rua 14 de Julho, 3.808 - Centro
- Mercado Pag Poko- Rua Zulmira Borba, 632 - Nova Lima
- Supermercado Compre Bem - Rua Delfin Moreira, 759 - Vila América
- Big Beef - Avenida Mato Grosso, 3.420 - Santa Fé
- Arapongas Supermercado - Rua Abrão Júlio Rahe, 2.377 - Santa Fé
- Supermercado Pereira - Avenida São Nicolau, 476 - Vila Santa Luzia
- Casa de Carne Costelão - Rua Amélio Carvalho Baís, 602 - Vila Almeida
- Comper Supermercados - Avenida Ceará, 1.553 - Jardim dos Estados