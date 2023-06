Preço de um mesmo serviço automotivo varia de R$ 40 a R$ 300 em Campo Grande

CAGED

Em maio, contratações foram impulsionadas pelos setores de serviços e indústria

Em maio, Mato Grosso do Sul registrou, pelo quinto mês consecutivo, saldo positivo na geração de empregos, com 34.253 admissões e 31.003 desligamentos, que resultam em um saldo de 3.250 postos de trabalho, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgados nesta quinta-feira (29).

No mês passado, o estoque acumulado de empregos chegou a 618.830 vagas.

De acordo com o Novo Caged, o estoque de empregos formais é a quantidade total de empregos ativos em carteira assinada desde a criação no novo sistema, em 2020. Os números acumulados no estoque não incluem servidores públicos ou autônomos, mesmo aqueles que possuam CNPJ.

O setor com maior saldo foi o de serviços, com 12.229 admitidos e 11.103 desligados, saldo de 1.126 empregos.

Na sequência está a indústria, que contratou 5.281 e demitiu 4.493, saldo de 788 vagas. A agropecuária registrou o menor saldo, de 91 empregos, com 4.750 admitidos e 4.659 desligados.

Confira:

Atividade econômica Admitidos Desligados Saldo Serviços 12.229 11.103 1.126 Indústria 5.281 4.493 788 Construção 3.547 2.911 636 Comércio 8.446 7.837 609 Agropecuária 4.750 4.659 91 Total 34.253 31.003 3.250

Ano positivo

Em 2023, o Estado conseguiu manter saldo positivo na geração de emprego em todos os meses. Após dezembro de 2022, mês em que o saldo foi negativo em 6.603 vagas, com 22.302 admissões e 28.905 desligamentos, o ano começou positivo em Mato Grosso do Sul.

No primeiro mês deste ano, o saldo foi de 5.092 empregos, com 34.496 admissões e 29.404 desligamentos. Em fevereiro, o saldo foi ainda maior, de 6.048 empregos, com 34.929 admissões e 28.881 desligamentos. No mês de março, o saldo apresentou queda, ficando em 3.792 empregos, com 37.507 contratados e 33.715 desligamentos. Em abril, o saldo manteve a média do mês anterior, de 3.740 empregos, com 32.722 admissões e 29.032 desligamentos.

Ao todo, os primeiros cinco meses do ano registraram 173.957 admissões e 152.035 desligamentos, saldo de 21.922 empregos.

