Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

COMBUSTÍVEIS

Preço da gasolina varia até R$ 0,83 entre cidades de Mato Grosso do Sul

Levantamento mais recente da ANP mostra diferenças no preço médio do combustível; litro chega a R$ 7,09 em Corumbá, enquanto Campo Grande registra média de R$ 6,26

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

06/09/2026 - 12h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O motorista pode encontrar uma diferença de até R$ 0,83 no preço médio do litro da gasolina comum entre cidades de Mato Grosso do Sul consideradas no levantamento mais recente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Na pesquisa referente à semana de 30 de agosto a 5 de setembro, o combustível custou, em média, R$ 6,26 por litro em Campo Grande. Em Corumbá, a média chegou a R$ 7,09.

A diferença entre os dois valores é de aproximadamente 13,3%. No bolso do consumidor, isso significa que um abastecimento de 50 litros, considerando os preços médios, custaria R$ 313 na Capital e R$ 354,50 em Corumbá, uma diferença de R$ 41,50.

O impacto aumenta conforme o volume e a frequência dos abastecimentos. Em 40 litros, a diferença entre os dois preços médios corresponde a R$ 33,20. Em 60 litros, alcança R$ 49,80.

Se considerado, apenas como exemplo, um motorista que abasteça 50 litros quatro vezes no mês, a diferença entre os preços médios das duas cidades corresponderia a R$ 166.

Interior tem gasolina acima da média da Capital

Além de Corumbá, outras cidades pesquisadas pela ANP apresentam preços médios superiores aos encontrados em Campo Grande.

Em Ponta Porã, o litro da gasolina comum ficou em R$ 6,72 na semana encerrada em 5 de setembro. O valor representa queda de 1,61% em relação à semana anterior, quando a média era de R$ 6,83. Cinco postos foram considerados no levantamento.

Dourados registrou preço médio de R$ 6,68 por litro. Segundo os dados da ANP, o valor permaneceu estável na comparação com a semana anterior. A pesquisa abrangeu 15 postos no município.

Em Três Lagoas, o preço médio ficou em R$ 6,47. Houve redução de 0,46% na comparação semanal, já que a média anterior era de R$ 6,50. Nove estabelecimentos foram pesquisados.

Campo Grande, por outro lado, apresentou leve aumento. O preço médio passou de R$ 6,25 para R$ 6,26, alta de 0,16%. A pesquisa da ANP considerou 23 postos na Capital.

Corumbá permaneceu com média de R$ 7,09, mesmo valor registrado na semana anterior. Sete postos foram considerados no levantamento.

Veja os preços médios

Entre as cidades consideradas nesta comparação, os preços médios da gasolina comum na semana de 30 de agosto a 5 de setembro foram:

  • Campo Grande - R$ 6,26
  • Três Lagoas - R$ 6,47
  • Dourados - R$ 6,68
  • Ponta Porã - R$ 6,72
  • Corumbá - R$ 7,09

A diferença de R$ 0,83 observada entre Campo Grande e Corumbá corresponde aos preços médios municipais. Isso não significa que esse seja necessariamente o menor ou o maior preço encontrado individualmente nas bombas, já que dentro de uma mesma cidade há variações entre os estabelecimentos.

Em Campo Grande, por exemplo, além da média de R$ 6,26, a pesquisa encontrou preços diferentes entre os postos consultados.

A disparidade entre municípios também apareceu em levantamento anterior da ANP. Na semana de 16 a 22 de agosto, Coxim registrou preço médio de R$ 5,85 por litro, enquanto Corumbá apresentou média de R$ 7,09.

A distância entre os valores foi de R$ 1,24 por litro, equivalente a cerca de 21,2% sobre o menor preço.
Na prática, considerando os preços médios daquela semana, 50 litros custariam R$ 292,50 em Coxim e R$ 354,50 em Corumbá. A diferença chegaria a R$ 62 para o mesmo volume de combustível.

O dado da semana anterior reforça que o custo para abastecer pode apresentar diferenças relevantes entre os municípios sul-mato-grossenses acompanhados pelo levantamento.

Os dados mais recentes também mostram que a gasolina não apresentou comportamento uniforme nas cidades analisadas.

Enquanto Campo Grande teve pequena alta de 0,16%, Três Lagoas registrou redução de 0,46% e Ponta Porã teve queda de 1,61%. Dourados e Corumbá mantiveram os mesmos preços médios da semana anterior.

Isso significa que as diferenças entre as cidades podem aumentar ou diminuir de uma semana para outra, conforme a movimentação dos preços em cada mercado local.

Como funciona a pesquisa

De acordo com a ANP, o Levantamento de Preços de Combustíveis acompanha os valores praticados no mercado varejista e disponibiliza resultados semanais por diferentes abrangências geográficas, incluindo municípios.

Os preços médios correspondem à média aritmética dos valores encontrados nos estabelecimentos pesquisados. A agência também disponibiliza os preços mínimos e máximos observados nos postos que fazem parte da amostra.

Por isso, os números apresentados não significam que todos os postos de uma cidade pratiquem o mesmo preço e também não representam necessariamente o valor que o consumidor encontrará no momento do abastecimento.

Além da gasolina comum, o levantamento acompanha outros produtos, como gasolina aditivada, etanol hidratado, óleo diesel e gás liquefeito de petróleo (GLP).

A ANP disponibiliza tanto os preços médios por abrangência geográfica quanto os dados coletados por posto revendedor, permitindo acompanhar semanalmente o comportamento dos preços dos combustíveis no País.
 

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1291, domingo (06/09): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

06/09/2026 13h00

Compartilhar
Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1291 da Dia de Sorte na manhã deste domingo, 6 de setembro de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Veja os detalhes das apostas ganhadoras:

7 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 701.249,51

6 acertos
68 apostas ganhadoras, R$ 2.093,16

5 acertos
1.823 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos
20.398 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Abril

62.295 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Confira o resultado da Dia de Sorte de hoje!

Os números da Dia de Sorte 1291 são:

  • 04 - 06 - 11 - 13 - 19 - 21 - 27
  • Mês da sorte: 04 - Abril

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1292

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 8 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1292. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2438, domingo (06/09); veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

06/09/2026 12h55

Compartilhar
Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2438 da Timemania na noite deste domingo, 6 de setembro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 6 acertos1 aposta ganhadora, (R$ 147.543,76);
  • 5 acertos124 apostas ganhadoras, (R$ 1.699,81);
  • 4 acertos - 2.637 apostas ganhadoras, (R$ 10,50);
  • 3 acertos - 26.394 apostas ganhadoras, (R$ 3,50);

Time do Coração: Vasco da Gama (RJ) - 119.057 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania!

Os números da Timemania 2438 são:

  • 07 - 27 - 31 - 36 - 66 - 73 - 80
  • Time do Coração: Vasco da Gama - RJ (76)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2438

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 8 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2438. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Crianças voltam a passar mal, reclamam da merenda e citam 'quadrado da disciplina'
CAMPO GRANDE

/ 20 horas

Crianças voltam a passar mal, reclamam da merenda e citam 'quadrado da disciplina'

2

Estado suspende descontos do Credcesta na folha dos servidores
FIM DAS PARCELAS

/ 22 horas

Estado suspende descontos do Credcesta na folha dos servidores

3

Policial se afunda em dívida de R$ 4,6 milhões em apostas esportivas
doença

/ 2 dias

Policial se afunda em dívida de R$ 4,6 milhões em apostas esportivas

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 7110, sexta-feira (04/09): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7110, sexta-feira (04/09): veja o rateio

5

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2972, sexta-feira (04/09): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2972, sexta-feira (04/09): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Profissional de Educação Física: Planejamento previdenciário é importante para a aposentadoria
direito previdenciário

/ 2 dias

Profissional de Educação Física: Planejamento previdenciário é importante para a aposentadoria
El Niño e Seguro Rural: você está preparado para perder tudo?
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

El Niño e Seguro Rural: você está preparado para perder tudo?
Toda empresa deveria se preparar para continuar sem o fundador
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Toda empresa deveria se preparar para continuar sem o fundador
INSS nega mais benefícios em 2026: o que esses números revelam e como evitar um pedido mal formulado
direito previdenciário

/ 28/08/2026

INSS nega mais benefícios em 2026: o que esses números revelam e como evitar um pedido mal formulado