Preço da gasolina varia até R$ 0,83 entre cidades de Mato Grosso do Sul

Levantamento da ANP mostra diferença no preço médio da gasolina entre municípios de Mato Grosso do Sul; em Corumbá, litro chega à média de R$ 7,09 - Gerson Oliveira/Correio do Estado

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O motorista pode encontrar uma diferença de até R$ 0,83 no preço médio do litro da gasolina comum entre cidades de Mato Grosso do Sul consideradas no levantamento mais recente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Na pesquisa referente à semana de 30 de agosto a 5 de setembro, o combustível custou, em média, R$ 6,26 por litro em Campo Grande. Em Corumbá, a média chegou a R$ 7,09.

A diferença entre os dois valores é de aproximadamente 13,3%. No bolso do consumidor, isso significa que um abastecimento de 50 litros, considerando os preços médios, custaria R$ 313 na Capital e R$ 354,50 em Corumbá, uma diferença de R$ 41,50.

O impacto aumenta conforme o volume e a frequência dos abastecimentos. Em 40 litros, a diferença entre os dois preços médios corresponde a R$ 33,20. Em 60 litros, alcança R$ 49,80.

Se considerado, apenas como exemplo, um motorista que abasteça 50 litros quatro vezes no mês, a diferença entre os preços médios das duas cidades corresponderia a R$ 166.

Interior tem gasolina acima da média da Capital

Além de Corumbá, outras cidades pesquisadas pela ANP apresentam preços médios superiores aos encontrados em Campo Grande.

Em Ponta Porã, o litro da gasolina comum ficou em R$ 6,72 na semana encerrada em 5 de setembro. O valor representa queda de 1,61% em relação à semana anterior, quando a média era de R$ 6,83. Cinco postos foram considerados no levantamento.

Dourados registrou preço médio de R$ 6,68 por litro. Segundo os dados da ANP, o valor permaneceu estável na comparação com a semana anterior. A pesquisa abrangeu 15 postos no município.

Em Três Lagoas, o preço médio ficou em R$ 6,47. Houve redução de 0,46% na comparação semanal, já que a média anterior era de R$ 6,50. Nove estabelecimentos foram pesquisados.

Campo Grande, por outro lado, apresentou leve aumento. O preço médio passou de R$ 6,25 para R$ 6,26, alta de 0,16%. A pesquisa da ANP considerou 23 postos na Capital.

Corumbá permaneceu com média de R$ 7,09, mesmo valor registrado na semana anterior. Sete postos foram considerados no levantamento.

Veja os preços médios

Entre as cidades consideradas nesta comparação, os preços médios da gasolina comum na semana de 30 de agosto a 5 de setembro foram:

Campo Grande - R$ 6,26

- R$ 6,26 Três Lagoas - R$ 6,47

- R$ 6,47 Dourados - R$ 6,68

- R$ 6,68 Ponta Porã - R$ 6,72

- R$ 6,72 Corumbá - R$ 7,09

A diferença de R$ 0,83 observada entre Campo Grande e Corumbá corresponde aos preços médios municipais. Isso não significa que esse seja necessariamente o menor ou o maior preço encontrado individualmente nas bombas, já que dentro de uma mesma cidade há variações entre os estabelecimentos.

Em Campo Grande, por exemplo, além da média de R$ 6,26, a pesquisa encontrou preços diferentes entre os postos consultados.

A disparidade entre municípios também apareceu em levantamento anterior da ANP. Na semana de 16 a 22 de agosto, Coxim registrou preço médio de R$ 5,85 por litro, enquanto Corumbá apresentou média de R$ 7,09.

A distância entre os valores foi de R$ 1,24 por litro, equivalente a cerca de 21,2% sobre o menor preço.

Na prática, considerando os preços médios daquela semana, 50 litros custariam R$ 292,50 em Coxim e R$ 354,50 em Corumbá. A diferença chegaria a R$ 62 para o mesmo volume de combustível.

O dado da semana anterior reforça que o custo para abastecer pode apresentar diferenças relevantes entre os municípios sul-mato-grossenses acompanhados pelo levantamento.

Os dados mais recentes também mostram que a gasolina não apresentou comportamento uniforme nas cidades analisadas.

Enquanto Campo Grande teve pequena alta de 0,16%, Três Lagoas registrou redução de 0,46% e Ponta Porã teve queda de 1,61%. Dourados e Corumbá mantiveram os mesmos preços médios da semana anterior.

Isso significa que as diferenças entre as cidades podem aumentar ou diminuir de uma semana para outra, conforme a movimentação dos preços em cada mercado local.

Como funciona a pesquisa

De acordo com a ANP, o Levantamento de Preços de Combustíveis acompanha os valores praticados no mercado varejista e disponibiliza resultados semanais por diferentes abrangências geográficas, incluindo municípios.

Os preços médios correspondem à média aritmética dos valores encontrados nos estabelecimentos pesquisados. A agência também disponibiliza os preços mínimos e máximos observados nos postos que fazem parte da amostra.

Por isso, os números apresentados não significam que todos os postos de uma cidade pratiquem o mesmo preço e também não representam necessariamente o valor que o consumidor encontrará no momento do abastecimento.

Além da gasolina comum, o levantamento acompanha outros produtos, como gasolina aditivada, etanol hidratado, óleo diesel e gás liquefeito de petróleo (GLP).

A ANP disponibiliza tanto os preços médios por abrangência geográfica quanto os dados coletados por posto revendedor, permitindo acompanhar semanalmente o comportamento dos preços dos combustíveis no País.

